Διονύσης Σαββόπουλος: Ο πολιτικός κόσμος αποχαιρετά τον σπουδαίο τραγουδοποιό

Το δικό του «αντίο» λέει ο πολιτικός κόσμος στον Διονύση Σαββόπουλο, ο οποίος «έφυγε» από τη ζωή σε ηλικία 81 ετών την Τρίτη 21/10.

Υπουργοί της Κυβέρνησης αλλά και κόμματα αποχαιρετούν τον σπουδαίο τραγουδοποιό, ο οποίος άφησε τη δική του κληρονομιά στον τόπο μας.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σε μια συγκινητική ανάρτηση για την απώλεια του Διονύση Σαββόπουλου, προχώρησε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης.

«Θα Κρατήσουν, για πάντα, οι Χοροί του μεγάλου Διονύση Σαββόπουλου, που έφυγε σήμερα, με Φορτηγό – με ή χωρίς Ρεζέρβα – για το τελευταίο του μεγάλο ταξίδι. Πριν από καμιά εικοσαριά μέρες, είχαμε πει με την ‘Ασπα, τη σύζυγό του, να βρεθούμε σπίτι τους, μαζί με την Πόπη, για να τα πούμε. Δεν τα καταφέραμε» ανέφερε αρχικά για να προσθέσει:

«Ο Διονύσης έφυγε, αλλά μένουν στη μνήμη μας και στην καρδιά μας ο Μπάλλος, το Κούρεμα, ο Χρονοποιός, όλοι οι μεγάλοι του δίσκοι και όλα του τα τραγούδια από τη “Συννεφούλα” μέχρι το “Σου μιλώ και κοκκινίζεις”. Η μουσική του μου άρεσε από τότε που ήμουν παιδί. Με συντροφεύει μέχρι σήμερα, θα με συντροφεύει μαζί με πολλούς άλλους Έλληνες και από εδώ και πέρα. Ο Διονύσης θα ξεχωρίζει πάντοτε για το ιδιαίτερο στυλ του, για τη μοναδική του ικανότητα να συνδυάζει διαφορετικά μεταξύ τους μουσικά είδη και για τους ευρηματικούς στίχους του που μιλούν κατευθείαν στην ψυχή μας».

Και η ανάρτηση του Κωστή Χατζηδάκη καταλήγει: «Προσωπικά θα θυμάμαι πάντα αυτό τον τόσο ξεχωριστό Σαλονικιό καλλιτέχνη που επηρέασε γενιές και γενιές και μας απογείωσε “μέχρι τα ουράνια σώματα” με τη μουσική του. Εκτός όμως από σπουδαίος καλλιτέχνης, ο Διονύσης Σαββόπουλος υπήρξε ένας ενεργός πολίτης, ο οποίος, με γενναιότητα, διατύπωνε τις απόψεις του για σημαντικά πολιτικά και κοινωνικά θέματα. Μας ενθουσίαζε για δεκαετίες με τον μοναδικό τρόπο εκφοράς του λόγου του, ενώ παράλληλα δίδασκε με το καλλιτεχνικό του ήθος. Μεγάλη η απώλεια για όλους εμάς τους θαυμαστές του, για όλους τους Έλληνες. Καλό ταξίδι, Διονύση! Συλλυπητήρια στην ‘Ασπα και τα παιδιά!».

Η ανάρτηση συνοδεύεται από φωτογραφία στην οποία εικονίζονται ο Δ. Σαββόπουλος μαζί με τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης και τη σύζυγο του τελευταίου, Πόπη Καλαϊτζή.

