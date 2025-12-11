ΟΠΕΚΕΠΕ: Η ΝΔ στέλνει τον Ξυλούρη στον εισαγγελέα – “Η παρουσία του στη Βουλή αποκαλύπτει την περιφρόνησή του προς τη διαδικασία” – LIVE

«Το δικαίωμα σιωπής» επικαλέστηκε ο παραγωγός Γιώργος Ξυλούρης, γνωστός ως «Φραπές», προσελθείς στην εξεταστική επιτροπή της Βουλής, που διερευνά την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Ο κτηνοτρόφος και αγροτοσυνδικαλιστής που βρίσκεται στο επίκεντρο της δικογραφίας της ευρωπαϊκής εισαγγελίας κατέστησε σαφές πως δεν απαντά σε ερωτήσεις και τόνισε πως «ξεφτιλίζομαι περισσότερο και από τον κάθε εγκληματία». Όπως είπε, «θα αποδειχθεί στο μέλλον ότι δεν έχω πάρει ούτε ένα ευρώ παράνομα».

Σε συνέχεια αυτής της εξέλιξης, η Νέα Δημοκρατία στέλνει τον μάρτυρα στον Εισαγγελέα για την άρνησή του να καταθέσει.

«Η σημερινή παρουσία του κ. Γιώργου Ξυλούρη στη Βουλή ήταν αποκαλυπτική για την περιφρόνησή του προς τη διαδικασία και για την αδυναμία του να δώσει πειστικές εξηγήσεις. Από την πρώτη στιγμή επέλεξε την πλήρη άρνηση συνεργασίας, επαναλαμβάνοντας συνεχώς τη φράση “επικαλούμαι το δικαίωμα της σιωπής” και αποφεύγοντας οποιαδήποτε ουσιαστική απάντηση στα ερωτήματα της Εξεταστικής Επιτροπής» αναφέρουν πηγές της ΝΔ.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, «παρότι σιώπησε για όλα τα κρίσιμα ζητήματα, έσπευσε να απαντήσει μόνο όταν η συζήτηση αφορούσε την κ. Παρασκευή Τυχεροπούλου, επιβεβαιώνοντας έτσι τη σημασία της περαιτέρω διερεύνησης του ρόλου της».

«Η επιλεκτική αυτή στάση του κ. Ξυλούρη δημιουργεί εύλογα ερωτήματα για το τι επιδιώκει να αποκρύψει και ποια ευθύνη θέλει να αποφύγει» σημειώνουν οι πηγές της ΝΔ.

«Την ίδια ώρα, όμως, εντύπωση προκαλεί το γεγονός ότι οι βουλευτές της αντιπολίτευσης κάνουν ότι δεν γνωρίζουν αν είναι πράγματι ύποπτος, μολονότι στην προκαταρκτική εξέταση που έχει διατάξει ο ευρωπαίος εισαγγελέας κ. Δ. Μουζάκης, ο κ. Ξυλούρης χαρακτηρίζεται ως “ηγετικό στέλεχος” της εγκληματικής οργάνωσης» επισημαίνουν οι ίδιες πηγές και προσθέτουν: «Προφανώς, είτε δεν μπήκαν στον κόπο να διαβάσουν τη δικογραφία είτε παριστάνουν ότι δεν γνωρίζουν για ένα βίντεο στο tik tok».

Τέλος, τονίζουν ότι «η Νέα Δημοκρατία παραμένει προσηλωμένη στη διαλεύκανση της υπόθεσης και στη διασφάλιση διαφάνειας στη λειτουργία των δημόσιων οργανισμών, με απόλυτο σεβασμό στους θεσμούς και στο έργο της Βουλής. Ως εκ τούτου, για να περισωθεί το κύρος της Επιτροπής τα πρακτικά θα σταλούν άμεσα στον Εισαγγελέα για τα περαιτέρω».

Ο Ξυλούρης επικαλέστηκε το δικαίωμα της σιωπής

Όπως ανέφερε ο κ. Ξυλούρης, «έξι μήνες ξεφτιλίζομαι δημόσια εγώ και κυρίως η οικογένειά μου, περισσότερο από το χειρότερο εγκληματία. Αυτό τον καιρό δεν έχω καν το βασικό δικαίωμα που έχει ο κάθε κατηγορούμενος να μάθει γιατί κατηγορείται και να μπορεί να απαντήσει. Θα αποδειχθεί στο μέλλον ότι δεν έχω πάρει ούτε ένα ευρώ παράνομα, και για όλα έχω ελεγχθεί με επιτόπιους και διοικητικούς ελέγχους, όμως έξι μήνες έχω υποστεί ένα διαρκή εξευτελισμό και μία ρετσινιά, που δεν θα φύγει ποτέ από πάνω μου».

