Κακλαμάνης για ΕΛΤΑ: “30 βουλευτές της ΝΔ ήρθαν σε έξαλλη κατάσταση στο γραφείο μου” – Πυρά κατά Σκλήκα

Σε αποκαλύψεις σχετικά με την αιφνιδιαστική απόφαση κυβέρνησης και διοίκησης των ΕΛΤΑ να κλείσουν 204 καταστήματα του ταχυδρομείου και την αναστάτωση που επικρατεί στην ΚΟ της ΝΔ, αποκάλυψε ο πρόεδρος της Βουλής, Νικήτας Κακλαμάνης.

Συγκεκριμένα, ο κ. Κακλαμάνης, μιλώντας στον ΑΝΤ1, αποκάλυψε ότι με την ανακοίνωση του κλεισίματος 204 καταστημάτων των ΕΛΤΑ «παρήλασαν 30 βουλευτές του κόμματός μου, της ΝΔ, από το γραφείο μου εις έξαλλη κατάσταση».

Στη συνέχεια, ο πρόεδρος της Βουλής στράφηκε κατά του CEO των ΕΛΤΑ, Γρηγόρη Σκλήκα, επισημαίνοντας χαρακτηριστικά:

«Είμαι πολιτικός αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι είμαι πάντα απέναντι από τους τεχνοκράτες. Αλλά τεχνοκράτης χωρίς και πολιτικό περίβλημα στις αποφάσεις που παίρνει ένας τεχνοκράτης είναι λάθος».

Ασκώντας κριτική και στην κυβέρνηση ο πρόεδρος της Βουλής σημείωσε ότι: «Όταν αγγίζεις ένα θέμα το οποίο έχει επίπτωση πέραν του οικονομικού και του πολιτικού, έχει και κοινωνική επίπτωση, οφείλεις να είσαι πάρα πολύ προσεκτικός».

Ο Νικήτας Κακλαμάνης ανέφερε ότι δεν μπορούν τα ΕΛΤΑ να λειτουργούν όπως πριν από 60 χρόνια αλλά οι αλλαγές θα έπρεπε να έχουν παρουσιαστεί και εξηγηθεί πλήρως ενώ αναφέρθηκε και στους εργαζόμενους στα ΕΛΤΑ: «Όπως και για την τύχη των εργαζομένων. Όχι αφού σκάει η “βόμβα” μετά λέμε ότι δεν θα χάσει κανείς τη θέση εργασίας».