Ειρήνη Αγαπηδάκη στο Δρομοκαΐτειο: «Κανείς δεν είναι μόνος»

Η Αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας, Ειρήνη Αγαπηδάκη, επισκέφθηκε το Δρομοκαΐτειο στέλνοντας το δικό της μήνυμα.

«Κάθε χρόνο τέτοια μέρα επισκέπτομαι τους ασθενείς στο Δρομοκαΐτειο. Κάθε χρόνο αυτές τις γιορτινές μέρες, μοιάζει σαν να μη χωράει κανένα άλλο συναίσθημα στη ζωή μας εκτός από τη χαρά. Για όσους λοιπόν αυτές τις μέρες βιώνουν ψυχικό πόνο, για όσους ζουν με θλίψη, με φόβο, με αγωνία, είμαστε εδώ, είμαστε μαζί.

Γιατί κάθε συναίσθημα είναι ανθρώπινο κάθε κατάσταση είναι δική μας, όλα είναι ζωή -και τα όμορφα και τα δύσκολα και τα πολύ δύσκολα. Εύχομαι ολόψυχα σε όλους και όλες να έχουμε υγεία και καρδιά γεμάτη αγάπη!» ανέφερε σε ανάρτησή της.