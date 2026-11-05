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Φ. Μπελέρης: Παρέμβαση στην Κομισιόν για το υψηλό κόστος καυσίμων και τη βιωσιμότητα του αλιευτικού τομέα

"Οι επιπτώσεις είναι ιδιαίτερα σοβαρές για τις παράκτιες και νησιωτικές περιοχές"

Φ. Μπελέρης: Παρέμβαση στην Κομισιόν για το υψηλό κόστος καυσίμων και τη βιωσιμότητα του αλιευτικού τομέα
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Ο Φ. Μπελέρης, με κοινοβουλευτική ερώτησή του προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ζητά τη συνέχιση και την ενίσχυση των ευρωπαϊκών μέτρων στήριξης του αλιευτικού τομέα, ο οποίος δέχεται ισχυρές οικονομικές πιέσεις εξαιτίας της αύξησης των τιμών των καυσίμων.

Ο ευρωβουλευτής αναδεικνύει τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι αλιείς σε ολόκληρη την Ευρώπη, καθώς «το αυξημένο κόστος λειτουργίας των αλιευτικών σκαφών περιορίζει σημαντικά το εισόδημά τους και απειλεί τη βιωσιμότητα των επιχειρήσεών τους».

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Όπως υπογραμμίζεται, «οι επιπτώσεις είναι ιδιαίτερα σοβαρές για τις παράκτιες και νησιωτικές περιοχές, όπου η αλιεία αποτελεί βασική πηγή απασχόλησης και οικονομικής δραστηριότητας».

Στην ερώτησή του, ο κ. Μπελέρης αναφέρεται στο Προσωρινό Πλαίσιο Κρατικών Ενισχύσεων για την Κρίση στη Μέση Ανατολή (METSAF), το οποίο εγκρίθηκε τον Απρίλιο του 2026 και επιτρέπει στα κράτη μέλη να παρέχουν προσωρινή οικονομική στήριξη στον αλιευτικό τομέα έως τις 31 Δεκεμβρίου 2026 και, παράλληλα, επισημαίνει την ενεργοποίηση του μηχανισμού κρίσης του Ευρωπαϊκού Ταμείου Θάλασσας, Αλιείας και Υδατοκαλλιέργειας (ΕΤΘΑΥ), μέσω του οποίου προβλέπεται η δυνατότητα αποζημίωσης των αλιέων για πρόσθετες δαπάνες και απώλειες εισοδήματος.

Τόνισε, ωστόσο, ότι «η συνεχιζόμενη οικονομική πίεση στον κλάδο καθιστά αναγκαία την εξέταση πρόσθετων παρεμβάσεων, καθώς τα διαθέσιμα κονδύλια του ΕΤΘΑΥ στα κράτη μέλη έχουν ήδη εξαντληθεί ή δεσμευθεί, περιορίζοντας τη δυνατότητα περαιτέρω ενίσχυσης των αλιευτικών επιχειρήσεων».

Στο πλαίσιο αυτό, ο κ. Μπελέρης ζητά από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να διευκρινίσει εάν προτίθεται να παρατείνει την ισχύ ων δύο αυτών προγραμμάτων (του Προσωρινού Πλαισίου Κρατικών Ενισχύσεων για την Κρίση στη Μέση Ανατολή – METSAF και του μηχανισμού κρίσης του Ευρωπαϊκού Ταμείου Θάλασσας, Αλιείας και Υδατοκαλλιέργειας – ΕΤΘΑΥ), καθώς και εάν προτίθεται να αυξήσει το υφιστάμενο όριο ενίσχυσης των 50.000 ευρώ ανά επιχείρηση, ώστε να συνεχιστεί η οικονομική στήριξη των αλιέων για όσο διάστημα διαρκεί η κρίση.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

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