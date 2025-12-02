Δούκας για το κυκλοφοριακό: Πρέπει να αλλάξουμε υπόδειγμα

«Δεν υπάρχει (εύκολη) λύση στο κυκλοφοριακό, υπάρχει λύση για την κινητικότητα, λένε οι δικοί. Λένε μάλιστα ότι όσους δρόμους κι αν φτιάξεις, αν δεν αλλάξεις τον τρόπο που προσεγγίζεις την κινητικότητα, θα είναι μονίμως μποτιλιαρισμένοι», ανέφερε ο Χάρης Δούκας χαιρετίζοντας στην εκδήλωση του ΠΑΣΟΚ για το κυκλοφοριακό πρόβλημα της Αττικής, συνοψίζοντας τη θέση του στην αναγκαιότητα για αλλαγή υποδείγματος.

Από την εκδήλωση με τίτλο: «Το κυκλοφοριακό πρόβλημα της Αττικής: Διάλογος και μέτρα για την άμεση αντιμετώπισή του», που συνδιοργάνωσαν το ΠΑΣΟΚ και η Δημοκρατική Συμπαράταξη Μηχανικών σε κεντρικό ξενοδοχείο της Αθήνας, ο δήμαρχος της πόλης σημείωσε ότι «έχει πολύ μεγάλη σημασία να αναδείξουμε προτάσεις και δράσεις που δεν θα αφορούν μία από τα ίδια, κι άλλους νέους δρόμους κι άλλους τέτοιους σχεδιασμούς, αλλά διαφορετικές προσεγγίσεις. Πρέπει να αλλάξουμε υπόδειγμα». Σε αυτό το πλαίσιο ανέφερε ότι το 2025 οι συζητήσεις που λένε για δακτύλιο δεν προσφέρουν και πολλά, «ούτε και θα λύσουν πολλά προβλήματα διατυπώσεις που έπεσαν στο τραπέζι όπως είπε και ο κ. Κυρανάκης πριν από λίγες μέρες ότι η απαγόρευση της κυκλοφορίας βαρέων οχημάτων στον Κηφισό 7:00-10:00 θα μπορέσει να δημιουργήσει μεγάλη ανακούφιση». «Θετικό, αλλά ανακούφιση μεγάλη δεν θα δημιουργήσει», σχολίασε. Πρόσθεσε ότι δεν θέλει να μηδενίζει και πως «έχουν γίνει κάποιες προσπάθειες, όπως ο εκσυγχρονισμός και η πολύ μικρή αύξηση του στόλου των λεωφορείων και η περίφημη γραμμή 4 του μετρό που πάει όμως πάρα πολύ αργά».

Προς επίρρωση της θέσης του για αλλαγή υποδείγματος ανέφερε ορισμένα στοιχεία. Είπε ότι το 2024 χάθηκαν περίπου 500.000 δρομολόγια λεωφορείων γιατί δεν υπήρχαν οδηγοί. Πρόσθεσε ότι είναι μονίμως γεμάτο το μετρό, με συρμό ανά 6 λεπτά μέσο όρο και πως, κατά τους ειδικούς, αν γίνει 3 λεπτά θα αποτυπωνόταν αυτό σα να είχαμε μία επιπλέον λεωφόρο 110 χλμ στην Αττική, απορροφώντας αντίστοιχες μετακινήσεις.

Ο κ. Δούκας τόνισε μεταξύ άλλων ότι πρέπει να προχωρήσουν άμεσα στην Αθήνα η Δημοτική συγκοινωνία, κάνοντας αναφορά στο σχετικό σχέδιο που έχει καταθέτει στον ΟΑΣΑ, το άνοιγμα της Βασιλίσσης Όλγας, ενιαίο κέντρο ελέγχου κυκλοφορίας, δημιουργία περισσότερων θέσεων πάρκινγκ. Είπε ότι το αμέσως επόμενο διάστημα, σε δυο-τρεις εβδομάδες, «ανακοινώνουμε το νέο πάρκινγκ στην Κοτζιά, περίπου 500 νέες θέσεις και αμέσως μετά έχουμε βρει άλλες δύο δυνατότητες για να τις αναδείξουμε κι αυτές και να της παρουσιάσουμε το 2026».

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