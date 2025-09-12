Γεωργιάδης: “Τα κίνητρα για τις προσλήψεις στον ΕΣΥ δουλεύουν, από τις 246 θέσεις που προκηρύχθηκαν έχουν καλυφθεί οι 244”

Ο Άδωνις Γεωργιάδης παρουσίασε στοιχεία των προσλήψεων νέων ιατρών στο ΕΣΥ τονίζοντας ότι τα κίνητρα που έδωσε το Υπουργείο Υγείας πιάνουν τόπο.

Ειδικότερα, σε ανάρτηση του, ο υπουργός Υγείας τόνισε ότι προκηρύχθηκαν 246 θέσεις για την 1η και 2η ΥΠΕ, ενώ υπεβλήθησαν 840 μοναδικές αιτήσεις.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Αναλυτικά η ανάρτηση του κ. Γεωργιάδη:

“Σε όσους λένε ότι δεν έχει αλλάξει τίποτε με τα κίνητρα που θεσπίσαμε για την πρόσληψη νέων ιατρών στο ΕΣΥ. 22 Ιουλίου 2025 δημοσιεύθηκε η προκήρυξη μας για 246 θέσεις στην 1η και στην 2η ΥΠΕ. 05.08 άνοιξε η πλατφόρμα υποβολής αιτήσεων και έκλεισε προχθές 10.09.

Υποβλήθηκαν 840 μοναδικές αιτήσεις, εκ των οποίων οι 706 αφορούν τις 184 προκηρυχθεισες θεσεις σε νοσοκομεία της 1ης ΥΠΕ κ οι 134 μοναδικές αιτήσεις τις 62 προκηρυχθεισες θεσεις σε νοσοκομεία της 2ης ΥΠΕ.

Σε όσους λένε ότι δεν έχει αλλάξει τίποτε με τα κίνητρα που θεσπίσαμε για την πρόσληψη νέων ιατρών στο ΕΣΥ. 22 Ιουλίου 2025 δημοσιεύθηκε η προκήρυξη μας για 246 θέσεις στην 1η και στην 2η ΥΠΕ.

05.08 άνοιξε η πλατφόρμα υποβολής αιτήσεων και έκλεισε προχθές 10.09. Υποβλήθηκαν 840…— Άδωνις Γεωργιάδης (@AdonisGeorgiadi) September 12, 2025

Εκ του συνόλου των 246 θέσεων μόνο 2 θέσεις είναι χωρίς υποψηφιότητα, 1 θέση αναισθησιολογίας ΕΒ στη Νίκαια κ 1 θέση ακτινολογίας ΕΒ στο Τζάνειο. Δηλαδή από τις 246 θέσεις είχαμε αιτήσεις συμμετοχής στις 244! Ε πόσο καλύτερα να πάμε; Τα κίνητρα δουλεύουν.”