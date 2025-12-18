Δημοσκόπηση Metron Analysis: Στο 12,9% η διαφορά της ΝΔ με το ΠΑΣΟΚ – Τι λένε οι πολίτες για τις αγροτικές κινητοποιήσεις

Στο 12,9% βρίσκεται η διαφορά ανάμεσα στη Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ σύμφωνα με την δημοσκόπηση της Metron Analysis για το MEGA.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την εκτίμηση ψήφου η Νέα Δημοκρατία βρίσκεται στο 27%, με το ΠΑΣΟΚ να είναι στο 14,1%, ενώ η Πλεύση Ελευθερίας έχει 12,5%, με την Ελληνική Λύση να είναι στο 11,6%. Από εκεί και πέρα, το ΚΚΕ είναι στο 8,4%, ο ΣΥΡΙΖΑ στο 5,5%, η Φωνή Λογικής στο 4,9% και το MεΡΑ25 στο 3,6%.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στην πρόθεση ψήφου, η Νέα Δημοκρατία βρίσκεται στο 21%, με το ΠΑΣΟΚ να είναι στο 11%, ενώ η Πλεύση Ελευθερίας έχει 9,7%, με την Ελληνική Λύση να είναι στο 9%. Από εκεί και πέρα, το ΚΚΕ είναι στο 6,5%, ο ΣΥΡΙΖΑ στο 4,2%, η Φωνή Λογικής στο 3,8% και το MεΡΑ25 στο 2,8%.

Στη συνέχεια, οι πολίτες κλήθηκαν να πάρουν θέση για το τι θα κάνουν αν ιδρύσουν κόμματα οι Αλέξης Τσίπρας, Αντώνης Σαμαράς και Μαρία Καρυστιανού.

Στο μεταξύ, οι πολίτες στάθηκαν και στο πλευρό των αγροτών στις κινητοποιήσεις τους.