Γιώργος Παπανδρέου: Ανείπωτη οδύνη για την απροσδόκητη απώλεια της Λένας Σαμαρά
Τι ανέφερε σε ανάρτησή του
Το δικό του μήνυμα έστειλε ο Γιώργος Παπανδρέου για τον θάνατο της κόρης του Αντώνη Σαμαρά, Λένας σε ηλικία 34 ετών την Πέμπτη 7/8.
Συγκεκριμένα, με ανάρτησή του στάθηκε στην απώλεια της και στέκεται στο πλευρό του πρώην πρωθυπουργού.
Αναλυτικά:
Ανείπωτη οδύνη για την απροσδόκητη απώλεια της Λένας Σαμαρά.
Αντώνη, Γεωργία, από καρδιάς κουράγιο και δύναμη.
Η σκέψη μου μαζί σας.
