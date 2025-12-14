Φλωρίδης: Κινδύνευσε η ζωή 20 καρκινοπαθών λόγω της κατάληψης του αεροδρομίου στο Ηράκλειο

Παραποίηση των δηλώσεων του, αναφορικά με τις αγροτικές κινητοποιήσεις, για μικροκομματικά οφέλη, κατήγγειλε ο υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης, απαντώντας στον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτη Φάμελλο.

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ είχε αναφερθεί λίγα λεπτά νωρίτερα σε δηλώσεις του Φλωρίδη για τις αγροτικές κινητοποιήσεις και τον είχε κατηγορήσει για ακραία χυδαιότητα. “Γκάνγκστερ δεν είναι ο αγρότης στη Νίκαια που έχει δύο χρόνια να πάρει αποζημίωση από τα φερτά σε ένα χωριό που καταστράφηκε πλήρως από την πλημμύρα του Daniel. Γκάνγκστερ είναι ο κτηνοτρόφος που συναντήσαμε στον Τύρναβο με τέσσερα παιδιά που έχει χάσει το κοπάδι του έξι μήνες και δεν έχει ένα ευρώ για τα παιδιά του; Η είναι ο αγρότης από το Κιλκίς που βγήκε και είπε ότι η κυβέρνηση Μητσοτάκη, μας έχει ισοπεδώσει;”, είπε ο κ. Φάμελλος και τόνισε ότι αυτοί είναι άθλιοι χαρακτηρισμοί για να κρύψει η κυβέρνηση την αλήθεια για τα γαλάζια στελέχη που έπαιρναν τις ενισχύσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

“Καημό το ‘χω να έρθετε για αντιπαράθεση στη Βουλή και να χρησιμοποιήσετε τα λόγια που έχω πει και όχι αυτά τα οποία εσείς λέτε ότι είπα. Όσα ειπώθηκαν από μένα, μπορεί να τα δει ο καθένας, υπάρχουν τα βίντεο. Θυμίζω ότι η διατύπωσή μου ήταν ότι η συντριπτική πλειοψηφία των αγροτών, αυτή τη στιγμή διαδηλώνει και διαμαρτύρεται τηρώντας τη νομιμότητα. Υπάρχει μια ελάχιστη μειοψηφία, η οποία μετέρχεται πράξεις βίας που θέτουν σε κίνδυνο τη σωματική ακεραιότητα των αστυνομικών, και τη ζωή τους ενδεχομένως. Καταστρέφει δημόσια περιουσία που είναι τα περιπολικά της αστυνομίας και θέτουν σε κίνδυνο τη ζωή κάποιων ανθρώπων, όπως των καρκινοπαθών στο Ηράκλειο που επειδή κατέλαβαν το αεροδρόμιο, δεν μπόρεσαν να φτάσουν τα ραδιοϊσότοπα, με αποτέλεσμα να κινδυνεύουν οι θεραπείες. ‘Αρα δεν ξέρουμε αν κάποιοι από αυτούς τους ανθρώπους θα χάσουν τη ζωή τους”, είπε ο υπουργός Δικαιοσύνης.

Η συγκεκριμένη αναφορά του υπουργού Δικαιοσύνης προκάλεσε αντιδράσεις από την αντιπολίτευση. “Αυτά τα οποία λέω για τους καρινοπαθείς, είναι η ανακοίνωση του Διευθυντή του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Κρήτης, του υπεύθυνου για τις θεραπείες με ραδιοισότοπα. Είναι η δική του ανακοίνωση”, είπε ο κ. Φλωρίδης και πρόσθεσε ότι “υπάρχουν 20 καρκινοπαθείς, των οποίων η ζωή κινδύνευσε επειδή δεν μπόρεσε να προσγειωθεί το αεροπλάνο, τα ραδιοισότοπα επέστρεψαν στην Αθήνα και οι θεραπείες τους πήγαν πίσω και η αγωνία του Διευθυντή τώρα πόσων η ζωή κινδυνεύει”.