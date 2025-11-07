Ευάγγελος Τουρνάς: Παραιτήθηκε από το υπουργείο Πολιτικής Προστασίας

Την παραίτησή του από το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας υπέβαλλε ο υφυπουργός Ευάγγελος Τουρνάς, καθώς ολοκλήρωσε το έργο του.

Σύμφωνα με πληροφορίες, στον τελευταίο ανασχηματισμό ο ίδιος είχε ενημερώσει τον Πρωθυπουργό ότι θέλει να αποχωρήσει από το κυβερνητικό σχήμα, ωστόσο του ζητήθηκε να παραμείνει μέχρι και την ολοκλήρωση της φετινής αντιπυρικής περιόδου, όπως κι έγινε.

Παράλληλα, όπως έγινε γνωστό δεν θα υπάρξει πλήρωση της θέσης του.

To «ευχαριστώ» του Γιάννη Κεφαλογιάννη

Την ανακοίνωση της αποχώρησης του Ευάγγελου Τουρνά από τη θέση του υφυπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας έκανε ο υπουργός Γιάννης Κεφαλογιάννης.

«Με βαθύ σεβασμό και ειλικρινή συγκίνηση θέλω να εκφράσω τις θερμότερες ευχαριστίες μου προς τον Υφυπουργό κ. Ευάγγελο Τουρνά, έναν πολύτιμο συνεργάτη μου, για την εξαιρετική και πολυδιάστατη προσφορά του στο Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας», αναφέρει χαρακτηριστικά στη δήλωσή του.

«Έχοντας ήδη μια πολύχρονη και άριστη πορεία στις Ένοπλες Δυνάμεις που έφτασε μέχρι και το ύψιστο αξίωμα του Αρχηγού ΓΕΑ, ο κ. Τουρνάς από το 2021 υπηρέτησε με απόλυτη αφοσίωση την αποστολή της Πολιτικής Προστασίας, αφήνοντας πίσω του ένα έργο που φέρει τη σφραγίδα της εμπειρίας, της μεθοδικότητας και του ήθους του.

Με τη βαθιά του γνώση, την αποφασιστικότητά του και την επιχειρησιακή του αντίληψη, συνέβαλε ουσιαστικά στη δημιουργία ενός νέου, ισχυρού και σύγχρονου Πυροσβεστικού Σώματος, του βασικού βραχίονα του Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας της Πατρίδας μας», προσθέτει.

«Η παρακαταθήκη του στο Υπουργείο θα είναι πάντα ζωντανή και έντονη», συμπληρώνει.