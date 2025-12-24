Πρέπει να βγαίνουν στη δημοσιότητα οι καταγγελίες που αφορούν δημόσια πρόσωπα;
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κάλαντα από την Πανηπειρωτική Συνομοσπονδία άκουσε ο Σωκράτης Φάμελλος

«Όταν πιανόμαστε χέρι χέρι γινόμαστε πιο δυνατοί»

Κάλαντα από την Πανηπειρωτική Συνομοσπονδία άκουσε ο Σωκράτης Φάμελλος
ΑΡΓΥΡΩ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ / EUROKINISSI
DEBATER NEWSROOM

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελλος, το πρωί της Τετάρτης (24/12) άκουσε τα κάλαντα από την Πανηπειρωτική Συνομοσπονδία στα γραφεία της Κουμουνδούρου.

Ο κ. Φάμελλος αντάλλαξε δώρα και ευχές με τα μέλη του Συλλόγου, ενώ έσυρε και τον χορό.

Στις δηλώσεις του, μεταξύ άλλων ανέφερε ότι «όταν πιανόμαστε χέρι χέρι γινόμαστε πιο δυνατοί».

Δείτε φωτογραφίες:

