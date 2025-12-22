Καϊλή: «Σκηνοθετημένες οι φωτογραφίες – Υπήρξε ενορχήστρωση από τις βελγικές Αρχές»

Η Εύα Καϊλή ζήτησε να αποδοθεί δικαιοσύνη στην υπόθεση διαφθοράς για την οποία κατηγορείται, κάνοντας λόγο για «ενορχήστρωση» της υπόθεσης από τις βελγικές Αρχές σε συνεννόηση με τα μέσα ενημέρωσης με πολιτικές σκοπιμότητες.

Η πρώην αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου διαγράφηκε το 2022 από την ευρωκοινοβουλευτική ομάδα του ΠΑΣΟΚ, αμέσως μετά την αποκάλυψη ότι φέρεται να εμπλέκεται σε σκάνδαλο χρηματισμού πολιτικών του ευρωκοινοβουλίου από τρίτες χώρες, με στόχο την επηρεασμένη λήψη πολιτικών αποφάσεων στο Στρασβούργο. Το Κατάρ, σύμφωνα με τις καταγγελίες, ήταν η κύρια χώρα που παρείχε τα χρήματα στους πολιτικούς, και έτσι το σκάνδαλο πήρε την ονομασία “Qatargate”.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στη δημοσιότητα επέστρεψε η υπόθεση Καϊλή διότι πριν λίγες ημέρες συνελήφθησαν η πρώην επικεφαλής της εξωτερικής πολιτικής της ΕΕ, Φεντερίκα Μογκερίνι και άλλοι Ευρωπαίοι αξιωματούχοι ως εμπλεκόμενοι σε μία νέα υπόθεση διαφθοράς.

«Οι φωτογραφίες ήταν σκηνοθετημένες»

Η πρώην ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ σε συνέντευξη της είπε ότι «η δικαιοσύνη βασίζεται σε στοιχεία και γεγονότα».

«Πριν από τρία χρόνια, μια συγκεκριμένη οπτική παρουσιάστηκε ως δικαιοσύνη, αλλά τώρα έχουμε τη σαφήνεια να δούμε τι πραγματικά συνέβη», πρόσθεσε η Εύα Καϊλή.

«Υπήρχαν αποδείξεις από μια έρευνα των μυστικών υπηρεσιών του Βελγίου. Από τις υποκλοπές μπορούμε να δούμε ότι υπήρχαν ιδιωτικά κεφάλαια -όχι δημόσια- για τον πρόεδρο μιας ΜΚΟ, τον Παντσέρι, ότι αξιοποίησε τη βοήθεια που μπορούσε να λάβει», ανέφερε.

«Τους ζήτησε να τον βοηθήσουν να τα λάβει μέχρι να τα δηλώσει. Αυτό επιβεβαιώνεται από τις υποκλοπές, από σημειώσεις και από μαρτυρίες. Μέχρι που εφαρμόστηκαν μέθοδοι εξαναγκασμού και τα πράγματα άλλαξαν», είπε η Εύα Καϊλή.

Σε άλλο σημείο η πρώην ευρωβουλευτής επισήμανε ότι τα χρήματα που εντοπίστηκαν ήταν «ιδιωτικά κεφάλαια για μια ΜΚΟ που στην πραγματικότητα έκανε μια καλή αποστολή βοηθώντας τους ανθρώπους στο Αφγανιστάν και το Σουδάν».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ερωτώμενη σχετικά με τις φωτογραφίες που κυκλοφόρησαν με βαλίτσες με χρήματα, τις οποίες υποτίθεται ότι μετέφερε η ίδια, η κ. Καϊλη είπε: «Οι φωτογραφίες ήταν σκηνοθετημένες, ήταν παράνομες, για να δημιουργηθεί το τεκμήριο της ενοχής».

«Τώρα έχουμε περισσότερα στοιχεία ότι ο εισαγγελέας του Βελγίου προ-ενορχήστρωσε όχι μόνο τις διαρροές αλλά και την ιστορία. Έτσι, ο στόχος είχε επιλεγεί», σημείωσε η κ. Καϊλή.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Τώρα έχουμε τα μηνύματα μεταξύ του εισαγγελέα, δημοσιογράφων και της αστυνομίας, που ετοιμάζουν άρθρα πριν ξεκινήσει η έρευνα», είπε, προσθέτοντας ότι υπήρξε πλήρης «ενορχήστρωση» στην υπόθεση.

«Χρησιμοποίησαν την κόρη μου για να αλλάξουν μαρτυρίες»

«Υπήρξε δημόσια δίκη. Χρησιμοποίησαν την κόρη μου και άλλες οικογένειες για να αλλάξουν μαρτυρίες και να αποδώσουν κατηγορίες ενώ ο νόμος απουσιάζει», δήλωσε η Εύα Καϊλή.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Σήμερα έχουμε ένα Belgian Gate. Ο δικαστής παραιτήθηκε. Ο εισαγγελέας παραιτήθηκε. Ο ανακριτής παραδέχτηκε ότι η υπόθεση βασίστηκε σε ψέματα. Ο διευθυντής κατά της διαφθοράς διώκεται από τη δικαιοσύνη».

«Όταν καταστρέφουν την αρχή του τεκμηρίου αθωότητας, όταν επιλέγουν έναν στόχο, σκηνοθετούν φωτογραφίες και γράφουν το σενάριο πριν ανοίξει η υπόθεση, αυτό σημαίνει ότι το να είσαι πολιτικός στο Βέλγιο, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν είναι ασφαλές», υπογράμμισε.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Μάλιστα η κ. Καϊλή είπε ότι και στην περίπτωση της Φεντερίκα Μογκερίνι, η πρώην ύπατη εκπρόσωπος των Βρυξελλών κατηγορήθηκε και συνελήφθη προτού υπάρξουν αποδείξεις.

«Είναι εύκολο κανείς να επιτεθεί στις χώρες της νότιας Ευρώπης»

«Προσωπικά περιμένω η δικαιοσύνη να έρθει μέσω της παρουσίασης των στοιχείων, να έχουμε μια δίκαιη διαδικασία. Η διαδικασία ήταν εντελώς παράνομη», τόνισε.

Η κ. Καϊλή είπε στο Euronews ότι αποφάσισε να μιλήσει τώρα διότι θεωρεί ανησυχητικό μοτίβο το οποίο σχετίζεται με τους υπηκόους της Νότιας Ευρώπης που εργάζονται για τα θεσμικά όργανα της ΕΕ.

«Νομίζω ότι είναι εύκολο να επιτεθεί κανείς στις χώρες της νότιας Ευρώπης και να δημιουργήσει μια αφήγηση και μια υπόθεση. Αλλά η υπόθεση είναι το αντίθετο από τα γεγονότα και καταστρέφει ζωές», δήλωσε η Εύα Καϊλή.

«Και ο λόγος για τον οποίο μιλάω, παρόλο που έχει προκαλέσει πάρα πολλά προβλήματα στην οικογένειά μου, αλλά και στην υπόθεσή μου, είναι επειδή αυτό δεν πρέπει να συμβεί σε κανέναν», κατέληξε.