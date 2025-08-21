Φάμελλος από την Αιτωλοακαρνανία: Άμεση αποζημίωση και αντιδιαβρωτικά έργα ζητά ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ (εικόνες)

Την ανάγκη να αναλάβει η Πολιτεία την άμεση αποζημίωση των πληγέντων και να προχωρήσει σε αντιδιαβρωτικά και αντιπλημμυρικά έργα με άμεση οριοθέτηση της καμένης έκτασης, εξέφρασε ο Σωκράτης Φάμελλος κατά την επίσκεψή του στις πυρόπληκτες εκτάσεις της Αιτωλοακαρνανίας.

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ αναφέρθηκε και στις σοβαρές κυβερνητικές ευθύνες για την καταστροφή, «παρά τις μεγαλοστομίες» του κ. Μητσοτάκη.

Ο Σωκράτης Φάμελλος συναντήθηκε με τον δήμαρχο Βόνιτσας-Ακτίου, Θανάση Κασόλα, ο οποίος επισήμανε την ανάγκη να επισπευσθούν οι αποζημιώσεις των πληγέντων. Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ από την πλευρά του, υπογράμμισε πώς η Πολιτεία πρέπει να αναλάβει πλήρως την αποκατάσταση, χωρίς γραφειοκρατικές καθυστερήσεις.

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ ξεναγήθηκε σε κτηνοτροφική μονάδα που υπέστη μεγάλες καταστροφές, συνομίλησε με κατοίκους και επαγγελματίες της Βόνιτσας, ενώ συνεχάρη τους πυροσβέστες για την υπεράνθρωπη προσπάθειά τους στην κατάσβεση των πυρκαγιών.

Στη δήλωση που έκανε στα ΜΜΕ ο κ. Φάμελλος ανέφερε:

«Στη Βόνιτσα της Αιτωλοακαρνανίας η δεύτερη εβδομάδα του Αυγούστου άφησε ένα τραγικό αποτύπωμα περίπου 5.000 στρεμμάτων. Υπάρχουν σοβαρές ευθύνες και αδυναμίες, οι οποίες οδήγησαν μέχρι εδώ. Η απουσία πρόληψης, προετοιμασίας και διαθεσιμότητας δυνάμεων. Έτσι είναι η κλιματική κρίση, για αυτό έπρεπε να είχε προετοιμαστεί ο κ. Μητσοτάκης και όχι μόνο να κάνει μεγαλόστομες δηλώσεις.

Τώρα αυτό που επείγει για τους κατοίκους, είναι η Πολιτεία να αναλάβει την αποκατάσταση πρώτα απ’ όλα των περιουσιών που καταστράφηκαν. Πρέπει να υπάρξει ειδικό κλιμάκιο του ΕΛΓΑ που θα εγκατασταθεί εδώ χωρίς γραφειοκρατικές προϋποθέσεις και να βοηθήσει τους πολίτες να πάρουν αποζημίωση για το σύνολο της καταστροφής, όπως μας είπε και ο δήμαρχος.

Δεύτερο θέμα που πρέπει να αντιμετωπιστεί, επειδή αφορά έναν πολύ μεγάλο ορεινό όγκο, είναι η ανάγκη να γίνουν αντιδιαβρωτικά, αντιπλημμυρικά έργα με άμεση οριοθέτηση της καμένης έκτασης. Οριοθέτηση σημαίνει και κήρυξη αναδασωτέας, διότι δυστυχώς τον χειμώνα θα έχουμε ένα πρόβλημα της διάβρωσης και των πλημμυρών».

Κλείνοντας υπογράμμισε: «Ζητούμε να επισπεύσει η Πολιτεία τις διαδικασίες, να είναι παρούσα εδώ, προκειμένου να μην υπάρξουν επιπλέον ελλείμματα στους ανθρώπους που δυστυχώς επλήγησαν ήδη από την τραγική πυρκαγιά».

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, συνοδευόταν από τον βουλευτή Αιτωλοακαρνανίας, Μίλτο Ζαμπάρα και τοπικά στελέχη.