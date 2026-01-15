Γεύμα Μητσοτάκη με τον διοικητή της Fed, παρουσία Γκίλφοϊλ – «Εντυπωσιακή οικονομική ανάκαμψη της Ελλάδας»

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης είχε γεύμα με το μέλος της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ Δρ Στίβεν Μιράν.

Το παρών στη συνάντηση έδωσε και η πρέσβης των ΗΠΑ Κίμπερλι Γκίλφοιλ. «Ήταν τιμή μου να πραγματοποιήσω συνάντηση με τον Έλληνα πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη και το μέλος της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ Δρ Στίβεν Μιράν στην Αθήνα και να συζητήσουμε για την εντυπωσιακή οικονομική ανάκαμψη της Ελλάδας», ανέφερε σε ανάρτησή της στο «Χ».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

It was a true honor to join @PrimeMinisterGR and Federal Reserve Governor @SteveMiran in Athens and discuss Greece’s impressive economic recovery. During his visit to Greece this week, Dr. Miran has offered valuable insights into U.S. monetary policy, enriching 🇺🇸 🇬🇷dialogue on… pic.twitter.com/qIr64GFGj3— Ambassador Kimberly Guilfoyle (@USAmbassadorGR) January 15, 2026

«Κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του στην Ελλάδα αυτή την εβδομάδα, ο Δρ. Μιράν προσέφερε πολύτιμες πληροφορίες για τη νομισματική πολιτική των ΗΠΑ, εμπλουτίζοντας τον διάλογο Ελλάδας-ΗΠΑ σχετικά με την ανάπτυξη και τις ευκαιρίες», προσθέτει.