Για την κλήση που έλαβε να καταθέσει στην επιτροπή είπε: «Σέβομαι απόλυτα τον καθένα από σας και τα θεσμικό σας ρόλο. Όμως δεν γίνεται να απαντάω σε κάτι που δεν γνωρίζω, σε συνομιλίες που δεν έχω πρόσβαση, σε διαβιβαστικό της εισαγγελίας που με αναφέρει και δεν έχω πρόσβαση, σε ένα πόρισμα για ξέπλυμα χρήματος που δεν έχω πρόσβαση, σε δήθεν στοιχεία που δεν έχω πρόσβαση». «Επειδή έχω και εγώ τα δικαιώματα μου, που ο νόμος και το Σύνταγμα απαιτεί για τον καθένα, και στο υπόμνημα μου σας ανέλυσα, χωρίς να έχω την γνώση να σας τα εξηγήσω εγώ, γι’ αυτό το λόγο θα επικαλεστώ το δικαίωμα σιωπής, και δεν θα απαντήσω σε καμιά ερώτηση σας» ανέφερε απευθυνόμενος στα μέλη της εξεταστικής επιτροπής.

Κλείνοντας τη δήλωσή του, ο κ. Ξυλούρης τόνισε: «Η στάση μου δεν είναι θέμα ασέβειας. Αλλά θέμα υπεράσπισης της οικογένειάς μου. Το άδικο δεν το θέλει ούτε ο Θεός. Παρακαλώ να το σεβαστείτε».

Σε ερώτηση του προέδρου της εξεταστικής επιτροπής, Ανδρέα Νικολακόπουλου, εάν του έχει απαγγελθεί κατηγορία, και σε ποιο στάδιο της σχετικής διαδικασίας βρίσκεται, ο κ. Ξυλούρης είπε: «Δεν είμαι νομικός να σας τα εξηγήσω. Κατέθεσα το υπόμνημά μου. Δεν θα μπω σε διαδικασία εγώ να αυτο-κατηγορηθώ σε πράγματα που δεν έχω λάβει γνώση. Όποια είναι η διαδικασία της επιτροπής. Δεν απαξιώνω την επιτροπή. Δεν είναι ότι δε σέβομαι την επιτροπή να απαντήσω στον καθένα ξεχωριστά. Δεν έχω κανένα πρόβλημα. Ό,τι στοιχεία έχω ή δεν δεν έχω, γνωρίζω ή δεν γνωρίζω θα τα καταθέσω στο φυσικό δικαστή».

Απευθυνόμενος στον κ. Νικολακόπουλο, ανέφερε ότι «δεν έχω καμία αντίρρηση να κάνουν ερωτήσεις να ταπεινώσουν, να ξεφτιλίσουν, να πουν ό,τι θένε οι συναδέλφοι σας. Δεν έχω κανένα θέμα. Δεν μπορώ να απαντήσω σε πράγματα που δε γνωρίζω».

Στην ερώτηση, δε, εάν θα δεχθεί ερωτήσεις «για άλλα ζητήματα τα οποία μπορεί να μην αφορούν την προσωπική σας εμπλοκή», ο κ. Ξυλούρης είπε ότι «δεν με αφορούν εμένα τα άλλα πράγματα. Εμένα, ό,τι με αφορά και ό,τι γνωρίζω θα τα καταθέσω στον εισαγγελέα ή στον ανακριτκή, είτε Ευρωπαίος είναι είτε φυσικός δικαστής, όταν καλεστώ. Σε 15 μέρες, σε 20 μέρες; Όταν καλεστώ, θα καταθέσω εκεί».

«Να πάω στον εισαγγελέα, μην κάνουμε αυτούς τους θεατρινισμούς»

«Δεν μπορώ να απαντήσω σε καμία ερώτηση, σεβαστείτε τη διαδικασία», είπε ο Γιώργος Ξυλούρης όταν ο βουλευτής της ΝΔ, Μακάριος Λαζαρίδης, άρχισε να κάνει ερωτήσεις.

«Μη με βάζετε σε διαδικασία να απαντήσω. Όσα πράγματα γνωρίζω θα πάω στον δικαστή να τα καταθέσω», επέμεινε. «Δεν μπορώ να απαντήσω. Ξέρω τι συμβαίνει, όταν κληθώ θα τα απαντήσω», εξακολούθησε να λέει.

Σε ερώτηση για την υπάλληλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, Παρασκευή Τυχεροπούλου, είπε πως αν είναι αρμοδιότητά σας να βγάλετε τις συνδιαλέξεις ενώ απάντησε πως την συνάντησε τρεις φορές. «Αρχίστε τη διαδικασία να πάω στον εισαγγελέα. Μην κάνουμε αυτούς τους θεατρινισμούς και μας βλέπει όλη η Ελλάδα», τόνισε.