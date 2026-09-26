Καιρός: Επικαιροποιήθηκε το έκτακτο δελτίο επιδείνωσης από την ΕΜΥ – “Πορτοκαλί” προειδοποίηση για βροχές, καταιγίδες και πτώση της θερμοκρασίας

Φθινόπωρο θυμίζει τις τελευταίες ώρες το σκηνικό του καιρού στη χώρα μας, με το νέο κύμα κακοκαιρίας να φέρνει ισχυρές καταιγίδες, πτώση της θερμοκρασίας και δυνατούς ανέμους. Σύμφωνα με την τελευταία επικαιροποίηση του έκτακτου δελτίου επιδείνωσης καιρού από την ΕΜΥ, βρίσκεται σε πλήρη ισχύ πορτοκαλί προειδοποίηση.

Τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία για τον καιρό δείχνουν κατά τόπους ισχυρές βροχές, επικίνδυνες καταιγίδες και αυξημένη πιθανότητα για χαλαζοπτώσεις μετά την επικαιροποίηση του έκτακτου δελτίου.

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Πιο συγκεκριμένα:

1. Κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες και πιθανώς χαλαζοπτώσεις προβλέπονται:

Σήμερα Σάββατο (26-09-2026)

α. Στην Πελοπόννησο (κυρίως ν. Λακωνίας, ν. Αρκαδίας στα ανατολικά και ν. Αργολίδας στα νότια) καθώς και στα Κύθηρα έως αργά τη νύχτα.

β. Στην ανατολική Θεσσαλία (κυρίως ν. Μαγνησίας), τις Σποράδες και στην Εύβοια από αργά τη νύχτα.

Αύριο Κυριακή (27-09-2026)

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α. Στην ανατολική Θεσσαλία (κυρίως ν. Μαγνησίας) και τις Σποράδες μέχρι τις πρωινές ώρες.

β. Στην Εύβοια έως αργά το απόγευμα.

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2. Θυελλώδεις βορειοανατολικοί άνεμοι έντασης 7 με 8 μποφόρ θα πνέουν στο κεντρικό και βόρειο Αιγαίο από το βράδυ του Σαββάτου (26-09-2026) και την Κυριακή (27-09-2026).

Μπορείτε να έχετε μια γενική εικόνα για την εξέλιξη του καιρού, μέσα από την ιστοσελίδα της ΕΜΥ (oldportal.emy.gr).

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Το παρόν Έκτακτο Δελτίο θα ανανεωθεί σε 12 ώρες.

Ενημερωθείτε και μέσω των επίσημων προειδοποιήσεων του Meteoalarm σε Ελλάδα και Ευρώπη.