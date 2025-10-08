Το σχέδιο Τραμπ για τη Γάζα είναι ρεαλιστικό σχέδιο ειρήνης ή πολιτικό σόου; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
Το σχέδιο Τραμπ για τη Γάζα είναι ρεαλιστικό σχέδιο ειρήνης ή πολιτικό σόου; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Έλενα Ακρίτα: «Δεν θα φύγω από τον ΣΥΡΙΖΑ» (Βίντεο)

Τι είπε για Καρυστιανού και Πολάκη

Έλενα Ακρίτα: «Δεν θα φύγω από τον ΣΥΡΙΖΑ» (Βίντεο)
DEBATER NEWSROOM

Τη δική της απάντηση σε όσους τονίζουν ότι υπάρχει ενδεχόμενο να αποχωρήσει από τον ΣΥΡΙΖΑ για να ενταχθεί στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα έδωσε η Έλενα Ακρίτα.

Συγκεκριμένα, μιλώντας στο Action 24 τόνισε ότι θα παραμείνει στον ΣΥΡΙΖΑ ότι και να γίνει. «Ο ΣΥΡΙΖΑ με τίμησε. Δεν είμαι προσωπολάτρης και δεν θεωρώ ότι μπήκα σε μια αίρεση ή θρησκευτική σέκτα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Μπήκα σε ένα συντεταγμένο κόμμα. Δεν υπάρχει περίπτωση να φύγω από το κόμμα, είμαι πολύ πιστή με το κόμμα, όπως είμαι με τον σύζυγό μου και στην ζωή μου γενικά. Εγώ θα μείνω στο κόμμα που ανήκω γιατί έχουμε αρχηγό που σέβομαι και εκτιμώ» υποστήριξε.

Ειδήσεις σήμερα
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
ΣΧΟΛΙΑ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΟΛΗ Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