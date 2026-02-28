Θεωρείτε ότι είναι εφικτή η αυτοδυναμία της ΝΔ στις ερχόμενες εκλογές;
Επικοινώνησε και με τον Χριστοδουλίδη ο Μητσοτάκης για τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή
ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ/EUROKINISSI
Γεράσιμος Λυμπέρης

Τηλεφωνική επικοινωνία και με τον πρόεδρο της Κύπρου Γιώργο Χριστοδουλίδη είχε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης το Σάββατο 28/2.

Συγκεκριμένα, στο επίκεντρο της συζήτησης ήταν οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή μετά την επίθεση των ΗΠΑ και Ισραήλ στο Ιράν αλλά και την απάντηση της Τεχεράνης με χτυπήματα σε αρκετούς στόχους στον Κόλπο.

Νωρίτερα, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης είχε τηλεφωνικές επικοινωνίες με τον με τον εμίρη του Κατάρ, σεΐχη Ταμίμ μπιν Χαμάντ Αλ Θάνι και με τον πρόεδρο των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, σεΐχη Μοχάμεντ μπιν Ζαγιέντ Αλ Ναϊχάν.

Κατά τη διάρκεια των επικοινωνιών, συζητήθηκαν οι τελευταίες εξελίξεις στο Ιράν και στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής και η κατάσταση ασφαλείας.

