Δημοσκόπηση Pulse: Προβάδισμα 18 μονάδων για τη Νέα Δημοκρατία – Κατεβάζει «στροφές» η Μαρία Καρυστιανού

Την κυριαρχία της Νέας Δημοκρατίας παρουσιάζουν τα αποτελέσματα της δημοσκόπησης της εταιρείας Pulse για τον ΣΚΑΙ.

Το κυβερνών κόμμα εμφανίζει σημαντική άνοδο, κερδίζοντας πάνω από 3 μονάδες στην εκτίμηση ψήφου σε σύγκριση με τον προηγούμενο μήνα, ενώ στην πρόθεση ψήφου σημειώνει αύξηση 1,5 μονάδας.

Τα υπόλοιπα κόμματα παραμένουν σχετικά σταθερά, με την είδηση να έρχεται από την κάθετη πτώση στην πρόθεση ψήφου για το κόμμα της Μαρίας Καρυστιανού, που χάνει 5 μονάδες σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα.

Στην πρόθεση ψήφου, η Νέα Δημοκρατία φτάνει το 25,5%, με το ΠΑΣΟΚ να ακολουθεί στο 11%. Η Πλεύση Ελευθερίας υποχωρεί μισή μονάδα στο 8%, ενώ η Πλεύση βρίσκεται στο 7%, το ΚΚΕ στο 6,5%, ο ΣΥΡΙΖΑ στο 5% και η Φωνή Λογικής στο 3%. Σημαντικό είναι ότι η γκρίζα ζώνη παραμένει στο 18,5%.

Στην εκτίμηση ψήφου, η Νέα Δημοκρατία προηγείται με 31,5%, καταγράφοντας κέρδη σχεδόν 3 μονάδων. Ακολουθούν το ΠΑΣΟΚ με 13,5% και η Πλεύση Ελευθερίας με 9%.

Σε σχέση με ενδεχόμενο νέο κόμμα, για τον Αλέξη Τσίπρα σημειώνεται άνοδος 3 μονάδων, φτάνοντας το 22% έναντι 19% τον προηγούμενο μήνα, ενώ για τη Μαρία Καρυστιανού τα ποσοστά υποχωρούν κατά 5 μονάδες.

Το ποσοστό αυτών που την θεωρούν «αδιάφορη» φτάνει το 25% σε σχέση με 18% τον Ιανουάριο, ενώ το 29% εκφράζει αρνητική άποψη.

Αντίθετα, ο Αντώνης Σαμαράς βλέπει αύξηση 2% στις θετικές αξιολογήσεις του.

Σχετικά με τις διεθνείς εξελίξεις, σχεδόν 8 στους 10 (79%) ανησυχούν για τα γεγονότα στη Μέση Ανατολή, με το 50% να δηλώνει ότι ανησυχεί «πολύ». Μόλις το 5% δηλώνει αδιάφορο.

Για τα ελληνοτουρκικά ζητήματα, το 53% δηλώνει ότι ανησυχεί έντονα. Η προστασία της Κύπρου κρίνεται θετικά από το 72% των πολιτών, με το κέντρο και τα δεξιά να στηρίζουν τη στρατηγική της κυβέρνησης σε ποσοστό 8 στους 10, και η κεντροαριστερά σε ποσοστό 7 στους 10, ενώ η αριστερά εμφανίζει στήριξη στο 44%

Η οικονομία ανησυχεί περισσότερο (39%), ακολουθούν η εμπλοκή σε πόλεμο και η ανθρωπιστική βοήθεια, ενώ οι πιο ανήσυχοι είναι οι επιχειρηματίες, ακολουθούμενοι από υπαλλήλους του δημοσίου.

Σε σχέση με τη γενικότερη διεθνή πολιτική, το 47% βλέπει θετικά τις ενέργειες της χώρας, ενώ το 44% λιγότερο ή καθόλου θετικά.

Σε επίπεδο κομμάτων, το 94% των συσπειρωμένων ψηφοφόρων της ΝΔ αξιολογούν θετικά τις κινήσεις της κυβέρνησης.