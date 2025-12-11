Εξεταστική ΟΠΕΚΕΠΕ: Στον εισαγγελέα τα πρακτικά της κατάθεσης του «Φραπέ» – Η μαραθώνια και εκρηκτική εξέταση του Ξυλούρη

Με την απόφαση για άμεση διαβίβαση των πρακτικών της κατάθεσης του Γιώργου Ξυλούρη στον αρμόδιο εισαγγελέα ολοκληρώθηκε η πολύωρη, επεισοδιακή και υψηλής έντασης διαδικασία της Εξεταστικής Επιτροπής, που ξεκίνησε στις 10.00 και σημαδεύτηκε από αλλεπάλληλες εντάσεις, αντεγκλήσεις και φραστικά επεισόδια.

Ο εισηγητής της πλειοψηφίας, Μακάριος Λαζαρίδης, εισηγήθηκε την αποστολή των πρακτικών στον εισαγγελέα προκειμένου να κριθεί αν προκύπτουν αξιόποινες πράξεις. Η αντιπολίτευση ζήτησε ακόμη και τη σύλληψη του μάρτυρα με τη διαδικασία του αυτοφώρου, πρόταση που απορρίφθηκε.

Ωστόσο, το ήδη τεταμένο κλίμα επιβαρύνθηκε ακόμη περισσότερο από τις συνεχείς παρεμβάσεις της προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωής Κωνσταντοπούλου, η οποία με έντονο ύφος και χαρακτηρισμούς όπως «μαφιόζοι», «γυμνοσάλιαγκες» και «γελοίοι» διέκοπτε επανειλημμένα τις τοποθετήσεις βουλευτών.

Το χρονικό της κατάθεσης

Η ένταση ξεκίνησε από το πρώτο λεπτό της συνεδρίασης, με την κ. Κωνσταντοπούλου να ζητά επίμονα τον λόγο στην εισαγωγή του προέδρου της Επιτροπής, Ανδρέα Νικολακόπουλου, λέγοντας ειρωνικά «φοβάστε για τον Φραπέ». Στη σύσταση να μην παίρνει τον λόγο χωρίς άδεια απάντησε: «Γιατί, θα με δείρετε;».

Στις 10:38 εισήλθε στην αίθουσα ο μάρτυρας Γιώργος Ξυλούρης, ο οποίος μόλις ξεκίνησε η εξέταση δήλωσε πως επικαλείται το δικαίωμα της σιωπής. Παραδίδοντας ένα πολυσέλιδο υπόμνημα, τόνισε πως αγνοεί επισήμως για τι κατηγορείται και δεν επιθυμεί να αυτοενοχοποιηθεί.

«Έξι μήνες ξεφτιλίζομαι σαν τον χειρότερο εγκληματία», ανέφερε χαρακτηριστικά. Επανέλαβε δε πολλές φορές ότι θα τοποθετηθεί μόνο ενώπιον του φυσικού δικαστή.

Στις πιέσεις των βουλευτών να απαντήσει, παρέμενε αμετακίνητος: «Δεν μπορώ να απαντήσω σε καμία ερώτηση. Μην κάνουμε θεατρινισμούς, να πάω στον εισαγγελέα».

Στιγμές έντασης και προσωπικές αντιπαραθέσεις

Η διαδικασία σημαδεύτηκε από σειρά συγκρούσεων.

Σύγκρουση με Μιλένα Αποστολάκη

Όταν η βουλευτής του ΠΑΣΟΚ επικαλέστηκε διαλόγους από επισυνδέσεις, ο Ξυλούρης αντέδρασε έντονα: «Είχα ποτέ σχέση με τη Δεξιά για να με διαγράψουν; Πού το ξέρετε εσείς;». Μετά από παρατήρηση να χαμηλώσει τον τόνο είπε: «Σας ζητώ χίλια συγγνώμη».

Σφοδρή αντιπαράθεση με Νάσο Ηλιόπουλο

Σε ερωτήσεις περί τυχερών παιχνιδιών:

«Έχετε παίξει Τζόκερ;»

«Δεν παίζω Τζόκερ», απάντησε ο μάρτυρας.

«Για τους τυχερούς αριθμούς θα σας ρωτούσα».

«Και να τους είχα, σε εσένα θα τους έδινα;».

Όταν ο βουλευτής τον αποκάλεσε «Φραπέ», ο Ξυλούρης ξέσπασε: «Το Φραπέ αλλού! Έχω όνομα».

«Πόλεμος» με Κωνσταντοπούλου

Η Ζωή Κωνσταντοπούλου επιτέθηκε επανειλημμένα στον μάρτυρα, επικαλούμενη διαλόγους από απομαγνητοφωνήσεις με βαριές εκφράσεις, προκαλώντας αντιδράσεις ακόμη και από τον πρόεδρο της Επιτροπής.

Σε ερωτήσεις για την Porsche του 25χρονου γιου του, ο Ξυλούρης απαντούσε κοφτά:

«Πού τα βρήκε τα λεφτά;»

«Γιατί, λογίστρια είσαι;».

Αργότερα διευκρίνισε ότι το αυτοκίνητο κόστισε 47.000 ευρώ.

Η Ζωή Κωνσταντοπούλου ζήτησε τη σύλληψη του «Φραπέ» για ψευδομαρτυρία – «Θα της στρίψω το λαρύγγι»

Λίγο πριν τις 17:00 ξέσπασε απίστευτη ένταση στην εξεταστική επιτροπή με τη Ζωή Κωνσταντοπούλου να αρνείται να επιτρέψει το κλείσιμο των εργασιών μετά την κατάθεση του Γιώργου Ξυλούρη.

