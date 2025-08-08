Γιώργος Παπανδρέου: Ανείπωτη οδύνη για την απροσδόκητη απώλεια της Λένας Σαμαρά

Το δικό του μήνυμα έστειλε ο Γιώργος Παπανδρέου για τον θάνατο της κόρης του Αντώνη Σαμαρά, Λένας σε ηλικία 34 ετών την Πέμπτη 7/8.

Συγκεκριμένα, με ανάρτησή του στάθηκε στην απώλεια της και στέκεται στο πλευρό του πρώην πρωθυπουργού.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Αναλυτικά:

Ανείπωτη οδύνη για την απροσδόκητη απώλεια της Λένας Σαμαρά.

Αντώνη, Γεωργία, από καρδιάς κουράγιο και δύναμη.

Η σκέψη μου μαζί σας.