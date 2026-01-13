Δημοσκόπηση Interview: Πρώτη με πάνω από 30% η ΝΔ – Από πού θα αντλούσαν ψήφους τα κόμματα Καρυστιανού και Τσίπρα

Σημαντικά συμπεράσματα για το πολιτικό σκηνικό, με φόντο τη δημιουργία νέων φορέών, προκύπτουν από τη νέα δημοσκόπηση της Interview για λογαριασμό της Political.

Στη νέα δημοσκόπηση, η Νέα Δημοκρατία εμφανίζεται με αυξημένα ποσοστά, συγκεντρώνοντας 26,4% στην πρόθεση ψήφου και 32,4% στην εκτίμηση εκλογικού αποτελέσματος.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ειδικότερα, στην ερώτηση «αν είχαμε εκλογές την επόμενη Κυριακή, ποιο κόμμα θα ψηφίζατε», η Νέα Δημοκρατία συγκεντρώνει 26,4%, αυξημένη κατά 2,8 μονάδες σε σχέση με τον Δεκέμβριο.

Ακολουθούν το ΠΑΣΟΚ με 12,1%, το ΚΚΕ με 6%, η Πλεύση Ελευθερίας με 5,9%, η Ελληνική Λύση με 5,7% και το ΜέΡΑ25 με 3,6%.

Ο ΣΥΡΙΖΑ συγκεντρώνει 3,4%, ισοψηφώντας με τη Φωνή Λογικής, ενώ το Κίνημα Δημοκρατίας λαμβάνει 2,7%. Οι αναποφάσιστοι ανέρχονται στο ιδιαίτερα υψηλό 18,5%, στοιχείο που αποτυπώνει τη ρευστότητα του πολιτικού σκηνικού.

Στην εκτίμηση εκλογικού αποτελέσματος, η ΝΔ φτάνει το 32,4%, το ΠΑΣΟΚ το 14,9%, ενώ ΚΚΕ και Πλεύση Ελευθερίας ισοβαθμούν στο 7,3%. Ακολουθούν η Ελληνική Λύση με 7% και το ΜέΡΑ25 με 4,5%.

Από τα στοιχεία αυτά προκύπτει ότι επτά κόμματα περνούν με σχετική άνεση το όριο εισόδου στη Βουλή.

Την ίδια ώρα, σύμφωνα με τη δημοσκόπηση, ένα πιθανό κόμμα υπό τη Μαρία Καρυστιανού αντλεί στήριξη κυρίως από τους αναποφάσιστους (28,5%) και σε μικρότερο βαθμό από την Πλεύση Ελευθερίας, το ΜέΡΑ25 και την Ελληνική Λύση. Το 14,5% δηλώνει ότι είναι «πολύ πιθανό» να το ψηφίσει.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στον αντίποδα, ένα νέο πιθανό κόμμα υπό τον πρώην πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα φαίνεται να πλήττει πρωτίστως τον ΣΥΡΙΖΑ, καθώς το 27% των ψηφοφόρων του δηλώνει έτοιμο να μετακινηθεί. Το συνολικό ενδιαφέρον παραμένει χαμηλότερο, με 10,1% να δηλώνει «πολύ πιθανό» να το στηρίξει.

Πάντως, στην περίπτωση δημιουργίας των νέων κομμάτων, η ΝΔ παραμένει πρώτη (23,9%), η Καρυστιανού καταλαμβάνει τη δεύτερη θέση (14,5%), το ΠΑΣΟΚ τρίτο (10,5%) και το κόμμα Τσίπρα τέταρτο (10%), αυξάνονοντας ακόμα περισσότερο την πίεση στα μικρότερα κόμματα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Τέλος, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης παραμένει ο πολιτικός αρχηγός με τη μεγαλύτερη εμπιστοσύνη για τη διακυβέρνηση της χώρας (31,4%), με μεγάλη διαφορά από τον δεύτερο.