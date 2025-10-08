Έλενα Ακρίτα: «Δεν θα φύγω από τον ΣΥΡΙΖΑ» (Βίντεο)

Τη δική της απάντηση σε όσους τονίζουν ότι υπάρχει ενδεχόμενο να αποχωρήσει από τον ΣΥΡΙΖΑ για να ενταχθεί στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα έδωσε η Έλενα Ακρίτα.

Συγκεκριμένα, μιλώντας στο Action 24 τόνισε ότι θα παραμείνει στον ΣΥΡΙΖΑ ότι και να γίνει. «Ο ΣΥΡΙΖΑ με τίμησε. Δεν είμαι προσωπολάτρης και δεν θεωρώ ότι μπήκα σε μια αίρεση ή θρησκευτική σέκτα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Μπήκα σε ένα συντεταγμένο κόμμα. Δεν υπάρχει περίπτωση να φύγω από το κόμμα, είμαι πολύ πιστή με το κόμμα, όπως είμαι με τον σύζυγό μου και στην ζωή μου γενικά. Εγώ θα μείνω στο κόμμα που ανήκω γιατί έχουμε αρχηγό που σέβομαι και εκτιμώ» υποστήριξε.