Ειρήνη Αγαπηδάκη: Με τις ΚΟΜΥ στο Καματερό και περιοχές της Δυτικής Αττικής – “Η ιατρική φροντίδα δεν είναι απρόσωπη”

Μέσα από ανάρτηση στα social media, η Αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας, κ. Ειρήνη Αγαπηδάκη αναφέρθηκε στην σημασία των κατ’ οίκον επισκέψεων και των ΚΟΜΥ.

Η ανάρτηση:

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

“Κάθε φορά που μας ανοίγουν οι άνθρωποι το σπίτι τους με τις Κινητές Ομάδες Υγείας, μοιραζόμαστε βιώματα, ιστορίες, αναπτύσσουμε δεσμούς. Η ιατρική φροντίδα δεν είναι απρόσωπη, απευθύνεται σε πρόσωπα — όχι σε αριθμούς. Κάθε συνάνθρωπός μας έχει μια μοναδική και πλούσια ιστορία να αφηγηθεί. Βαθιά ευγνώμων σε καθέναν και καθεμιά που με τίμησε με την προσωπική του αφήγηση.

Χθες, βρέθηκα μαζί με τις ΚΟΜΥ σε κατ’ οίκον επισκέψεις στο Καματερό και σε άλλες περιοχές της Δυτικής Αθήνας, όπου προσέφεραν δωρεάν ιατρικές υπηρεσίες σε συμπολίτες μας, με φροντίδα και σεβασμό.

Ένα μεγάλο ευχαριστώ στους επαγγελματίες υγείας που στελεχώνουν τις ΚΟΜΥ, οι οποίες αποτελούν πλέον ένα σημαντικό στήριγμα για την κοινωνία μας, αποδεικνύοντας έμπρακτα ότι η υγεία είναι δικαίωμα όλων και όχι προνόμιο για λίγους.“