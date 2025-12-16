Φάμελλος: Κοινωνικά άδικος και αντιαναπτυξιακός ο προϋπολογισμός – Η χώρα έχει ανάγκη από αλλαγή κυβέρνησης

Σκληρή και εφ’ όλης της ύλης επίθεση στην κυβέρνηση και στον πρωθυπουργό, εξαπέλυσε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος, μιλώντας στη Βουλή, στη συνεδρίαση της Ολομέλειας για τον Προϋπολογισμό του 2026 και υπογράμμισε ότι «η χώρα έχει ανάγκη από αλλαγή κυβέρνησης».

Είπε για τον Προϋπολογισμό: «Φέρατε ένα προϋπολογισμό ίδιο και χειρότερο από τα προηγούμενα χρόνια. Μνημονιακό χωρίς μνημόνια. Που οδηγεί σε μεγαλύτερη φτωχοποίηση. Σε δημογραφική κατάρρευση και ερήμωση της περιφέρειας. Σε διάλυση της αγροτικής παραγωγής. Σε μεγαλύτερη φορολεηλασία αλλά και αισχροκέρδεια και κάνει τους ισχυρούς φίλους της κυβέρνησης και της γαλάζιες ακρίδες να γίνουν ακόμα πλουσιότεροι».

Κατέθεσε τις διαφορετικές προτάσεις του ΣΥΡΙΖΑ για την στέγη: «Δημόσια πολιτική στέγης, κοινωνική κατοικία με παροχή 15.000 κοινωνικών κατοικιών ετησίως, με “πράσινα” κτίρια με χαμηλά ενοίκια. Δημόσιες φοιτητικές εστίες και κατοικίες για τους δημόσιους λειτουργούς σε νησιά και δυσπρόσιτες περιοχές».

Αναφέρθηκε στην υγεία και στην παιδεία λέγοντας: «Η Ελλάδα βρίσκεται στην πρώτη θέση και με διαφορά από τις άλλες χώρες της ΕΕ σε ανεκπλήρωτες ιατρικές ανάγκες. Σχεδόν ένας στους τέσσερις πολίτες χαμηλού εισοδήματος, σύμφωνα με τη Eurostat δηλώνει ότι δεν μπόρεσε να καλύψει ιατρική ανάγκη σε αντίθεση με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο που είναι 3,6%. Πρώτοι είμαστε στην ΕΕ και στις ιδιωτικές δαπάνες για την Παιδεία. Τα νοικοκυριά στην Ελλάδα ξοδεύουν το τριπλάσιο από ό,τι στην ΕΕ για εκπαιδευτικές δαπάνες. Αλλά, τι να περιμένεις από μία κυβέρνηση που κατά παράβαση του Συντάγματος βάφτισε τα ιδιωτικά κολέγια, Πανεπιστήμια, ώστε να ωφελούνται οι επιχειρηματίες – φίλοι σας…».

Γενικεύοντας είπε: «Η πολιτική σας, έχει εξαντλήσει την κοινωνία και την οικονομία. Οι τιμές στα ράφια στα βασικά αγαθά βρίσκονται σε ιστορικά υψηλά. Πέφτουν οι τιμές παγκοσμίως στα καύσιμα, αλλά όχι στην Ελλάδα – είμαστε 19% πάνω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Στα καύσιμα ο ΕΦΚ βρίσκεται σε δυσθεώρητα επίπεδα. Στη θέρμανση ο ΕΦΚ είναι 13 φορές πάνω από το ευρωπαϊκό ελάχιστο.

Το αποτέλεσμα των επιλογών σας είναι ότι το 66,8% των Ελλήνων δηλώνει ότι αισθάνεται φτωχό την ώρα που ο μέσος όρος στην ΕΕ είναι 17,4%. Σε μια χώρα που δήθεν “αναπτύσσεται”, δύο στους τρεις πολίτες νιώθουν φτωχοί».

Αναφέρθηκε στην φορολογική πολιτική της κυβέρνησης: «Τα έσοδα από τον άδικο φόρο του ΦΠΑ έχουν αυξηθεί κατά 12 δισ. ευρώ από το 2021 (από 17 στα 29 δισ.). Όχι επειδή αυξήθηκαν οι επενδύσεις, αλλά επειδή αυξήθηκαν οι τιμές, οι φόροι, και η πίεση στα νοικοκυριά. Το 40,7% των φορολογικών εσόδων προέρχονται από ΦΠΑ και ΕΦΚ. Η Ελλάδα 5η παγκοσμίως σε εξάρτηση από έμμεσους φόρους. Η Ελλάδα είναι 1η στην ΕΕ σε φόρους επί των προϊόντων και προτελευταία στην πραγματική κατανάλωση. Αυτό δεν είναι φορολογική πολιτική. Είναι μηχανισμός αφαίμαξης της κοινωνικής πλειοψηφίας. Την ίδια στιγμή, 1.500 πολύ πλούσιοι συμπολίτες μας, που δηλώνουν 4 δισ. από μερίσματα, φορολογούνται με μόλις 5%, ενώ στην ΕΕ το ποσοστό φορολόγησής τους είναι τουλάχιστον τριπλάσιο ή και τετραπλάσιο».