Μενδώνη: Οι Έλληνες θρηνούν την απώλεια του Διονύση Σαββόπουλου

Πληροφορούμενη την απώλεια του Διονύση Σαββόπουλου, η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη έκανε την ακόλουθη δήλωση:

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι Έλληνες θρηνούν την απώλεια του Διονύση Σαββόπουλου, του μέγιστου τραγουδοποιού μας, ενός από τους πιο επιδραστικούς δημιουργούς της σύγχρονης Ελλάδας, ενός ελεύθερου, αληθινού δημιουργικού πνεύματος. Για τον Διονύση Σαββόπουλο, η απολύτως τετριμμένη φράση «περί μεγάλης απώλειας», ισχύει στο ακέραιο. Και τα λόγια μας μπροστά στη συμβολή του όχι μόνο στον πολιτισμό μας, αλλά στην ίδια την αυτοεικόνα μας, είναι απελπιστικά φτωχά. Γιατί ο Διονύσης δεν υπήρξε μόνο ο εμπνευσμένος βάρδος, με την αστείρευτη ποιητική φλέβα, ούτε ο αξεπέραστος ερμηνευτής. Με τη μουσική του, το στίχο του, τη σκηνική του παρουσία, αλλά και την καθηλωτική του αφήγηση, δια ζώσης ή στο χαρτί, εξέφρασε, διαχρονικά, τις ατομικές αναζητήσεις μας, τις συλλογικές μας τάσεις, αλλά και ανατάσεις που χρειαζόμαστε.

Δεν έμεινε, στην έκφρασή τους, ως μετεωρικός και σπάνιος δημιουργός. Χαρτογράφησε την πατρίδα μας και τους ανθρώπους της. Μας διαμόρφωσε με τα τραγούδια του, την ποίησή του, τις καθηλωτικές κοινωνικές και πολιτικές παρεμβάσεις του. Ίσως περισσότερο από όλα, κινούμενος διαρκώς μεταξύ παράδοσης και νεωτερικής ματιάς, μας επανασύστησε μια οικεία μορφή του εαυτού μας και ανανοηματοδότησε την παράδοσή μας, καλώντας μας στη συλλογική ελληνική γιορτή, σε χορούς κυκλωτικούς «και άλλο τόσο ελεύθερους σαν ποταμούς,» για να ανταμώνουμε φίλοι και συνοδοιπόροι.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στα χρόνια που έτρεξαν χύμα, ο Σαββόπουλος έδωσε μοναδικό και ανεξίτηλο στον χρόνο σχήμα. Είναι μεγάλη μου η θλίψη ότι αποχαιρετώ έναν Έλληνα δημιουργό του δικού του μεγέθους, με λόγια που δεν περιγράφουν ούτε την αξία του, ούτε την προσφορά του για το κτίσιμο της Νέας Ελλάδας. Θα μείνει,εις τον αιώνα, παρών. Όχι μόνο από την εξαίσια ποιητική μουσική δημιουργία του αλλά και την αστείρευτη αγάπη του για την πατρίδα. Προσωπικά αποχαιρετώ έναν πολύτιμο φίλο, ένα μοναδικό άνθρωπο.

Στην οικογένειά του, στην αγαπητή μου Άσπα, στα παιδιά του, τον Κορνήλιο και το Ρωμανό και στα εγγόνια του, στους αμέτρητους φίλους του, απευθύνω τα πιο ειλικρινή μου συλλυπητήρια.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δένδιας: Ο Διονύσης Σαββόπουλος ήταν λαμπρός τραγουδοποιός

«Ο Διονύσης Σαββόπουλος ήταν λαμπρός τραγουδοποιός και θα μπορούσε να είναι από τους πλέον χαρισματικούς υπερρεαλιστές ποιητές της μεταπολεμικής Ελλάδας». Αυτό αναφέρει σε ανάρτηση στο κοινωνικό δίκτυο Χ υπουργός Εθνικής ‘Αμυνας Νίκος Δένδιας για το θάνατο του Διονύση Σαββόπουλου.

