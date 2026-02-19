Δημοσκόπηση Metron Analysis: Στο 16,7% η διαφορά της Νέας Δημοκρατίας με το ΠΑΣΟΚ – Τι λένε οι πολίτες για Καρυστιανού και Τσίπρα

Την κυριαρχία της Νέας Δημοκρατίας για μια ακόμη φορά δείχνουν τα αποτελέσματα της δημοσκόπησης της εταιρείας Metron Analysis που παρουσιάστηκαν στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του MEGA.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την εκτίμηση ψήφου η Νέα Δημοκρατία βρίσκεται στο 29,4%, με το ΠΑΣΟΚ να είναι στη δεύτερη θέση με 12,7% και την Πλεύση Ελευθερίας να είναι στο 11,2% και την τρίτη θέση. Στο 10,9% βρίσκεται η Ελληνική Λύση, με το ΚΚΕ να έχει 8,3% και τον ΣΥΡΙΖΑ να συγκεντρώνει 5,4%.

Από εκεί και πέρα, ακολουθούν τα εξής κόμματα:

Φωνή Λογικής: 4,2%

ΜέΡΑ 25: 3,3%

Νίκη: 1,9%

Νέα Αριστερά: 1,9%

Κίνημα Δημοκρατίας: 1,3%.

Στην πρόθεση ψήφου η κατάσταση έχει ως εξής:

Νέα Δημοκρατία: 21,4%

ΠΑΣΟΚ: 9,3%

Πλεύση Ελευθερίας: 8,1%

Ελληνική Λύση: 8%

ΚΚΕ: 6,1%

ΣΥΡΙΖΑ: 4%

Φωνή Λογικής: 3,1%

ΜέΡΑ 25: 2,4%

Νίκη: 1,4%

Νέα Αριστερά: 1,4%

Κίνημα Δημοκρατίας: 0,9%

Αναποφάσιστοι: 11,9%

Δείτε παρακάτω όλη την δημοσκόπηση της εταιρείας Metron Analysis

Δημοσκόπηση Metron Analysis: Τι λένε οι πολίτες για Καρυστιανού – Τσίπρα

Οι πολίτες παράλληλα στάθηκαν στην δημοφιλία τόσο της Μαρίας Καρυστιανού όσο και του Αλέξη Τσίπρα.

Για την Μαρία Καρυστιανού, οι πολίτες λένε:

Θετικές γνώμες – 38%

Αρνητικές γνώμες – 54%

Δεν ξέρω/ δεν απαντώ – 8%

Για το πόσο πιθανό είναι να την ψηφίσουν σε περίπτωση που κατέβει στην πολιτική:

Πολύ πιθανό – 13%

Αρκετά πιθανό – 16%

Όχι και τόσο πιθανό – 19%

Απίθανο – 51%

Δεν ξέρω/ δεν απαντώ – 1%

Από εκεί και πέρα, για τον Αλέξη Τσίπρα οι πολίτες θα τον ψήφιζαν ως εξής:

Πολύ πιθανό – 9%

Αρκετά πιθανό – 10%

Όχι και τόσο πιθανό – 19%

Απίθανο – 61%

Δεν ξέρω/ δεν απαντώ – 1%