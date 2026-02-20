Γεωργιάδης: Βίντεο με τον διάλογο με τους διαδηλωτές στο νοσοκομείο Μυτιλήνης

Τις στιγμές της επίσκεψης του στο νέο κτίριο της Ψυχιατρικής Κλινικής του Νοσοκομείου Μυτιλήνης κατέγραψε ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης.

Παράλληλα, αναφέρθηκε στον διάλογο που είχε με τους διαδηλωτές στην είσοδο του νοσοκομείου.

Αναλυτικά:

Σήμερα το πρωί φτάσαμε με την ΓΓ του Υπουργείου Υγείας κ. Βιλδιρίδη και με τον Διοικητή της 2ας ΥΠΕ κ. Ροΐλό, για να παραλάβουμε το νέο κτίριο της Ψυχιατρικής Κλινικής του Νοσοκομείου Μυτιλήνης και για να κάνουμε τα εγκαίνια του νέου Κέντρου Υγείας Μανταμάδου. Δείτε τον διάλογο μου κατά την είσοδο μου στο Νοσοκομείο με τους διαδηλωτές και τις εικόνες του τί παραλάβαμε σήμερα μετά από δύο μόλις χρόνια.

Υγ. Δυστυχώς πάλι έκαναν την ασέβεια να φωνάζουν τα συνθήματα τους και κατά την διάρκεια της Ιεράς τελετής του Αγιασμού. Δυστυχώς αν δεν έχεις μάθει από το σπίτι σου να σέβεσαι τα Ιερά και τα Όσια είναι αργά μετά!