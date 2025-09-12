Γεωργιάδης: “Τα κίνητρα για τις προσλήψεις στον ΕΣΥ δουλεύουν, από τις 246 θέσεις που προκηρύχθηκαν έχουν καλυφθεί οι 244”
Η ανάρτηση του υπουργού Υγείας
Ο Άδωνις Γεωργιάδης παρουσίασε στοιχεία των προσλήψεων νέων ιατρών στο ΕΣΥ τονίζοντας ότι τα κίνητρα που έδωσε το Υπουργείο Υγείας πιάνουν τόπο.
Ειδικότερα, σε ανάρτηση του, ο υπουργός Υγείας τόνισε ότι προκηρύχθηκαν 246 θέσεις για την 1η και 2η ΥΠΕ, ενώ υπεβλήθησαν 840 μοναδικές αιτήσεις.
Αναλυτικά η ανάρτηση του κ. Γεωργιάδη:
“Σε όσους λένε ότι δεν έχει αλλάξει τίποτε με τα κίνητρα που θεσπίσαμε για την πρόσληψη νέων ιατρών στο ΕΣΥ. 22 Ιουλίου 2025 δημοσιεύθηκε η προκήρυξη μας για 246 θέσεις στην 1η και στην 2η ΥΠΕ. 05.08 άνοιξε η πλατφόρμα υποβολής αιτήσεων και έκλεισε προχθές 10.09.
Υποβλήθηκαν 840 μοναδικές αιτήσεις, εκ των οποίων οι 706 αφορούν τις 184 προκηρυχθεισες θεσεις σε νοσοκομεία της 1ης ΥΠΕ κ οι 134 μοναδικές αιτήσεις τις 62 προκηρυχθεισες θεσεις σε νοσοκομεία της 2ης ΥΠΕ.
Εκ του συνόλου των 246 θέσεων μόνο 2 θέσεις είναι χωρίς υποψηφιότητα, 1 θέση αναισθησιολογίας ΕΒ στη Νίκαια κ 1 θέση ακτινολογίας ΕΒ στο Τζάνειο. Δηλαδή από τις 246 θέσεις είχαμε αιτήσεις συμμετοχής στις 244! Ε πόσο καλύτερα να πάμε; Τα κίνητρα δουλεύουν.”
