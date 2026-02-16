«Η διακομιδή ήταν 40 λεπτά αντί για 01:45» – Το μήνυμα Γεωργιάδη για πλωτό ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ που έσωσε άνδρα στην Ιστιαία

Στην σωτήρια επέμβαση ενός πλωτού ασθενοφόρου του ΕΚΑΒ που έσωσε τη ζωή ενός άνδρας αναφέρθηκε ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης.

Συγκεκριμένα, όπως τόνισε σε ανάρτησή του στον προσωπικό του λογαριασμό στο X (πρώην Twitter) ο χρόνος διακομιδής του άνδρα από την Ιστιαία στο νοσοκομείο Λαμίας έγινε σε 40 λεπτά ενώ η απόσταση δίχως το πλωτό ασθενοφόρο θα διαρκούσε τουλάχιστον 1ωρα και 45 λεπτά.

Αναλυτικά:

Άνδρας 41 ετών προσεκομίσθη με ΕΚΑΒ στο Κέντρο Υγείας Ιστιαίας στις 9:30, 16/02/2026 λόγω συγκοπτικού επεισοδίου στην οικία του.

Στο Κέντρο Υγείας , εκτιμήθηκε κλινικά, υπεβλήθη σε εργαστηριακό έλεγχο, σταθεροποιήθηκε και λόγω της σοβαρότητας της κατάστασής του και ραγδαίας επιδείνωσης (πτώση επιπέδου συνείδησης εκ νέου, Γλασκόβη 9/15) αποφασίσθηκε η διακομιδή του στο νοσοκομείο Λαμίας με το πλωτό ασθενοφόρο. (Συνοδεία Καρδιολόγου του ΚΥΙστιαιας.

Ο χρόνος διακομιδης ηταν 40 λεπτά . Η απόσταση Ωραιοί Γλυφα με το πλωτό ασθενοφόρο 10 λεπτά και 30 λεπτά ως την Λαμία με ΕΚΑΒ. Υπήρχε άψογη συνεργασία με το ΕΚΑΒ, και ο ασθενής έφθασε στι νοσοκομείο έγκαιρα και σε καλή κατάσταση. Η διακομιδή αυτή χωρίς το πλωτό ασθενοφόρο θα διαρκούσε τουλάχιστον 1ωρα και 45 λεπτά. Το ΕΣΥ γίνεται κάθε μέρα και καλύτερο.