Αφού σημείωσε ότι κέρδη των τραπεζών και των καρτέλ αυξάνονται, προσέθεσε: «Να φορολογηθούν τα υπερκέρδη των καρτέλ σε τράπεζες, ενέργεια και εφοδιαστική αλυσίδα. Στη ΔΕΗ να ανακτηθεί ο δημόσιος έλεγχος, ώστε να πέσουν οι τιμές προς όφελος των καταναλωτών και να πιεστεί ο ανταγωνισμός».

Συνεχίζοντας υποστήριξε ότι «παράλληλα με την αισχροκέρδεια η κυβέρνηση στερεύει την αγορά με την υπερφορολόγηση. Στο δεκάμηνο του 2025, το πρωτογενές πλεόνασμα έφτασε τα 10,3 δισ. ευρώ, έναντι στόχου 7,2 δισ. – ρία δισ. παραπάνω από τον στόχο».

Έκανε ειδική αναφορά στο μεσοπρόθεσμο 2026-2029 «κατονομάζοντας τους υπευθύνους» τους οποίου και κατηγόρησε: «Τα μαύρα σύννεφα για την οικονομία, όμως, έρχονται στο Μεσοπρόθεσμο του 2026-29 με υπογραφές Μητσοτάκη, Χατζηδάκη και Πιερρακάκη. Το τρίο της λεηλασίας. Τι προβλέπει το μεσοπρόθεσμο; Καθίζηση της ανάπτυξης, της κατανάλωσης και των επενδύσεων. Με σχέδιο μάς πάτε στην κατήφορο. Και πολύ μεγαλύτερες περικοπές έως το 2029, -54% στο περιβάλλον και την ενέργεια, δηλαδή μείον 1,2 δισ., -60% στην ψηφιακή μετάβαση, που σημαίνει μείον 670 εκατ., -10% στην παιδεία, δηλαδή μείον 700 εκατ. για τα παιδιά μας, -25% στη γεωργία, που μεταφράζεται σε μείον 440 εκατομμύρια ,-12% στις υποδομές (400 εκατ.), -3,1% στην Υγεία (μείωση δηλαδή 240 εκατομμυρίων). Την ίδια ώρα, οι επενδύσεις προβλέπονται σχεδόν στάσιμες, με αύξηση μόλις 0,9% και 0,8% το 2028 και 2029, αντίστοιχα».

Αναφέρθηκε στο αγροτικό λέγοντας προς την κυβέρνηση: «Εκτίθεστε ανεπανόρθωτα. Με τους αγρότες στους δρόμους, δεν ντρέπεστε να φέρνετε έναν προϋπολογισμό με μείωση 241 εκατομμύρια ευρώ στα κονδύλια του υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης; Που δεν περιλαμβάνει ούτε την -προ μηνός- εξαγγελία για αύξηση 50% στην επιστροφή ΕΦΚ στο αγροτικό πετρέλαιο του κ. Μητσοτάκη. Το κόστος παραγωγής στα ύψη – το αγροτικό εισόδημα στα τάρταρα. Και εσείς τι κάνετε; Προσπαθείτε να δημιουργήσετε έναν κοινωνικό αυτοματισμό κατά του αγώνα των αγροτών. Τους δρόμους τους κλείνετε εσείς, γιατί επιλέγετε να κλείνετε τα αυτιά σας στον δίκαιο αγώνα τον αγροτών».

Ανέπτυξε τις θέσεις του ΣΥΡΙΖΑ για τον αγροτικό τομέα: «Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ έχει ήδη ανακοινώσει εδώ και έναν χρόνο έξι προτάσεις για τη μείωση του κόστους παραγωγής, για αγροτικό ρεύμα με δημόσια ΔΕΗ και για επιστροφή του ΕΦΚ του αγροτικού πετρελαίου στην αντλία. Νέος κανονισμός ΕΛΓΑ με αποζημίωση 100%. Με πλαφόν στα περιθώρια κέρδους στα αγρο-εφόδια. Με παρατηρητήριο τιμών στα τρόφιμα. Για να ρυθμιστούν άμεσα τα αγροτικά χρέη και να ενισχυθούν οι συνεταιρισμοί. Με ένα Εθνικό Συμβούλιο Αγροτικής Πολιτικής με ευθύνη της Βουλής».

