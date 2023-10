Η ελληνική Κυβέρνηση συζητάει με τους άμεσα ενδιαφερόμενους, καθώς και με ευρωπαίους εταίρους και διεθνείς οργανισμούς για τη δημιουργία ανθρωπιστικού θαλάσσιου διαδρόμου προκειμένου να μεταφερθούν αγαθά πρώτης ανάγκης στην περιοχή της Γάζας.

«Η Ελλάδα, η οποία από την πρώτη στιγμή τόνισε την ανάγκη να αποφευχθεί μια ανθρωπιστική κρίση στη Γάζα, διερευνά τη δυνατότητα δημιουργίας ανθρωπιστικού θαλάσσιου διαδρόμου για τη μεταφορά αγαθών πρώτης ανάγκης στην περιοχή», αναφέρουν διπλωματικές πηγές.

«Για το σχέδιο αυτό, το οποίο είναι επιχειρησιακά σύνθετο – και στο οποίο αναφέρθηκε ο Γάλλος Πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν την Παρασκευή – η ελληνική κυβέρνηση συζητάει με τους άμεσα ενδιαφερόμενους, καθώς και με ευρωπαίους εταίρους και διεθνείς οργανισμούς», σημειώνουν οι ίδιες πηγές.

Όπως είχε δηλώσει ο Γάλλος πρόεδρος την Παρασκευή, «πολλές ευρωπαϊκές χώρες επιδιώκουν να δημιουργήσουν έναν ανθρωπιστικό συνασπισμό» για τη Γάζα.

French President Emmanuel Macron, speaking after a European Union summit in Brussels, says several European countries are looking to build up a "humanitarian coalition" regarding #Gaza and talks are being held with #Cyprus and Greece over this.