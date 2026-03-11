Κ.Μητσοτάκης: Συνάντηση την Πέμπτη 12/3 με την Εκτελεστική Αντιπρόεδρο της Κομισιόν

Συνάντηση με την Εκτελεστική Αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής θα έχει την Πέμπτη 12/3 ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

Συγκεκριμένα, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης αύριο, Πέμπτη 12 Μαρτίου στις 16.00 θα συναντηθεί με την Εκτελεστική Αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αρμόδια για ζητήματα Κοινωνικών Δικαιωμάτων και Δεξιοτήτων, Ποιοτικών Θέσεων Εργασίας και Ετοιμότητας, Roxana Mînzatu, στο Μέγαρο Μαξίμου.

Επίσης, ο Πρωθυπουργός θα παραχωρήσει συνέντευξη στο iefimerida.gr και στη δημοσιογράφο Σοφία Γιαννακά.