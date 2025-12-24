Κάλαντα από την Πανηπειρωτική Συνομοσπονδία άκουσε ο Σωκράτης Φάμελλος

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελλος, το πρωί της Τετάρτης (24/12) άκουσε τα κάλαντα από την Πανηπειρωτική Συνομοσπονδία στα γραφεία της Κουμουνδούρου.

Ο κ. Φάμελλος αντάλλαξε δώρα και ευχές με τα μέλη του Συλλόγου, ενώ έσυρε και τον χορό.

Στις δηλώσεις του, μεταξύ άλλων ανέφερε ότι «όταν πιανόμαστε χέρι χέρι γινόμαστε πιο δυνατοί».