Η “Νίκη” απαντά στο Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής για τις επικρίσεις περί “πολιτικού αυτισμού”

Απάντηση στο Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, το οποίο με ανακοίνωσή του είχε επικρίνει προηγούμενη δήλωση του Δημητρίου Νατσιού περί «πολιτικού αυτισμού», εξέδωσε το κόμμα “Νίκη“. Σε αυτήν αναφέρει: «Με έκπληξη διαπιστώνουμε ότι το Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, με περισσή υποκρισία και πολιτική εργαλειοποίηση, καταδικάζει μια δήλωση του προέδρου της ΝΙΚΗΣ επειδή αναφέρθηκε μεταφορικά, σε “πολιτικό αυτισμό” της κυβέρνησης. Έναν όρο λεκτικό, τον οποίο έχει χρησιμοποιήσει ο ίδιος ο πρωθυπουργός», υποστηρίζει η “Νίκη” και προσθέτει:

«Μας κάνει μάθημα το Υπουργείο Οικογένειας και Κοινωνικής Συνοχής για το τι είναι ο αυτισμός και μας “νουθετεί” ότι χρειάζεται αποδοχή κατανόηση και στήριξη! Πράγματι έτσι είναι, όμως θα έπρεπε πρωτίστως όλα αυτά να τα επισημάνει στο Υπουργείο Παιδείας που εδώ και δεκαετίες αφήνει παιδιά με αυτισμό και ποικίλες ειδικές ανάγκες μέσα σε ακατάλληλα και επικίνδυνα σχολικά κτίρια. Μέσα σε ντροπιαστικές συνθήκες που σε καμία άλλη χώρα της Ευρώπης δεν υπάρχουν. Το μοναδικό Ειδικό Δημοτικό Σχολείο για παιδιά με Αυτισμό στην Θεσσαλονίκη, “στηρίχθηκε” από το Υπουργείο Παιδείας επί 16 χρόνια φιλοξενούμενο μέσα σε εν ενεργεία εργοστάσιο και σήμερα διαλυμένο αναζητά ακόμα στέγη! Το Ειδικό Σχολείο Αλεξάνδρειας στεγάζεται επί δεκαετίας μέσα σε αίθουσες με μούχλα και υγρασία και παιδιά ΑμεΑ περνάνε δημόσιο δρόμο για να προαυλιστούν! Καφετέριες, αποθήκες και βιοτεχνίες σε όλη την επικράτεια, βαφτίστηκαν διδακτήρια για παιδιά με αναπηρίες! Αυτή είναι λοιπόν η κατανόηση, η αποδοχή και η στήριξη του Υπουργείου στα παιδιά με αναπηρίες».

Σύμφωνα πάντα με την ίδια ανακοίνωση, «ένα Υπουργείο το οποίο δεν έχει να επιδείξει σχεδόν τίποτε για την αντιμετώπιση του δημογραφικού αυτού χειμώνα που έχει επέλθει στην πατρίδα μας, ούτε επίσης για την στήριξη της παραδοσιακής οικογένειας, επιλέχτηκε από τη Νέα Δημοκρατία για να παίξει τον ρόλο του κήνσορα και να αναδείξει ένα ζήτημα με αφορμή τη χρήση μιας αδόκιμης ορολογίας, για την οποία σε καμία περίπτωση δεν υπήρξε θέληση για υποτίμηση προς τους αγαπημένους αδελφούς μας, τα πρόσωπα με αυτισμό. Για τα πρόσωπα αυτά, όπως και για όλους τους συνανθρώπους μας με αναπηρία, τόσο η ΝΙΚΗ, όσο και ο πρόεδρός της, έχουν δώσει και δίνουν καθημερινώς μεγάλο αγώνα, με υπαρκτά και σημαντικά αποτελέσματα. Ο κ. Νατσιός είναι ένας δάσκαλος που επί 35 χρόνια διακόνησε παιδιά και κινείται πάντα με αμέριστο και ειλικρινές ενδιαφέρον για τον άνθρωπο. Αντίθετα τα φτηνά επιχειρήματα του Υπουργείου περί δήθεν συμπερίληψης και πολιτικών που “ενδυναμώνουν και δεν στιγματίζουν”, ακυρώνονται από την ίδια την σκληρή και αμείλικτη πραγματικότητα που βιώνουν καθημερινά τα πρόσωπα με αναπηρία στην Ελλάδα!».

Επειδή, όμως, υπήρξε ανακοίνωση για τη δήλωση Νατσιού και από την Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία, η Νίκη απευθύνεται ειδικώς στα μέλη της ΕΣΑμεΑ, και εκφράζει τη λύπη της και ζητά συγγνώμη «που μια παρομοίωση (χωρίς την παραμικρή κακή πρόθεση) έγινε αιτία να στενοχωρηθούν συνάνθρωποί μας».

Στο τέλος της ανακοίνωσης παρατίθενται όλες οι κοινοβουλευτικές ερωτήσεις και αναφορές της Νίκης τόσο στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο όσο και στην ελληνική Βουλή, με την ταυτόχρονη υπόμνηση ότι «ενεργά στελέχη της ΝΙΚΗΣ -και υποψήφιοι βουλευτές της – είναι πρόσωπα με αναπηρία ή γονείς παιδιών με αναπηρία».