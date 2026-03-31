Φάμελλος: “Με λεφτά των πολιτών χρηματοδοτείτε την αισχροκέρδεια”

Με σφοδρή κριτική στην κυβέρνηση για τη μη «ρητή καταδίκη» του πολέμου ξεκίνησε την παρέμβασή του στην Ολομέλεια στο πλαίσιο της συζήτησης για τα έκτακτα μέτρα αντιμετώπισης της ακρίβειας, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος.

Όπως είπε, η κυβέρνηση επέλεξε τον ρόλο τού «δεδομένου και προβλέψιμου συμμάχου», τονίζοντας την ανάγκη η χώρα μας «να απεμπλακεί από την πολεμική σύγκρουση και όχι μόνο να μην χρησιμοποιηθούν οι βάσεις στη χώρα μας αλλά και να επιστρέψουν οι πάτριοτ από τη Σαουδική Αραβία». «Αυτή η επιλογή θα συνέβαλε στην ειρηνική αποκλιμάκωση», σχολίασε.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Όσον αφορά την οικονομική και ενεργειακή κρίση που προκαλεί ο πόλεμος, υπογράμμισε πως στη χώρα μας οι επιπτώσεις είναι μεγαλύτερες γιατί η νέα ακρίβεια έρχεται να προστεθεί στην αισχροκέρδεια των καρτέλ της ενέργειας των τραπεζών και των μεγάλων αλυσίδων, για την οποία κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι «βάζει πλάτη» και έτσι φτάσαμε στην τελευταία θέση στην Ευρώπη και στην αγοραστική δύναμη και στον μέσο μισθό.

Αλλά και, όπως είπε, «γιατί η κυβέρνηση Μητσοτάκη μάς έχει δεσμεύσει σε εισαγόμενο καύσιμο, μειώνοντας την ενεργειακή ασφάλεια της χώρας».

«Και το μάρμαρο θα πληρώσει ακόμα μία φορά ο λαός και ιδιαίτερα οι μικρές επιχειρήσεις, οι αγρότες και τα φτωχά νοικοκυριά», προειδοποίησε ο Σ. Φάμελλος.

Σχετικά με τα νέα μέτρα που φέρνει τώρα η κυβέρνηση, σχολίασε ότι -όπως και τα προηγούμενα- είναι «ανεπαρκή» και «άδικα».

«Γιατί πολύ απλά με λεφτά των πολιτών χρηματοδοτείτε την αισχροκέρδεια κυρίως των διυλιστηρίων, δεν παρεμβαίνετε στις τιμές ούτε τους μειώνει τα κέρδη ανά λίτρο. Και παράλληλα αυξάνετε τα φορολογικά έσοδα, δηλαδή τα λεφτά που εισπράττει το κράτους από τους πολίτες με τους φόρους», είπε χαρακτηριστικά, κάνοντας λόγο για «ένα καλοστημένο σύστημα μεταφοράς πλούτου από την κοινωνία προς το κράτος και από την εργασία προς τα καρτέλ» και για ένα «παρακράτος Μητσοτάκη που λειτουργεί ως πολλαπλασιαστής της κρίσης».

Κατηγόρησε, επίσης, την κυβέρνηση ότι αντί να καταπολεμήσει τις αιτίες της ακρίβειας, επιλέγει επιδόματα που ισοδυναμούν με «χάδι στην ακρίβεια». Ειδικότερα, είπε πως το Fuel Pass είναι «ένα μέτρο περιορισμένης κάλυψης και αμφίβολης αποτελεσματικότητας, γιατί δεν είναι σίγουρο αν θα ωφεληθούν όλες οι κοινωνικές ομάδες λόγω της ηλεκτρονικής εφαρμογής, ενώ παράλληλα δεν επηρεάζει καθόλου τη διαμόρφωση της τιμής», όπως θα έκανε η μείωση του ΕΦΚ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Όσον αφορά την επιδότηση του diesel κίνησης, επισήμανε ότι η μείωση της τιμής δεν γίνεται στην αντλία, στην απόδειξη, προς όφελος του καταναλωτή και του επαγγελματία, αλλά στα διυλιστήρια, τα όποια όπως άφησε να εννοηθεί δρουν ανεξέλεγκτα. Τέλος, αναφορικά με το μέτρο για τα λιπάσματα, υπογράμμισε ότι και από αυτό θα ωφεληθούν κυρίως οι έμποροι λιπασμάτων και όχι οι αγρότες.

«Η πραγματικότητα είναι μία. Δεν θέλετε να συγκρουστείτε με τα καρτέλ. Δεν θέλετε να αγγίξετε τα υπερκέρδη. Δεν θέλετε να μειώσετε φόρους που γεμίζουν τα ταμεία. Και έτσι μεταφέρετε το κόστος στην κοινωνία», σημείωσε, τονίζοντας πως «όλα αυτά δεν είναι απλώς μια ανεπάρκεια είναι πολιτική επιλογή».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Συνεχίζοντας, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ αναφέρθηκε στην τροπολογία που έχει ήδη καταθέσει και ξανακαταθέτει ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ με συγκεκριμένα μέτρα για την άμεση μείωση της τιμής, όπως ο περιορισμός περιθωρίων διύλισης στα επίπεδα των 8,5 δολαρίων ανά βαρέλι και η μείωση του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης (ΕΦΚ) στα χαμηλότερα δυνατά επίπεδα αλλά και η αναστολή ΦΠΑ σε τρόφιμα φάρμακα, το πλαφόν σε όλη την εφοδιαστική αλυσίδα και η επιβολή ειδικής εισφοράς σε όσους παραβιάζουν τους κανόνες για τα υπερκέρδη, σε διύλιση, τράπεζες και ρεύμα, ώστε να χρηματοδοτηθούν τα προτεινόμενα μέτρα.

«Όσο μένει αυτή η κυβέρνηση, θα είμαστε τελευταίοι σε μισθούς. Τελευταίοι σε αγοραστική δύναμη. Πρώτοι σε υπερκέρδη λίγων, στη φτώχεια πολλών. Αλλά θα είμαστε επίσης και πρώτοι στα σκάνδαλα και στη διαφθορά», ανέφερε επίσης ο Σ. Φάμελλος, επαναφέροντας το αίτημα για εκλογές και καλώντας σε συνεννόηση των προοδευτικών δυνάμεων για να «φύγουν το συντομότερο».