Η Πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας ζήτησε τη σύλληψη του μάρτυρα με τη διαδικασία του αυτοφώρου για ψευδομαρτυρία και τόνισε ότι απέκρυψε κρίσιμες πληροφορίες, ενώ, παράλληλα, τον κατηγόρησε για ψευδομαρτυρία.

Η ένταση οξύνθηκε όταν, σύμφωνα με όσα κατήγγειλε η Ζωή Κωνσταντοπούλου, ο μάρτυρας βγαίνοντας από την αίθουσας φέρεται να είπε: «θα της στρίψω το λαρύγγι».

Η Πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας αντέδρασε άμεσα, ζητώντας εξηγήσεις από τους αστυνομικούς που βρίσκονται έξω από την αίθουσα και απαίτησε την επιστροφή του μάρτυρα για τη συνέχιση της εξέτασης.

Βγαίνοντας από την αίθουσα, η Ζωή Κωνσταντοπούλου είπε στους αστυνομικούς: «Ο μάρτυρας απειλεί και ψευδομαρτυρεί. Ζητώ να επιστρέψει μέσα, να συνεχιστεί η διαδικασία και να γίνει ό,τι προβλέπει ο νόμος».

Τι υποστήριξε για περιουσία, κόμμα και διασυνδέσεις

Κατά την εξέτασή του από την Ευαγγελία Λιακούλη (ΠΑΣΟΚ), ο Ξυλούρης: δήλωσε ανοιχτά ότι ανήκει στη Νέα Δημοκρατία, λέγοντας «εκεί γεννήθηκα, εκεί ανήκω και εκεί θα πεθάνω», παραδέχθηκε ότι ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης είχε παντρέψει τον αδελφό του, είπε ότι διαθέτει «τεράστια περιουσία και μεγάλους τζίρους» αλλά αρνήθηκε να δώσει στοιχεία, παραδέχθηκε ότι δεν έχει υποβάλει πόθεν έσχες από το 2021, αρνήθηκε ότι έχει όπλα αλλά δεν απάντησε για απειλές που εμφανίζονται σε συνομιλίες, επικαλούμενος σιωπή, δεν διέψευσε ότι συνομιλούσε με τον αδελφό του Μανώλη στις επισυνδεδεμένες συνομιλίες.

Πηγές ΝΔ: «Η Κωνσταντοπούλου μετέτρεψε την Εξεταστική σε προσωπικό θέατρο – Ανοιχτό το ενδεχόμενο θεσμικών ενεργειών»

«Η σημερινή εικόνα της Εξεταστικής Επιτροπής αμαυρώθηκε από τη συστηματική προσπάθεια της κ. Ζωής Κωνσταντοπούλου να μετατρέψει μια θεσμική διαδικασία σε προσωπικό της θέατρο» αναφέρουν πηγές της ΝΔ, σημειώοντας ότι «οι συνεχείς διακοπές της, οι ύβρεις προς συναδέλφους, η απαράδεκτη σεξιστική επίθεση κατά της προεδρεύουσας Μαρίας Συρεγγέλα και η εμμονή της να παίζει τον ρόλο του αυτόκλητου ανακριτή υπονομεύουν την ίδια την αξιοπιστία της Επιτροπής».

Σύμφωνα με τις πηγές της ΝΔ «η κυρία Κωνσταντοπούλου απέδειξε για ακόμη μία φορά ότι ενδιαφέρεται περισσότερο για τη δική της προβολή παρά για τη διαλεύκανση της υπόθεσης του ΟΠΕΚΕΠΕ» καθώς «αρνήθηκε να σεβαστεί τον χρόνο και τον λόγο των βουλευτών, παρενέβαινε σε κάθε ερώτηση και εγκλώβισε τη διαδικασία σε έναν προσωπικό κατήφορο» .

Η Βουλή, υπογραμμίζουν οι πηγές της ΝΔ «δεν μπορεί να λειτουργεί υπό συνθήκες οχλαγωγίας και προσβολών και βέβαια η συμπεριφορά της προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας συνιστά ευθεία απαξίωση των κοινοβουλευτικών κανόνων» και τονίζουν:

«Είναι πλέον ζήτημα θεσμικής τάξης να εξεταστεί εάν η στάση της παραβίασε τον Κανονισμό της Βουλής ή αν απαιτούνται περαιτέρω ενέργειες για την προστασία του κύρους της Επιτροπής. Η Εξεταστική δεν μπορεί να μετατρέπεται σε προσωπικό βήμα κανενός. Αν η κ. Κωνσταντοπούλου συνεχίσει να δυναμιτίζει το έργο της, τότε είναι αυτονόητο ότι θα εξεταστούν όλα τα θεσμικά μέσα που διασφαλίζουν την ομαλή λειτουργία της διαδικασίας».

Η συνέχεια

Μετά από ώρες εντάσεων, αντεγκλήσεων και απαντήσεων που δίνονταν με το σταγονόμετρο, η Επιτροπή αποφάσισε τελικά την άμεση αποστολή των πρακτικών στον εισαγγελέα.

Η υπόθεση συνεχίζει να προκαλεί πολιτικές αντιδράσεις και αναζωπυρώνει τη συζήτηση για τη λειτουργία του ΟΠΕΚΕΠΕ, τις σχέσεις παραγόντων με κυβερνητικά στελέχη και το εύρος της έρευνας που βρίσκεται σε εξέλιξη.