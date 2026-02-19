Γεωργιάδης: Αν δεν ήταν σήμερα τα ΜΑΤ στην Νίκαια, οι κομμουνιστές θα με σκότωναν

O υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης αναφέρθηκε στα επεισόδια που σημειώθηκαν την Πέμπτη 19/2 κατά τη διάρκεια της επίσκεψης του στο Γενικό Κρατικό Νοσοκομείο της Νίκαιας.

Συγκεκριμένα, μιλώντας στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1 τόνισε ότι «αν δεν ήταν τα ΜΑΤ εκεί θα με είχαν σκοτώσει». Παράλληλα, ο υπουργός Υγείας υποστήριξε ότι «δεν ξέρω γιατί διαμαρτύρονται, μάλλον διαμαρτύρονται απλά και μόνο για να διαμαρτύρονται, γιατί είναι κομμουνιστές» και πρόσθεσε, «από την μέρα που ανέλαβα την ηγεσία του Υπουργείου Υγείας, ο προϋπολογισμός του Νοσοκομείου της Νίκαιας ανέβηκε από τα 33 στα 58 εκ. ευρώ. Συνολικά το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό, έχει αυξηθεί κατά 400 άτομα».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Τέλος, όπως υποστήριξε ο Άδωνις Γεωργιάδης είχε συνάντηση πριν τρεις μέρες από αντιπροσωπεία του Συλλόγου των εργαζομένων στο Νοσοκομείο και είχαν συμφωνήσει πως θα υπάρξει λύση στο αίτημα τους.