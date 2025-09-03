Γενέθλια για το ΠΑΣΟΚ: Οι εκδηλώσεις στο Ζάππειο για τα 51 χρόνια από την ιδρυτική διακήρυξη της 3ης Σεπτεμβρίου

Σπουδαία ημέρα σήμερα για το ΠΑΣΟΚ, καθώς συμπληρώνονται 51 χρόνια από την ιδρυτική διακήρυξη της 3ης Σεπτεμβρίου.

Η Χαριλάου Τρικούπη, φέτος, αποφάσισε να μην μείνει μόνο σε μια εκδήλωση, αλλά να καταπιαστεί με ένα από τα πιο καυτά θέματα που αντιμετωπίζει η Ελλάδα, το δημογραφικό.

Οι εκδηλώσεις θα αρχίσουν στις 18:00 με συζήτηση για το Δημογραφικό και εισηγητή τον Τάσο Γιαννίτση, πρώην υπουργό, που θα μιλήσει με θέμα: «Πολιτικές υπέρβασης απέναντι στην εθνική – υπαρξιακή απειλή».

Συζητούν:

Βύρων Κοτζαμάνης, Διευθυντής Ερευνών Ινστιτούτου Ερευνών Μελετών Δημογραφίας ΙΔΕΜ: «Ελλάδα: Δημογραφικές εξελίξεις, προκλήσεις και πολιτικές στον ορίζοντα του 2060»

Παύλος Μπαλτάς, Δρ. Δημογραφίας- Κύριος Ερευνητής ΕΚΚΕ: «Περιφερειακές Διαφοροποιήσεις της Δημογραφικής Αλλαγής στην Ελλάδα»

Φαίη Μακαντάση, Διευθύντρια Ερευνών διαΝΕΟσις: «Η εναρμόνιση οικογενειακής και εργασιακής ζωής ως παράγοντας αντιμετώπισης του δημογραφικού ζητήματος»

Κατερίνα Καζάνη, Βουλευτής Ευβοίας και υπεύθυνη Κ.Τ.Ε. Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας: «Το ΠΑΣΟΚ απαντά για το δημογραφικό: Συναντήσεις – Διεργασίες – Προτάσεις»

Συντονίζει η Έφη Μπέκου, Γραμματέας Τομέα Πρόνοιας, Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής.

Στις 19:30 θα ακολουθήσει η ομιλία του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Νίκου Ανδρουλάκη και το πρόγραμμα των εκδηλώσεων θα συνεχιστεί με συναυλία του Κώστα Μακεδόνα, με τη συμμετοχή της Χριστιάνας Γαλιάτσου (21:00).