Συνομιλία Στάρμερ και Χριστοδουλίδη για την Μέση Ανατολή: “Όχι” στην χρήση βάσεων στην Κύπρο για επιθετικές ενέργειες

Η Βρετανία δεν θα χρησιμοποιήσει τις βάσεις της στην Κύπρο για επιθετικές στρατιωτικές ενέργειες, δήλωσε εκπρόσωπος της κυπριακής κυβέρνησης επικαλούμενος τηλεφωνική επικοινωνία σήμερα του προέδρου της Κύπρου Νίκου Χριστοδουλίδη με τον πρωθυπουργό του Ηνωμένου Βασιλείου Κιρ Στάρμερ.

«Ο βρετανός πρωθυπουργός επανέλαβε…ότι η ασφάλεια της Κυπριακής Δημοκρατίας είναι θεμελιώδης για το Ηνωμένο Βασίλειο και, για τον λόγο αυτόν, έχει ληφθεί απόφαση για την ενίσχυση των μέσων που συμβάλλουν στα προληπτικά μέτρα που έχουν ήδη ληφθεί», αναφέρεται σε γραπτή ανακοίνωση του κυβερνητικού εκπροσώπου.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Εν τέλει, ο πρωθυπουργός επανέλαβε ότι οι βρετανικές βάσεις στην Κύπρο δεν θα χρησιμοποιηθούν για οποιαδήποτε επιθετική στρατιωτική επιχείρηση», σύμφωνα με την ανακοίνωση.

Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας ενημέρωσε τον Στάρμερ για την προσέγγιση που παρουσίασε ενώπιον των ηγετών των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πρόσφατο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, για την ανάγκη ανάληψης συντονισμένης πρωτοβουλίας, σε συνεργασία με εταίρους, με στόχο την αποκλιμάκωση της κρίσης. Υπογράμμισε ότι η αξιοποίηση της πολυμέρειας αποτελεί τη βασική διπλωματική οδό για την ενίσχυση των προσπαθειών αυτών και για την ουσιαστική συμβολή στη διασφάλιση της σταθερότητας, στηρίζοντας ενεργά τα κράτη της περιοχής.

Εντός αυτού του πλαισίου, και η ουσιαστική ενίσχυση των σχέσεων ΕΕ – ΗΒ αποτελεί σημαντικό στοιχείο και η Κυπριακή Δημοκρατία στηρίζει και θα συμβάλει στην περαιτέρω αναβάθμιση αυτής της στρατηγικής συνεργασίας.

Ο Βρετανός Πρωθυπουργός συμφώνησε και αναφέρθηκε στην πρόσφατη κοινή δήλωση που εξέδωσε το Ηνωμένο Βασίλειο μαζί με άλλα κράτη, μεταξύ άλλων τη Γαλλία, Γερμανία, Ιταλία, Ολλανδία, Ιαπωνία, Καναδά και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα σε σχέση με τα Στενά του Ορμούζ, η οποία επιβεβαιώνει την κοινή θεώρηση ως προς την ενίσχυση της πολυμέρειας και την επικέντρωση στην αποκλιμάκωση.

Οι δύο ηγέτες συμφώνησαν να παραμείνουν σε στενή επαφή, ενόψει των εξελίξεων στην περιοχή και των κοινών προκλήσεων.