ΟΠΕΚΕΠΕ – “γαλάζια συμμορία”

Ιδιαίτερα σκληρός ήταν και για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Επικαλούμενος την δικογραφία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας τόνισε: «Η γαλάζια συμμορία ξεκοκάλισε τις επιδοτήσεις των τίμιων αγροτών. Μια εγκληματική οργάνωση που λειτουργούσε με τις πλάτες και με τις οδηγίες του Μαξίμου».

« Και τώρα θέλετε η ΑΑΔΕ δήθεν να εξυγιάνει τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Λες και τόσα χρόνια δεν μπορούσε να αντιμετωπίσει το παράνομο αλισβερίσι και να αποκαλύψει το σκάνδαλο» σχολίασε και προσέθεσε: «Η αριστεία σας απεικονίζεται στο πρόσωπο του Φραπ!».

Μίλησε για υποβάθμιση της Δικαιοσύνης με ευθύνη και της ηγεσίας τής Δικαιοσύνης και για την ανάγκη να αναθεωρηθεί το άρθρο περί ευθύνης υπουργών.

Κριτική άσκησε και για την εξωτερική πολιτική. «Μέσα σε αυτές τις φουρτούνες, στο πεδίο της εξωτερικής πολιτικής σήμερα η Ελλάδα πορεύεται χωρίς καθαρή εθνική στρατηγική, χωρίς σαφή στόχευση, χωρίς πρωτοβουλίες, χωρίς αποτύπωμα στο διεθνές πεδίο. Η χώρα μας επιλέγει να είναι δεδομένος και προβλέψιμος σύμμαχος» σημείωσε και τόνισε: «Για μια εξωτερική πολιτική διεκδικητική, εξωστρεφή, για την προάσπιση της κυριαρχίας και των κυριαρχικών δικαιωμάτων της πατρίδας μας και την ειρηνική επίλυση διαφορών με τους γείτονές της, απαιτείται πολιτική αλλαγή, απαιτείται άλλη κυβέρνηση».

Δεν θα ψηφίσει τις αμυντικές δαπάνες

Ο Σωκράτης Φάμελλος ανακοίνωσε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν θα ψηφίσει τις αμυντικές δαπάνες και εξήγησε: «Θέλω να ξεκαθαρίσω την πλήρη αντίθεση του ΣΥΡΙΖΑ με την οικονομία του πολέμου και το ReArmEU, που έχει γίνει πλέον μονότονη καραμέλα στα χείλη του ΕΛΚ, της πολιτικής οικογένειας των κ.κ. Μητσοτάκη και Δένδια».

Αφού ξεκαθάρισε ότι για τον ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία, «η προάσπιση της εδαφικής ακεραιότητας και της εθνικής ανεξαρτησίας τής Ελλάδας είναι αδιαμφισβήτητη αρχή», εξήγησε: «Δεν μπορούμε να ψηφίσουμε έναν Προϋπολογισμό που εντείνει τις στρεβλώσεις, μίας κυβέρνησης με τόσα σοβαρά ελλείμματα στην αμυντική πολιτική, που επιλέγει τη στρατηγική οικονομίας πολέμου και εισπράττει ήττες στην εξωτερική πολιτική και επιπλέον βαρύνεται με τόσα σκάνδαλα αδιαφάνειας και διαφθοράς. Σε μια κυβέρνηση που αυτές τις μέρες αποδεικνύεται με τον πιο ηχηρό τρόπο ότι είναι η κυβέρνηση της αδιαφάνειας και των σκανδάλων παντού, δεν θα μπορούσαμε να συναινέσουμε ειδικά στο θέμα με τα εξοπλιστικά προγράμματα».

Αλλαγή κυβέρνησης

Κλείνοντας ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ζήτησε την αλλαγή κυβέρνησης και επανέλαβε την πρόταση του για τη συνεργασία και την ενότητα των προοδευτικών δυνάμεων.

«Η χώρα μας έχει ανάγκη την αλλαγή κυβέρνησης. Δεν είναι θέμα μικροκομματικών υπολογισμών, σκοπιμοτήτων και συμφερόντων. Είναι θέμα κοινωνικού συμφέροντος. Είναι θέμα εθνικής ανάγκης. Για τον λόγο αυτό το αίτημα των εκλογών αποκτά ολοένα και μεγαλύτερη αξία και αναγκαιότητα. Η απάντηση δεν μπορεί να είναι ο κατακερματισμός του προοδευτικού χώρου, ούτε η επιβίωση μικρών πολιτικών νησίδων. Χρειάζεται ενότητα, συνεργασία, όραμα» ανέφερε χαρακτηριστικά και τόνισε:

«Σήμερα πρέπει να τελειώσουμε με αυτή την καταστροφική κυβέρνηση. Κύριοι και κύριες της κυβέρνησης, κύριε Μητσοτάκη μετράτε μέρες και το ξέρετε».