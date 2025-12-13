Γεωργιάδης: Πάει πολύ το ΠΑΣΟΚ να μιλάει για «Γκρούεζες»

Ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης μιλώντας στην Βουλή αναφέρθηκε στις συλλήψεις που έγιναν στην Κρήτη για τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Συγκεκριμένα, κατά τη διάρκεια της ομιλίας του για τον Προϋπολογισμό του 2026 απαντώντας στην ομιλία της βουλευτή του ΠΑΣΟΚ Ευαγγελίας Λιακούλη δήλωσε ότι «όταν χθες η αστυνομία συνέλαβε τον κουμπάρο του Νίκου Ανδρoυλάκη για παράνομες αγροτικές επιδοτήσεις πάει πολύ να μιλά το ΠΑΣΟΚ για Γκρούεζες.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Χαμηλώσετε τους τόνους. Είστε κολλημένοι στο 12% και αυτό δεν αποδεικνύει κανένα κοινωνικό ρεύμα. Στο τέλος θα ξανακερδίσουμε τις εκλογές. Ούτε κανένα μεγάλο ρεύμα έχετε υπέρ σας, ούτε η κοινωνία σείεται, ούτε τίποτα».

“Και περισσότερα χρήματα δίνουμε για τη δημόσια υγεία και περισσότερο προσωπικό εξασφαλίζουμε”, δήλωσε ο υπουργός Υγείας. Όσα στοιχεία και αν κατέθεσε όμως ο κ. Γεωργιάδης απορρίφθηκαν από τους κοινοβουλευτικούς εκπροσώπους των κομμάτων της αντιπολίτευσης, που αντιπαρέθεσαν την καθημερινότητα του πολίτη που καταφεύγει στις υπηρεσίες του ΕΣΥ, την αύξηση της ιδιωτικής δαπάνης για την υγεία του, τη συνεχή αύξηση της συμμετοχής των ασφαλισμένων και την “εξουθενωτική” υπερεργασία του προσωπικού στις δημόσιες δομές υγείας που εγκαταλείπει το δημόσιο σύστημα αναζητώντας καλύτερες συνθήκες στον ιδιωτικό τομέα ή ακόμα και εκτός Ελλάδας.

“Κοιτάξτε λίγο τι συμβαίνει στην ελληνική κοινωνία γιατί αυτή τη στιγμή το 80% είναι κατά της κυβέρνησης και αυτό είναι κάτι το οποίο δεν μπορείτε να αγνοήσετε”, είπε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ Παύλος Γερουλάνος και κάλεσε τον υπουργό Υγείας να εξηγήσει πως γίνεται όταν τα πράγματα πάνε τόσο καλά, οι πολίτες να πληρώνουν περισσότερα από την τσέπη τους και πώς γίνεται η κυβέρνηση να βάζει περισσότερα χρήματα για την υγεία αλλά τα νοσοκομεία να αυξάνουν τα χρέη τους και αυτά να έχουν φτάσει στο 1,7 δισ. ευρώ.

“Στο Μεσοπρόθεσμο, εμείς οι ανόητοι, όπως μας είπατε, της πρώτης φοράς Αριστεράς, έχουμε εντοπίσει ότι θα χάσει η υγεία 189,5 εκατομμύρια ευρώ μέχρι το 2029”, είπε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ Χρήστος Γιαννούλης και αναρωτήθηκε “πως στην ευχή, ο υπουργός έχει τη συνταγή του…Χουντίνι και εκτός από υβριστής της Αριστεράς, να δηλώνει ότι ακόμα και με λιγότερα χρήματα θα πετύχει αυτά που ισχυρίζεται ότι θα πετύχει στη δημόσια υγεία”, την ώρα μάλιστα που είναι εμφανής η υποβάθμιση υπηρεσιών και οι ελλείψεις στη στελέχωση και την αποτελεσματικότητα.

“Ξέρει πολύ καλά ο κ. Γεωργιάδης ότι η πολιτική την οποία ακολουθεί έχει οδηγήσει σε διάλυση δημόσιες δομές υγείας, έχει εξουθενώσει εργασιακά και οικονομικά το προσωπικό και υπάρχει κύμα παραίτησης γιατρών από δημόσιες δομές υγείας, ειδικά στην περιφέρεια και γνωρίζει πολύ καλά και τα νούμερα που έχει δώσει και ο ΟΟΣΑ και η Eurostat για την εκτίναξη των ιδιωτικών πληρωμών ή της ιδιωτικής ασφάλισης για τους πολίτες”, είπε η κοινοβουλευτική εκπρόσωπος της Νέας Αριστεράς Μερόπη Τζούφη.

Αυξάνονται οι ανισότητες, υποβαθμίζονται τα δημόσια νοσοκομεία, συγχωνεύονται και κλείνουν δημόσια νοσοκομεία, που τα βλέπουμε να λειτουργούν, στο πλαίσιο της ΕΕ, δηλαδή περιορισμός του κόστους σε σχέση με το όφελος, είπε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΚΚΕ Νίκος Καραθανασόπουλος και κατήγγειλε ένταση της εμπορευματοποίησης της υγείας και ανύπαρκτη την πρωτοβάθμια φροντίδα η οποία θα μπορούσε να αποσυμφορήσει την κατάσταση. Όλα αυτά, όπως είπε ο βουλευτής του ΚΚΕ, προς όφελος της ανάπτυξης του ιδιωτικού τομέα της υγείας.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

“Οι ληξιπρόθεσμες οφειλές του δημοσίου αυξήθηκαν από 2.2 δισ. το 2023 σε σχεδόν 3 δισ. ευρώ τον Σεπτέμβριο του 2025 με πάνω από το μισό ποσό να αφορά νοσοκομεία και πάνω από 600 εκατομμύρια ευρώ την κοινωνική ασφάλιση”, είπε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της “Νίκης” Τάσος Οικονομόπουλος και σημείωσε πως όταν τα νοσοκομεία χρωστούν πάνω από 2 δισ. αυτό δεν μπορεί να θεωρείται εξυγίανση αλλά μεταφορά του κόστους στους πολίτες. Ακόμα και οι δαπάνες προσωπικού εμφανίζονται μειωμένες κατά 24 εκατομμύρια ευρώ σε ένα σύστημα με υψηλό βαθμό εξουθένωσης, όπως είπε.

Όταν ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Πλεύσης Ελευθερίας Αλέξανδρος Καζαμίας χρησιμοποίησε απαξιωτικούς προσωπικούς χαρακτηρισμούς για τον υπουργό Υγείας, τον αποκάλεσε γελοίο και χυδαίο, ως απάντηση σε αναφορά που είχε κάνει λίγο νωρίτερα ο κ. Γεωργιάδης όταν είχε χαρακτηρίσει ανόητη την αντιπολίτευση που δεν παραδέχεται την πρόοδο στο ΕΣΥ, όλοι στην αίθουσα της ολομέλειας ανέμεναν κλιμάκωση της έντασης. “Ήρθατε με χυδαίο και ακροδεξιό ύφος σας να δώσετε συστάσεις στην αντιπολίτευση να μην είναι ανόητη. Αλλά ένας υπουργός Υγείας ο οποίος λέει ότι πάει ταξίδι στις ΗΠΑ και γι΄αυτό πρέπει να φύγει γρήγορα από τη Βουλή για να μελετήσει το σύστημα υγείας εκεί, είναι ένας γελοίος υπουργός Υγείας. Οι ΗΠΑ δεν έχουν εθνικό σύστημα υγείας. Τι πάτε να μελετήσετε εκεί; Μήπως πάτε να μάθετε από το ιδιωτικό σύστημα πώς θα κάνετε μπίζνες εδώ;”, είπε ο κ. Καζαμίας. Ένταση όμως δεν υπήρξε γιατί ο υπουργός Υγείας αρνήθηκε να απαντήσει στον κ. Καζαμία. “Στον τελευταίο συνάδελφο δεν θα απαντήσω, με προσέβαλε, δεν υπάρχει λόγος”, είπε ο κ. Γεωργιάδης.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο υπουργός Υγείας ‘Αδωνις Γεωργιάδης για τα χρέη των νοσοκομείων είπε ότι όχι μόνο δεν αυξήθηκαν αλλά μειώθηκαν, σε σχέση με το επίπεδο χρεών που παρέλαβε η κυβέρνηση της ΝΔ, και επισήμανε ότι οι βουλευτές διαβάζουν τα στοιχεία χωρίς να λαμβάνουν υπόψη τους ότι εκκρεμούν οι καταλογισμοί για το clowback ύψους 1,6 δισ. τον Φεβρουάριο. “Όταν ανέλαβα το υπουργείο Υγείας, τα χρέη των νοσοκομείων σε φάρμακο και λοιπά χρέη ήταν 1,3 δισ, σήμερα είναι 791 εκατομμύρια, στο τέλος του χρόνου θα έχουν πάει περίπου στα 640 εκατομμύρια και στόχος είναι μέχρι τις εκλογές του 2027, να έχουν πάει κάτω από 500 εκατομμύρια που θα είναι το χαμηλότερο όλων των εποχών”, είπε ο κ. Γεωργιάδης.

Είπε επίσης ότι “το 2026 οι πόροι του ΤΑΑ είναι 800 εκατομμύρια ενώ το 2027 που οι πόροι του ΤΑΑ θα είναι μηδενικοί, η μείωση του ΕΣΥ θα είναι 400 εκατομμύρια, δηλαδή από τον κρατικό προϋπολογισμό, το ΕΣΥ παίρνει συν 400 εκατομμύρια, δεν χάνει λεφτά” και το υπουργείο Υγείας όχι μόνο δεν χάνει αλλά κερδίζει πόρους και αυτό αποτυπώνει το γνήσιο ενδιαφέρον του πρωθυπουργού και της κυβέρνησης για την υγεία.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Αναφερόμενος στην πρόσβαση των πολιτών, ο υπουργός Υγείας επισήμανε ότι οι ιδιωτικές δαπάνες για την υγεία ήταν τα τελευταία 40 χρόνια περίπου στο 35%, σήμερα είναι 34%. “Στο μοντέλο μας είχαμε υψηλές ιδιωτικές δαπάνες, έχουμε και σήμερα. Η προσωπική μου θέση είναι ότι αυτό δεν είναι κατ΄ανάγκη κακό. Διότι οι ιδιωτικές δαπάνες υγείας στην Ελλάδα συνδέονται με την πρόσβαση μας στα ιδιωτικά διαγνωστικά κέντρα, όπου πληρώνουμε τη συμμετοχή μας. Η συμμετοχή μας αυξάνει τις ιδιωτικές δαπάνες έναντι των άλλων συστημάτων που δεν δίνουν πρόσβαση στα ιδιωτικά αλλά από την άλλη, αυτό έχει δημιουργήσει ένα πολύ ισχυρό δίκτυο πρωτοβάθμιων διαγνωστικών κέντρων που έχουμε πολύ καλύτερες εξετάσεις από τις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες”. Ο κ. Γεωργιάδης ανέφερε επίσης ότι ο μέσος χρόνος αναμονής στην Ελλάδα για ψηφιακές μαστογραφίες είναι μερικές μέρες ενώ στις περισσότερε χώρες της Ευρώπης είναι πολλούς μήνες για τους ασυμπτωματικούς ασθενείς. “Καλώ όλες τις Ελληνίδες να κάνουν χρήση της δωρεάν ψηφιακής μαστογραφίας”, είπε ο υπουργός Υγείας και επισήμανε με το myhealth για δωρεάν ραντεβού με ειδικευμένο γιατρό σε νοσοκομεία, κέντρα υγείας και ΤΟΜΥ, τον Οκτώβριο διενεργήθηκαν 1.100.000 ραντεβού.