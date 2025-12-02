Φάμελλος: «Στηρίζουμε τις κινητοποιήσεις για τα δίκαια αιτήματα των αγροτών»

Επίθεση στην κυβέρνηση με αιχμή το αγροτικό εξαπέλυσε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος, σε συνέντευξή του στο ΕRTNEWS, υποστηρίζοντας ότι «η κυβέρνηση τον τελευταίο χρόνο εξαπατά τους αγρότες».

«Το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ είναι γαλάζιο σκάνδαλο. Δεν γίνεται έρευνα για τους υπουργούς, παρότι το ζητάει η Ευρωπαία εισαγγελέας και κρύβουν μάρτυρες από την Εξεταστική Επιτροπή. Χώρια τις ακραίες δικαιολογίες που ακούμε για γαλάζιους αγρότες που πλούτισαν από Τζόκερ και από λαχεία», σημείωσε, τονίζοντας πως παράλληλα «υπάρχει σήμερα ένα ντόμινο πτωχεύσεων στον αγροτικό χώρο», καθώς «πάρα πολλοί αγρότες, ιδιαίτερα κτηνοτρόφοι, λόγω της ευλογιάς, εδώ και έναν χρόνο δεν έχουν κοπάδια, δεν έχουν εισόδημα και δεν έχουν πάρει ούτε αποζημίωση για τα ζώα που χάθηκαν, αλλά ούτε και ένα επίδομα επιβίωσης».

«Βιώνουν μια ακραία εξαπάτηση οι τίμιοι αγρότες. Πώς αλλιώς λοιπόν μπορούν να αντιδράσουν; Δεν διεκδικούν μόνο τα δικά τους δικαιώματα. Αυτή η κινητοποίηση είναι για τα συμφέροντα όλης της χώρας», επισήμανε, εκφράζοντας τη στήριξή του στις κινητοποιήσεις για «τα δίκαια αιτήματα των αγροτών» και χαρακτηρίζοντας «απαράδεκτα» τα «γεγονότα αυταρχισμού της αστυνομίας κατά αγροτών στη Λάρισα». «Είναι απαράδεκτο να υπάρχουν σήμερα αγρότες συλληφθέντες. Δεν μπορείς να τροφοδοτείς με βία και με αυταρχισμό ένα πρόβλημα, το οποίο έχεις δημιουργήσει. Αντί δηλαδή ο κ. Μητσοτάκης να πει μία συγγνώμη, στέλνει τα ΜΑΤ. Δηλαδή τους κλέβουν, τους εξαπατούν και τους δέρνουν. Το δίκαιο είναι με τη μεριά των αγροτών», πρόσθεσε.

Όσον αφορά το βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα, είπε πως «ξεκαθαρίζει πάρα πολλά πράγματα»: «Η μεγάλη πίεση που ασκήθηκε με σχέδιο να αποτύχει στη διαπραγμάτευση το 2015 η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά δυστυχώς να αποτύχει και η Ελλάδα. Και δυστυχώς υπήρχε σχέδιο να βγει η Ελλάδα από το ευρώ. Υπήρξε ένας ηρωικός αγώνας και της κυβέρνησης και του Αλέξη Τσίπρα και των πολιτών της χώρας και να μείνουμε στο ευρώ και να είμαστε μια τίμια και προοδευτική χώρα. Μια χώρα που παράγει, που προοδεύει εντός της Ευρωζώνης».

Συνεχίζοντας, ανέφερε ότι «γίνεται μια προσπάθεια στο τελευταίο κεφάλαιο του βιβλίου να ανοίξει μια συζήτηση για την επόμενη μέρα» και σημείωσε: «Ο πολίτης αναρωτιέται τι θα γίνει με τα αγροτικά προϊόντα, τι θα γίνει με τον ΦΠΑ, τι θα γίνει με το κόστος ζωής, τι θα γίνει με τη δημόσια Υγεία, τι θα γίνει με το σκάνδαλο των ΕΛΤΑ. Άρα το μεγάλο ερώτημα που θέτει σε εμάς, που εκπροσωπούμε την ελληνική κοινωνία, είναι τι θα κάνουμε για να ζούμε καλύτερα και να είναι πιο δυνατή η πατρίδα μας. Και εγώ προσωπικά αλλά και ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ τον τελευταίο χρόνο έχουμε μια ξεκάθαρη πολιτική πρόταση».

«Χρειάζεται να υπάρχει μια ενωτική, προοδευτική και δημοκρατική απάντηση. Τα πράγματα δεν πάνε άλλο με την κυβέρνηση Μητσοτάκη. Ο κ. Μητσοτάκης εκτός από τις λάθος επιλογές προς όφελος των ολιγοπωλίων και των γαλάζιων ακρίδων, δεν έχει πλέον την εμπιστοσύνη της ελληνικής κοινωνίας», εξήγησε, διαμηνύοντας ότι η συζήτηση για το βιβλίο δεν πρέπει να «ασχολείται με λεπτομέρειες του παρελθόντος, αλλά να κοιτάξει μπροστά».

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ δήλωσε επίσης ότι θα είναι παρών αύριο στην παρουσίαση του βιβλίου. «Και γιατί αφορά σε μεγάλο βαθμό στην κυβέρνηση στην οποία συμμετείχα, η οποία παρήγαγε ένα πολύ σημαντικό έργο και στήριξε την πατρίδα μας για να βγει από τα μνημόνια, αλλά και γιατί θέλω να δώσω ταυτόχρονα και το μήνυμα ότι πρέπει να υπάρχει ένας ενωτικός, προοδευτικός διάλογος που θα έχει αποτέλεσμα», τόνισε.

«Χωρίς καμία διάθεση κομματικού εγωισμού, ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ θα είναι μπροστά σε όλες τις συζητήσεις που ανοίγουν ένα προοδευτικό και αισιόδοξο παράθυρο στη χώρα μας», συμπλήρωσε.