«Είχα τη χαρά να τον γνωρίσω στα τελευταία χρόνια της ζωής του. Τα πλέον ειλικρινή μου συλλυπητήρια στην οικογένειά του» καταλήγει ο κ. Δένδιας.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

ΣΥΡΙΖΑ: Τα συλλυπητήρια για την απώλεια του Διονύση Σαββόπουλου

«Έφυγε» σήμερα ο μεγάλος τραγουδοποιός Διονύσης Σαββόπουλος, που σημάδεψε το ελληνικό τραγούδι των νεότερων χρόνων, βάζοντας στο στόμα γενιών και γενιών τις μελωδίες και τους στίχους του.

Πρωτοποριακό, συχνά αντισυμβατικό και σύνθετο, το έργο του είχε το προνόμιο να προσελκύει μεγάλα ακροατήρια και να ανοίξει έναν ουσιαστικό «διάλογο» για την εξέλιξη των μουσικών πραγμάτων στη χώρα μας, εμπνέοντας πολλούς νέους καλλιτέχνες. Πλήθος έργων του και αξέχαστες ερμηνείες θα μείνουν αγέραστες στον χρόνο.

Ήταν ένας διανοούμενος της μουσικής, με το βλέμμα στραμμένο στην παράδοση του τόπου του, ενώ οι κοινωνικές διεργασίες και μεταβάσεις εκφράστηκαν διαχρονικά στις δημιουργίες του, αλλά και με την προσωπική του ιστορία όταν φυλακίστηκε και βασανίστηκε από τη χούντα.

Ο Διονύσης Σαββόπουλος, ο αγαπημένος «Νιόνος», με την χαρακτηριστική ενέργεια που τον διέκρινε στην επικοινωνία του με τον κόσμο, παρέμενε δημιουργικός και δραστήριος.

Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ εκφράζει τα θερμά του συλλυπητήρια στην οικογένεια και τους οικείους του.

Ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης Στέλιος Αγγελούδης αποχαιρετάει τον Διονύση Σαββόπουλο

Τον Διονύση Σαββόπουλο αποχαιρετάει με ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης, Στέλιος Αγγελούδης, εκφράζοντας την ευγνωμοσύνη του για την προσφορά του εκλιπόντος στο τραγούδι

«Εμείς που μεγαλώσαμε με «τραπεζάκια έξω», με «βρώμικο ψωμί» και «με Μάγους», εμείς που ανεβήκαμε μαζί του σε ένα Φορτηγό που μας ταξίδεψε για έξι δεκαετίες, αποχαιρετούμε έναν συμπολίτη μας που υπήρξε ένας από τους μεγαλύτερους δημιουργούς και κορυφαίους διαμορφωτές του ελληνικού τραγουδιού», τονίζει ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης.

Προσθέτει πως «ο Διονύσης Σαββόπουλος αναδείχθηκε στη μουσική ψυχή μιας ολόκληρης εποχής και ταυτόχρονα ο συνδετικός κρίκος που ένωνε γενιές, ιδέες, ρεύματα, εποχές» και «μέσα από τα τραγούδια του, έδωσε φωνή στις αγωνίες, στα όνειρα και στις αναζητήσεις όλων μας».

Υπενθυμίζει ότι «πριν ένα χρόνο, ο Δήμος Θεσσαλονίκης του απέτειμε τον ελάχιστο φόρο τιμής για όσα μας χάρισε».

«Σήμερα, τον αποχαιρετούμε με ευγνωμοσύνη. Γιατί άλλαξε το ελληνικό τραγούδι. Γιατί ομόρφυνε τον κόσμο μας. Γιατί η μουσική του θα συνεχίσει να μας ταξιδεύει, να μας εμπνέει, να μας ενώνει», τονίζει

Ο κ. Αγγελούδης υπογραμμίζει ότι «η σκέψη μας είναι στην οικογένεια και στους δικούς του ανθρώπους».

«Να είσαι βέβαιος Νιόνιο, πως, όπως έλεγες, “η Θεσσαλονίκη θα συνεχίσει να σε παρακολουθεί, αποκαθιστώντας τη χαμένη ενότητα του βίου σου και το σκορποχώρι της ψυχής σου”. Καλό ταξίδι», καταλήγει.