Επικοινωνία Χαρίτση με Μενδώνη για τις φωτογραφίες από την εκτέλεση 200 ανθρώπων την Πρωτομαγιά του 1944

Ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς Αλέξης Χαρίτσης είχε επικοινωνία με την υπουργό Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη για τις φωτογραφίες που δείχνουν τις εκτελέσεις 200 ανθρώπων την Πρωτομαγιά του 1944.

Αναλυτικά όσα ανέφερε:

Επικοινώνησα πριν από λίγο με την Υπουργό Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη σχετικά με τις οκτώ φωτογραφίες από την Πρωτομαγιά του 1944 και την εκτέλεση των 200 στο Σκοπευτήριο της Καισαριανής.

Έθεσα συγκεκριμένα αιτήματα:

• Να διεκδικηθούν θεσμικά ως κομμάτι της εθνικής μας Ιστορίας και να περιέλθουν στην κυριότητα του Ελληνικού Κράτους αφού ελεγχθεί η αυθεντικότητά τους

• Να υπάρξει σοβαρή μουσειακή πλαισίωση, ώστε να ενταχθούν σε δημόσιο χώρο μνήμης και γνώσης

Όπως ενημέρωσα την κ. Υπουργό, αύριο η Νέα Αριστερά θα καταθέσει σχετική κοινοβουλευτική ερώτηση.

Χθες, 82 χρόνια μετά, κοιτάξαμε τους μελλοθάνατους στα μάτια.

Οι φωτογραφίες αυτές δεν είναι απλώς ιστορικά ντοκουμέντα. Είναι τεκμήρια συλλογικής μνήμης και αυτογνωσίας.

Η μνήμη δεν είναι επετειακή υποχρέωση.

Είναι πολιτική ευθύνη.

Είναι άμυνα απέναντι στη λήθη και τον αναθεωρητισμό.

Και οδηγός για μια δημοκρατία με βάθος και συνείδηση.