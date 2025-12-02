ΠΑΣΟΚ: “Το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ δεν είναι σενάριο για stand up comedy, όπως το απαξιώνει η Εκπρόσωπος της ΝΔ”

«Κάθε φορά που τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας στερούνται επιχειρημάτων, καταφεύγουν σε προσβλητικούς προσωπικούς χαρακτηρισμούς», σχολιάζει το ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής σε ανακοίνωση του με αφορμή αντιπαράθεση που είχαν σε τηλεοπτικό πάνελ ο συντονιστής της ομάδας Προγράμματος του κόμματος, Λευτέρης Καρχιμάκης, με την εκπρόσωπο Τύπου της ΝΔ, Αλεξάνδρα Σδούκου.

Το ΠΑΣΟΚ αναφέρει στην ανακοίνωση του ότι «η Εκπρόσωπος Τύπου της Νέας Δημοκρατίας, κυρία Αλεξάνδρα Σδούκου, επέλεξε να αντιπαρατεθεί με τον συντονιστή της ομάδας Προγράμματος του ΠΑΣΟΚ Λευτέρη Καρχιμάκη με χαρακτηρισμούς ότι “είναι για stand up comedy” μη αποδεχόμενη το καθετοποιημένο “γαλάζιο” σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ όπως περιγράφεται στη δικογραφία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας με υπουργούς, προέδρους του Οργανισμού, γραμματείς υπουργείων και “γαλάζιους” αγροτοσυνδικαλιστές».

Το ΠΑΣΟΚ σημειώνει ότι «το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ που κινδυνεύει να θέσει σε ιδιότυπο μνημόνιο τον πρωτογενή τομέα, δεν είναι σενάριο για stand up comedy, όπως το απαξιώνει η Εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας».