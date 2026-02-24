Γεωργιάδης για Νοσοκομείο Νίκαιας: “Είμαι το θύμα, όχι ο θύτης, δείτε όλο το βίντεο”

Για τα επεισόδια στο Νοσοκομείο Νίκαιας τοποθετήθηκε ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης σε ανάρτηση του το μεσημέρι της Τρίτης (24/2) υπογραμμίζοντας ότι στο περιστατικό ο ίδιος είναι το θύμα και όχι ο θύτης.

Ο υπουργός Υγείας έδωσε στην δημοσιότητα το βίντεο από το περιστατικό που όπως καταγγέλλει δέχθηκε επίθεση από εργαζόμενο στον νοσοκομείο ράφοντας σε ανάρτησή του στο Χ ότι «δεν είμαι ο θύτης, όπως με παρουσίασαν αλλά το θύμα της βίας και το επίμαχο περιστατικό δεν έγινε μπροστά, αλλά στο πλάι».

Στην ανάρτηση του κ. Γεωργιάδη αναφέρεται:

Τελευταία φορά που ασχολούμαι με την, κατά τον κύριο από τη Νίκαια, «ειρηνική διαδήλωση». Δείτε όλο το περιστατικό από την αρχή, πόση βία άσκησαν πάνω μου. Δεν είμαι ο θύτης, όπως με παρουσίασαν, αλλά το θύμα της βίας και το επίμαχο περιστατικό δεν έγινε μπροστά, αλλά στο πλάι.

Μιλώντας στο ΣΚΑΪ, ο υπουργός Υγείας υπογράμμισε ότι έχει γίνει το πρόσωπο των ημερών για λάθος λόγους, ενώ τόνισε ότι αν δεν υπήρχε αστυνομία στο σημείο, θα τον λιντσάραν οι εργαζόμενοι που είχαν συγκεντρωθεί έξω από το Νοσοκομείο Νίκαιας.

Αναλυτικότερα είπε «έχω γίνει πρόσωπο των ημερών, όχι κατά τον τρόπο που ήθελα. Κατηγορήθηκα από την αντιπολίτευση ότι ήταν στημένο σόου. Ευτυχώς ο Θεός αγαπάει τον κλέφτη, αλλά αγαπάει και τον νοικοκύρη: Βγήκε η κυρία Δημογλίδου, ερωτήθηκε κι απάντησε ότι πήγε η Αστυνομία όπως είναι υποχρεωμένη να πάει εφόσον αποφανθεί ότι πρέπει να παρίσταται. Γιατί αν πήγαινα και με δέρνανε θα λέγατε όλοι πού ήταν η Αστυνομία» είπε χαρακτηριστικά ο υπουργός κι εξέφρασε την πεποίθηση ότι «100% θα με δέρνανε αν δεν ήταν εκεί η Αστυνομία».

Η εξήγηση του για το βίντεο

Στην συνέχεια, ο Άδωνις Γεωργιάδης αναφέρθηκε στα βίντεο από την ένταση στο νοσοκομείο και είπε ότι την επίθεση που δέχθηκε από τον κ. Ζιαζιά, τη δέχθηκε στο πλάι, όταν πήγαινε να μπει μέσα στην αίθουσα για τα εγκαίνια.

«Δεν είπα ότι με χτύπησε σε αυτό το βίντεο (σ.σ.: αυτό που φαίνεται ο γιατρός με προτεταμένη τη γροθιά του), στο πλάι με χτύπησε, δεν λέω επίσης στο πρόσωπο, με χτύπησε στο χέρι» είπε και σχολίασε με δηκτικό τρόπο την «ανάλυση που έκαναν στο var καρέ καρέ».

Σε ό,τι αφορά στο βίντεο που φαίνεται ο κ. Ζιαζιάς να προτάσσει το χέρι του, ο κ. Γεωργιάδης είπε: «Ο αστυνομικός του πιάνει το χέρι, γιατί το απλώνει για να με χτυπήσει. Κι αυτό λέγεται απόπειρα. Δικαιούμαι να αισθάνομαι απειλή; Είναι ποινικό αδίκημα;

Όταν μπήκα μέσα, το πρώτο που έκανα ήταν να πάω να μιλήσω στους διαδηλωτές. Ήρθε μία και μου έλεγε φύγε φασίστα. Και σηκώθηκα να φύγω να μπω μέσα. Όπως σπρώχνουν όλοι εκεί, κινδυνεύσαμε σοβαρά. Είχε κράσπεδο και κάγκελα. Ο Ζιαζιάς έχει φύγει κι έχει έρθει στο πλάι. Τρώω τη φτυσιά και τρώμε διάφορα αντικείμενα που πετάνε.

Με χτύπησαν λίγο πριν μπω μέσα. Ο Ζιαζιάς κι αυτοί είναι μπουλούκι, έχω φάει χτύπημα στο χέρι και τρώω και τη ροχάλα» είπε ο υπουργός Υγείας.