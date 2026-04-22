Αυτοκίνητο: Στα 5,9 λ./100 χλμ η πραγματική κατανάλωση των plug-in υβριδικών στην Ευρώπη

H μέση πραγματική κατανάλωση καυσίμου των plug in υβριδικών αυτοκινήτων στην Ευρώπη είναι 5,9 λίτρα/100 χλμ, η οποία είναι περίπου 300% υψηλότερη από την επίσημη κατανάλωση των κατασκευαστών, σύμφωνα με έρευνα του Ινστιτούτου Fraunhofer που χρησιμοποίησε δεδομένα από την παρακολούθηση κατανάλωσης καυσίμου ενός εκατομμυρίου plug-in υβριδικών οχημάτων που ταξινομήθηκαν στην Ευρώπη μεταξύ 2021 και 2023.

Τα δεδομένα έδειξαν ότι ο κινητήρας καύσης ενός PHEV απενεργοποιείται μόνο για περίπου το 25% της οδήγησης. Επιπλέον, πολλά PHEV συνεχίζουν να χρησιμοποιούν τον κινητήρα καύσης ακόμη και όταν υπάρχει μικρό απόθεμα μπαταρίας, επειδή οι ηλεκτροκινητήρες τους χρειάζονται τη βοήθεια του κινητήρα καύσης. Επομένως, καταναλώνουν κατά μέσο όρο τουλάχιστον 2,8 λτ/100χλμ ή 65 γρ CO2/χλμ περισσότερο , καθώς ο κινητήρας καύσης σπάνια απενεργοποιείται. Η μέση κατανάλωση αυξάνεται στα 7,4 λτ/100χλμ όταν τα PHEV κινούνται σε λειτουργία διατήρησης φόρτισης, η οποία χρησιμοποιεί τον κινητήρα εσωτερικής καύσης για να διατηρήσει τα ενεργειακά επίπεδα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η έκθεση αναφέρει επίσης ότι οι οδηγοί εταιρικών αυτοκινήτων οδηγούν συνήθως 38,6 χλμ. κατά μέσο όρο την ημέρα, ενώ 65 ημέρες τον χρόνο υπερβαίνουν τα 100 χλμ. Αυτό σημαίνει ότι το 58% των ετήσιων χιλιομέτρων γίνονται αποκλειστικά από τον κινητήρα εσωτερικής καύσης.

Η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Μεταφορών και Περιβάλλοντος έχει επισημάνει το προηγούμενο διάστημα το χάσμα μεταξύ των επίσημων και των πραγματικών εκπομπών ρύπων των PHEV, αναφέροντας ότι η αποδυνάμωση των κανόνων για το CO₂ θα αύξανε σημαντικά τις εκπομπές και θα υπονόμευε την πορεία της ΕΕ προς την κλιματική ουδετερότητα.