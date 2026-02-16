«Η διακομιδή ήταν 40 λεπτά αντί για 01:45» – Το μήνυμα Γεωργιάδη για πλωτό ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ που έσωσε άνδρα στην Ιστιαία
H ανάρτηση του υπουργού Υγείας
Στην σωτήρια επέμβαση ενός πλωτού ασθενοφόρου του ΕΚΑΒ που έσωσε τη ζωή ενός άνδρας αναφέρθηκε ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης.
Συγκεκριμένα, όπως τόνισε σε ανάρτησή του στον προσωπικό του λογαριασμό στο X (πρώην Twitter) ο χρόνος διακομιδής του άνδρα από την Ιστιαία στο νοσοκομείο Λαμίας έγινε σε 40 λεπτά ενώ η απόσταση δίχως το πλωτό ασθενοφόρο θα διαρκούσε τουλάχιστον 1ωρα και 45 λεπτά.
Αναλυτικά:
Άνδρας 41 ετών προσεκομίσθη με ΕΚΑΒ στο Κέντρο Υγείας Ιστιαίας στις 9:30, 16/02/2026 λόγω συγκοπτικού επεισοδίου στην οικία του.
Στο Κέντρο Υγείας , εκτιμήθηκε κλινικά, υπεβλήθη σε εργαστηριακό έλεγχο, σταθεροποιήθηκε και λόγω της σοβαρότητας της κατάστασής του και ραγδαίας επιδείνωσης (πτώση επιπέδου συνείδησης εκ νέου, Γλασκόβη 9/15) αποφασίσθηκε η διακομιδή του στο νοσοκομείο Λαμίας με το πλωτό ασθενοφόρο. (Συνοδεία Καρδιολόγου του ΚΥΙστιαιας.
Άνδρας 41 ετών προσεκομίσθη με ΕΚΑΒ στο Κέντρο Υγείας Ιστιαίας στις 9:30, 16/02/2026 λόγω συγκοπτικού επεισοδίου στην οικία του.
Στο Κέντρο Υγείας , εκτιμήθηκε κλινικά, υπεβλήθη σε εργαστηριακό έλεγχο, σταθεροποιήθηκε και λόγω της σοβαρότητας της κατάστασής του και ραγδαίας…— Άδωνις Γεωργιάδης (@AdonisGeorgiadi) February 16, 2026
Ο χρόνος διακομιδης ηταν 40 λεπτά . Η απόσταση Ωραιοί Γλυφα με το πλωτό ασθενοφόρο 10 λεπτά και 30 λεπτά ως την Λαμία με ΕΚΑΒ. Υπήρχε άψογη συνεργασία με το ΕΚΑΒ, και ο ασθενής έφθασε στι νοσοκομείο έγκαιρα και σε καλή κατάσταση. Η διακομιδή αυτή χωρίς το πλωτό ασθενοφόρο θα διαρκούσε τουλάχιστον 1ωρα και 45 λεπτά. Το ΕΣΥ γίνεται κάθε μέρα και καλύτερο.
Ακολούθησε το debater.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις