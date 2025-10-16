Γεραπετρίτης: Η Ελλάδα έχει ενισχύσει το διεθνές αποτύπωμά της – Πολιτικός μηδενισμός από την αντιπολίτευση

Η Ελλάδα έχει ενισχύσει το διεθνές αποτύπωμά της και δεν έχει σχέση με αυτή που παρουσιάστηκε σήμερα από την αντιπολίτευση τόνισε ο υπουργός Εξωτερικών, Γ. Γεραπετρίτης, κλείνοντας τη συζήτηση στην ολομέλεια της Βουλής, που διεξήχθη κατόπιν αιτήματος του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με αντικείμενο την ενημέρωση του Σώματος για ζητήματα εξωτερικής πολιτικής.

«Ο πολιτικός μηδενισμός που ακούστηκε σήμερα βλάπτει την χώρα. Την μικραίνει» είπε ο κ. Γεραπετρίτης σχολιάζοντας τις τοποθετήσεις των αρχηγών των κομμάτων της αντιπολίτευσης. «Η Ελλάδα δεν είναι αυτή που παρουσιάστηκε σήμερα από την αντιπολίτευση. Η Ελλάδα έχει αυξήσει σημαντικά το αποτύπωμα της. Επανεκκίνησαν οι άτυπες συζητήσεις για το Κυπριακό, το οποίο ήταν μια μεγάλη συμβολή της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής, και βλέπουμε πλέον το μέλλον από θέση πραγματικής ισχύος. Την ισχύ αυτή εμείς θα φροντίσουμε να την ενισχύσουμε έτσι ώστε η Ελλάδα να βρίσκεται διαρκώς σε κατάσταση πρωτοβουλίας, και όχι αντίδρασης» τόνισε ο υπουργός Εξωτερικών.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Απαντώντας στα λεγόμενα των αρχηγών είπε ότι «δεν υπήρχε πρόθεση διαβουλευτικότητας [. . . ] Όταν έχουμε εκφράσεις “να χτυπηθεί αλύπητα ο πρωθυπουργός” ή “ο χρήσιμος ηλίθιος ο πρωθυπουργός”, με συγχωρείτε, δεν είναι επίπεδο αυτό. Και όταν ο πρωθυπουργός αναφέρεται στο ότι η συζήτηση, η οποία μπορεί να γίνει στο πλαίσιο κλειστών θυρών, είναι διαφορετικού επιπέδου, είναι αληθές, δυστυχώς. Το σημερινό επίπεδο δεν ανταποκρίνεται σε μία πραγματική συζήτηση, ωφέλιμη για τα εθνικά μας θέματα».

Όπως είπε, όλοι οι ομιλητές έδωσαν τελείως διαφορετική διάσταση στα θέματα εξωτερικής πολιτικής, πχ ότι ο κ. Ανδρουλάκης θεωρεί δεδομένο ότι η Τουρκία έχει μπει στο SAFE, ή ότι ο κ. Φάμελλος θεωρεί απούσα την Ελλάδα από τις διεθνείς διασκέψεις: «Είναι προφανές ότι ο κύριος Φάμελλος δεν παρακολουθεί τη δραστηριότητα η οποία συντελείται στο πλαίσιο της εξωτερικής πολιτικής» είπε ο κ. Γεραπετρίτης αναφέροντας σειρά διασκέψεων, όπως αυτή για τα δυτικά Βαλκάνια ή τη Μέση Ανατολή, καθώς και το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ όπου συμμετέχει η Ελλάδα. «Η Ελλάδα είναι παντού παρούσα» είπε ο κ. Γεραπετρίτης. Για τον κ. Κουτσούμπα που ανέφερε «ότι υπήρξε δική μου δήλωση ότι θα στείλουμε στρατεύματα στην Ουκρανία, διαβάζω την δήλωση. Δεν τίθεται ζήτημα τέτοιας στρατιωτικής συμμετοχής της Ελλάδας είναι εξαιρετικά πρώιμο. Αυτό εξελήφθη ότι θα στείλουμε στρατεύματα» είπε ο κ. Γεραπετρίτης, και χαρακτήρισε αναληθή τα όσα είπε ο κ. Χαρίτσης για τα F35 στην Τουρκία και για το SAFE, “Δεν έχει αρθεί κανένας περιορισμός. Θυμίζω ότι για να υπάρξει πώληση των F 35 στην Τουρκία θα πρέπει να συναινέσει η Γερουσία, πράγμα το οποίο αυτή τη στιγμή είναι εξαιρετικά μακρινό». Για τα όσα είπε ο κ. Βελόπουλος ότι “Οι Τούρκοι τουρίστες δεν πληρώνουν για την είσοδο τους” στη χώρα, ο υπουργός Εξωτερικών είπε ότι «Πληρώνουν 60 ευρώ τα οποία προβλέπονται από την οικία νομοθεσία» όσο για τους ισχυρισμούς Βελόπουλου-Νατσιού «ότι εγώ είπα ότι η ελληνική υφαλοκρηπίδα περιορίζεται στα έξι ναυτικά μίλια, πρόκειται περί ντροπιαστικής αναλήθειας. Εκείνο το οποίο ανέφερα εγώ, και το οποίο είναι απολύτως ακριβές, και πολλές φορές καλό είναι να μην μπλέκουμε τους ιδεασμούς μας με την πραγματικότητα, είναι ότι σήμερα που μιλάμε, η ελληνική κυριαρχία, δηλαδή τα εθνικά χωρικά ύδατα, είναι στα έξι ναυτικά μίλια και η Ελλάδα διατηρεί το δικαίωμα επέκτασης στα 12 μίλια όποτε το κρίνει. Αυτή ήταν η δήλωση. Όταν λοιπόν έρχεται αρχηγός πολιτικού κόμματος και αναφέρει ότι εγώ είπα ότι η κυριαρχία μας δεν θα επεκταθεί, και το είπε τρεις φορές, ότι περιοριστήκαμε από τα 12 ναυτικά μίλια, πρόκειται περί ψεύδους». Όσο για την κ. Κωσταντοπούλου που είπε ότι δεν πήραμε πρωτοβουλίες για τη Γάζα στην προεδρία μας, είπε ότι «κατά τη διάρκεια της προεδρίας της Ελλάδας στο Συμβούλιο Ασφαλείας έγιναν δύο ειδικές συνεδριάσεις με πρωτοβουλία της Ελλάδας».

Σε ό,τι αφορά την Τουρκία, ο κ. Γεραπετρίτης είπε ότι «τα πράγματα είναι εξαιρετικά σαφή. Με την Τουρκία μας χωρίζουν σημαντικά κεφαλαιώδη θέματα. Από την άλλη πλευρά, η γεωγραφία είναι εκείνη που οφείλει να προσδιορίζει και τις σχέσεις. Είναι κάτι το οποίο παραμένει αναλλοίωτο χαρακτηριστικό μίας διμερούς σχέσης. Η απόφαση την οποία λάβαμε είναι να έχουμε ένα δομημένο διάλογο, που θα διατηρεί την ηρεμία και την ειρήνη, να αποφύγουμε τις εντάσεις και τις κρίσεις ενώ την ίδια στιγμή θα μπορούμε να αυξάνουμε τις δικές μας διαπραγματευτικές δυνατότητές στο πεδίο. «Και την ίδια στιγμή, ενόσω έχουμε διατηρήσει την ηρεμία, προλαμβάνουμε τις κρίσεις, διότι αυτή η κρίση αυτή την περίοδο μπορεί να είναι καταστροφή. Την ίδια στιγμή φροντίζουμε η Ελλάδα να αποκτά πρόσθετα διαπραγματευτικά χαρτιά, στην συζήτηση που έχουμε» είπε ο κ. Γεραπετρίτης. Με αφορμή δε τα θαλάσσια χωροταξικά πάρκα του Ιουνίου και του Αιγαίου είπε ότι είναι έκφραση κυριαρχίας. Είναι εντός χωρικών υδάτων και γίνονται εκεί που θα μπορούσε ο καθένας να έρθει και να διαμαρτυρηθεί. «Γνωρίζουμε ότι θα υπάρξουν αντιδράσεις. Δεν είμαστε αιθεροβάμονες. Δεν πιστεύουμε ότι θα αναλαμβάνουμε πρωτοβουλίες στο πεδίο για πρώτη φορά μετά από δεκαετίες και δεν θα υπάρχει αντίδραση. Η δράση φέρνει πάντα αντίδραση. Αλλά καμία αντίδραση δεν θα μας αποτρέψει από το να κάνουμε εκείνο το οποίο είναι εθνικό συμφέρον» διαβεβαίωσε ο υπουργός Εξωτερικών.

Για τη Λιβύη είπε ότι η Ελλάδα είναι η μόνη χώρα που αυτή τη στιγμή, ευρωπαϊκή τουλάχιστον, που έχει επαφή με τις δύο πλευρές της Λιβύης στο ανώτατο επίπεδο, ενώ για τα θέματα υφαλοκρηπίδας και αποκλειστικής ζώνης επισήμανε ότι «στο πεδίο, η μέση γραμμή της Λιβύης συμφωνεί με τη μέση γραμμή την ελληνική. Σεβάστηκε την ελληνική μέση γραμμή. Και μέχρι σήμερα ούτε κύρωση τούρκο-λιβυκού μνημονίου έχουμε, και έχουν σχεδόν μηδενιστεί και οι παράτυπες ροές μεταναστών. ‘Αρα για ποια ολιγωρία μιλάμε;»

Για το θέμα του Σινά είπε ότι «εκείνο που τώρα φροντίζουμε με την αιγυπτιακή κυβέρνηση στα πλαίσια της αγαστής συνεργασίας, είναι ακριβώς να υπάρχει μία συμφωνία η οποία, βεβαίως θα τεθεί υπόψιν της πιο αρμόδιας ιεράς σιναΐτικης κοινότητας, στην Αγία Αικατερίνη, η οποία θα έχει και τον τελικό λόγο, η οποία θα διασφαλίζει την συνέχεια την βιωσιμότητα και κυρίως τον αναλλοίωτο χαρακτήρα ανά τους αιώνες της μονής. Είναι ένα ζήτημα που παρέμενε επί αιώνες άλυτο και αναλάβαμε να τα λύσουμε όπως και πολλά άλλα» είπε ο κ. Γεραπετρίτης.

Για το θέμα της Γάζας, είπε ότι η Ελλάδα στο θέμα της μέσης Ανατολής ήταν διαρκώς παρούσα. «Δεν λείψαμε ποτέ από καμιά θέση, υποστηρίξαμε πάντοτε εκείνο το οποίο θεωρούσαμε ορθό. Και το ορθό ήταν, να καταδικάσουμε προφανώς την τρομοκρατική επίθεση της 7 Οκτωβρίου 2023 αλλά από την άλλη πλευρά να έρθουμε και να πούμε ποια είναι τα όρια που μπορούν να ασκηθούν. Και τα οποία ενίοτε μπορούν να έχουν ήδη υπερβληθεί. Από την άλλη πλευρά ήμασταν πρωτοπόροι αναφορικά με την ανθρωπιστική βοήθεια. Η Ελλάδα ανέλαβε πολλαπλές πρωτοβουλίες ανθρωπιστικής βοήθειας. Δεν είναι του δικού μας ύφος να διαφημίζουμε τις ανθρωπιστικές δράσεις. Δεν το κάνουμε για λόγους επικοινωνιακούς. Εκείνοι όμως που έχουν γνώση αντιλαμβάνονται την σημασία της ανθρωπιστικής βοήθειας που προσέφερε η Ελλάδα όπως αυτή στα παιδιά τα οποία ήταν τραυματισμένα ή νοσούντα».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στάθηκε μάλιστα στην επίσκεψη της Παλαιστίνιας υπουργού Εξωτερικών που «ήρθε μόλις 24 ώρες μετά την υπογραφή της συμφωνίας ειρήνης. Αντιλαμβανόμαστε όλοι την σημασία που έχει να έρχεται μόνο λίγες ώρες μετά την υπογραφή αυτή, γιατί η Ελλάδα χάριν στην εξωτερική της πολιτική, είναι εκείνη που αυτή τη στιγμή μπορεί να συνομιλεί τόσο με το Ισραήλ, αλλά και με όλο τον αραβικό κόσμο και την Παλαιστινιακή Αρχή, με όρους εμπιστοσύνης και αξιοπιστίας. Γιατί η Ελλάδα έχει αναπτύξει αυτή την πολυμερή εξωτερική πολιτική για την οποία σήμερα άκουσα πολλαπλές κατηγορίες.

Τέλος, τόνισε ότι η Ελλάδα βρίσκεται παντού διπλωματικά: Έχει καταφέρει την τελευταία διετία να εκλεγεί μη μόνιμο μέλος του συμβουλίου ασφαλείας σχεδόν ομόφωνα, να ‘χει αναλάβει τις περισσότερες πρωτοβουλίες, να έχει αναπτύξει στρατηγικές συμμαχίες με την Αίγυπτο και την Ινδία, να έχει άριστη σχέση με τις χώρες του Κόλπου, της Μέσης Ανατολής, να έχουμε άριστη σχέση με τις Ηνωμένες Πολιτείες και την νέα αμερικανική διοίκηση, να έχουμε αυτή την πολυμέρεια ενόσω βρισκόμαστε στην καρδιά της λήψης αποφάσεων. Ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε και θέλω να το τονίσω: Για εμάς η λύση της αδράνειας δεν υπάρχει. Εμείς βρισκόμαστε εδώ για να αναλάβουμε ενίοτε και το πολιτικό τίμημα να επιλύουμε θέματα. Στο πλαίσιο αυτό ήταν και η δήλωση του πρωθυπουργού για την πρόσκληση σε παράκτια κράτη της περιοχής, αυτονοήτως και την Κύπρο, για τα θέματα που υφίστανται στην ανατολική Μεσόγειο, έτσι ώστε η Ελλάδα να είναι και στο επίπεδο αυτό η επισπεύδουσα δύναμη. Η Ελλάδα έχει ένα ισχυρό διεθνές αποτύπωμα. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Και δυστυχώς η εικόνα που παρουσιάστηκε σήμερα είναι απολύτως αναντίστοιχη με την πραγματικότητα. Στηρίζεται η Ελλάδα σε ένα τρίπτυχο που είναι ισχυρή-ανθεκτική οικονομία, ενεργή άμυνα, και εξωστρεφής και σοβαρή εξωτερική πολιτική. Σε αυτή την περίοδο, που υπάρχει μεγάλη πολιτική ένταση παγκοσμίως, που ανατρέπονται τεκτονικά οι αρχές που στηρίχθηκε η μεταπολεμική αρχιτεκτονική ασφάλειας του κόσμου, που η ισχύς επιβάλλεται πολλές φορές του δικαίου, εκείνο το οποίο απαιτείται είναι μία σοβαρή και στιβαρή εξωτερική πολιτική, μία πολιτική που θα στηρίζεται στο διεθνές δίκαιο, θα έχει γνώση του διεθνούς δικαίου, διότι πολλά από αυτά που άκουσα σήμερα δεν ανταποκρίνονται στο διεθνές δίκαιο, θα υπηρετεί αρχές, θα χτίζει συμμαχίες θα ενώνει το βορρά με το νότο, την Ανατολή με τη Δύση. Ο πολιτικός μηδενισμός που ακούστηκε σήμερα, με κάθε σεβασμό, βλάπτει την χώρα. Την μικραίνει. Η Ελλάδα δεν είναι αυτή που παρουσιάστηκε σήμερα από την αντιπολίτευση, η Ελλάδα έχει αυξήσει σημαντικά το αποτύπωμα της. Επανεκκίνησαν οι άτυπες συζητήσεις για το Κυπριακό, το οποίο ήταν μια μεγάλη συμβολή της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής, και βλέπουμε το μέλλον πλέον από θέση πραγματικής ισχύος. Την ισχύ αυτή εμείς θα φροντίσουμε να την ενισχύσουμε έτσι ώστε η Ελλάδα να βρίσκεται διαρκώς σε κατάσταση πρωτοβουλίας, και όχι αντίδρασης», κατέληξε ο υπουργός Εξωτερικών, Γ. Γεραπετρίτης.