Είναι επικίνδυνες για τη διεθνή σταθερότητα οι παρεμβάσεις Τραμπ σε εσωτερικές υποθέσεις άλλων χωρών;
Είναι επικίνδυνες για τη διεθνή σταθερότητα οι παρεμβάσεις Τραμπ σε εσωτερικές υποθέσεις άλλων χωρών; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
Είναι επικίνδυνες για τη διεθνή σταθερότητα οι παρεμβάσεις Τραμπ σε εσωτερικές υποθέσεις άλλων χωρών; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Γεύμα Μητσοτάκη με τον διοικητή της Fed, παρουσία Γκίλφοϊλ – «Εντυπωσιακή οικονομική ανάκαμψη της Ελλάδας»

Το μήνυμα της πρέσβης των ΗΠΑ

Γεύμα Μητσοτάκη με τον διοικητή της Fed, παρουσία Γκίλφοϊλ – «Εντυπωσιακή οικονομική ανάκαμψη της Ελλάδας»
DEBATER NEWSROOM

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης είχε γεύμα με το μέλος της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ Δρ Στίβεν Μιράν.

Το παρών στη συνάντηση έδωσε και η πρέσβης των ΗΠΑ Κίμπερλι Γκίλφοιλ. «Ήταν τιμή μου να πραγματοποιήσω συνάντηση με τον Έλληνα πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη και το μέλος της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ Δρ Στίβεν Μιράν στην Αθήνα και να συζητήσουμε για την εντυπωσιακή οικονομική ανάκαμψη της Ελλάδας», ανέφερε σε ανάρτησή της στο «Χ».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του στην Ελλάδα αυτή την εβδομάδα, ο Δρ. Μιράν προσέφερε πολύτιμες πληροφορίες για τη νομισματική πολιτική των ΗΠΑ, εμπλουτίζοντας τον διάλογο Ελλάδας-ΗΠΑ σχετικά με την ανάπτυξη και τις ευκαιρίες», προσθέτει.

Ειδήσεις σήμερα
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
ΣΧΟΛΙΑ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΟΛΗ Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