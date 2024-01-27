Πιστεύετε ότι πρέπει να αλλάξει ο εκλογικός νόμος; Ψήφισε Εδώ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η ανάρτηση της ΠτΔ, Κατερίνας Σακελλαροπούλου, για τη Διεθνή Ημέρα Μνήμης Θυμάτων Ολοκαυτώματος

«Το σύνθημα “Ποτέ ξανά” είναι διαχρονικά επίκαιρο»

Η ανάρτηση της ΠτΔ, Κατερίνας Σακελλαροπούλου, για τη Διεθνή Ημέρα Μνήμης Θυμάτων Ολοκαυτώματος
DEBATER NEWSROOM

Με ανάρτησή της στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης, η Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κατερίνας Σακελλαροπούλου αναφέρεται στη Διεθνή Ημέρα Μνήμης για τα εκατομμύρια θύματα του Ολοκαυτώματος, επισημαίνοντας:

«Σήμερα, επέτειο απελευθέρωσης του Άουσβιτς, τιμάμε τη Διεθνή Ημέρα Μνήμης για τα εκατομμύρια θύματα του Ολοκαυτώματος, ενός αποτρόπαιου εγκλήματος που άφησε ανεξίτηλο το στίγμα του στην παγκόσμια ιστορία. Το σύνθημα “Ποτέ ξανά” είναι διαχρονικά επίκαιρο, υπενθυμίζοντας ότι η διατήρηση της ιστορικής μνήμης συμβαδίζει με την ενεργό συμμετοχή μας στη θωράκιση της Δημοκρατίας».

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

