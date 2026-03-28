Φάμελλος για Μαρινέλλα: Η φωνή της ήταν κομμάτι της ζωής μας

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτης Φάμελλος αποχαιρέτησε την σπουδαία Μαρινέλλα που έφυγε από τη ζωή το Σάββατο 28/3.

Συγκεκριμένα, όπως τόνισε με ανάρτησή του στα social media ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ «μας συντρόφευσε σε χαρές, λύπες, έρωτες, ταξίδια».

Αναλυτικά:

Αποχαιρετούμε με συγκίνηση τη Μαρινέλλα, τη μεγάλη κυρία του ελληνικού τραγουδιού.

Ξεκίνησε από τη Θεσσαλονίκη, αλλά άφησε ανεξίτηλη σφραγίδα στη μουσική της σύγχρονης Ελλάδας.

Κορυφαία ερμηνεύτρια για πολλές δεκαετίες, με διεθνή φήμη.

Μας συντρόφευσε σε χαρές, λύπες, έρωτες, ταξίδια. Η φωνή της ήταν κομμάτι της ζωής μας.

Έφυγε από κοντά μας σήμερα, αλλά τα τραγούδια της θα μείνουν παντοτινά.

Θερμά συλλυπητήρια στους οικείους της.