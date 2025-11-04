Έρχεται πρόγραμμα “Σπίτι Μου ΙΙΙ” – Μιχαηλίδου: “Το στεγαστικό αποτελεί κεντρική κοινωνική και αναπτυξιακή προτεραιότητα”

Η Υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, Δόμνα Μιχαηλίδου προχώρησε στην προαναγγελία ενός νέου κύκλου του προγράμματος «Σπίτι Μου».

Συγκεκριμένα, η κ. Μιχαηλίδου, απαντώντας σε σχέση με το ποιες νέες παρεμβάσεις σχεδιάζει η κυβέρνηση για την αύξηση των διαθέσιμων κατοικιών και πώς προχωρά η ένταξη δικαιούχων στο «Σπίτι μου II» και για το αν υπάρχει σκέψη για τρίτο κύκλο, δήλωσε πως το στεγαστικό αποτελεί κεντρική κοινωνική και αναπτυξιακή προτεραιότητα για την Κυβέρνηση.

Παρακάτω διευκρίνισε πως «το Σπίτι μου ΙΙ προχωρά με γοργούς ρυθμούς ήδη έχει επιτευχθεί απορρόφηση άνω του 65%, με πάνω από 10.500 εγκεκριμένες αιτήσεις συνολικού ύψους 1,3 δισ. ευρώ.

Τα στοιχεία αυτά δείχνουν ότι το πρόγραμμα έχει μεγάλη απήχηση στους νέους που θέλουν να αποκτήσουν το πρώτο τους σπίτι. Συνεχίζουμε να εμπλουτίζουμε τα εργαλεία μας, ανάμεσα στα οποία και η δυνατότητα ενός νέου κύκλου, εφόσον ολοκληρωθούν οι εκταμιεύσεις του τρέχοντος προγράμματος, προκειμένου να καλυφθεί ακόμη μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού που πληροί τα κριτήρια. Η δέσμευσή μας είναι οι νέοι και οι οικογένειες να έχουν μόνιμη, δίκαιη και πραγματική πρόσβαση στη στέγη».