Δημοσκόπηση Metron Analysis: Στο 15,9% η διαφορά ΝΔ με το ΠΑΣΟΚ – Τι λένε οι πολίτες για Τσίπρα, Σαμαρά και πρόωρες εκλογές

Κυρίαρχη παραμένει η Νέα Δημοκρατία σύμφωνα με τα αποτελέσματα της δημοσκόπησης της εταιρείας Metron Analysis, τα οποία παρουσιάστηκαν στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του MEGA το βράδυ της Τετάρτης 22/10.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την εκτίμηση ψήφου η Νέα Δημοκρατία είναι στο 28,7%, με το ΠΑΣΟΚ να είναι στη δεύτερη θέση με 12,8%, η Ελληνική Λύση βρίσκεται στο 11,7%, το ΚΚΕ στο 10%, η Πλεύση Ελευθερίας στο 9,9%, ο ΣΥΡΙΖΑ στο 4,9%, η Φωνή Λογικής στο 3,6%, στο 3,2% το Κίνημα Δημοκρατίας, στο 3,1% το ΜεΡΑ25, στο 2,8% η ΝΙΚΗ.

Στην πρόθεση ψήφου η Νέα Δημοκρατία είναι στο 20,9%, με το ΠΑΣΟΚ να είναι στη δεύτερη θέση με 9.3%, η Ελληνική Λύση βρίσκεται στο 8,5%, το ΚΚΕ στο 7,3%, η Πλεύση Ελευθερίας στο 7,2%, ο ΣΥΡΙΖΑ στο 3,6%, η Φωνή Λογικής στο 2,6%, στο 2,4% το Κίνημα Δημοκρατίας, στο 2,3% το ΜεΡΑ25, στο 2% η ΝΙΚΗ.

Παράλληλα, στο ερώτημα προς τους πολίτες για το ποιον θεωρούν καταλληλότερο για πρωθυπουργό ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι στο 25%, με τον Κυριάκο Βελόπουλο στο 6%, όπως και οι Ζωή Κωνσταντοπούλου και οι Νίκος Ανδρουλάκης. Ο Αλέξης Τσίπρας είναι στο 5%.

Στους πολίτες τέθηκε και το ερώτημα για το αν θέλουν πρόωρες εκλογές, με το 49% να απαντάει ναι, ενώ το 48% θεωρεί ότι η Νέα Δημοκρατία θα πρέπει να εξαντλήσει την τετραετία.

Δημοσκόπηση Metron Analysis: Τι λένε οι πολίτες για τα πιθανά κόμμα Τσίπρα και Σαμαρά

Όπως ήταν αναμενόμενο οι πολίτες ρωτήθηκαν για τα πιθανά κόμματα τόσο του Αλέξη Τσίπρα όσο και του Αντώνη Σαμαρα. Για τον πρώτο το 58% απάντησε ότι είναι απίθανο να τον ψηφίσει, ενώ για τον Αντώνη Σαμαρά το 68% του γύρισε την πλάτη.