Δημοσκόπηση Interview: Πρώτη η Νέα Δημοκρατία με 27% – Δεύτερη η ΕΛ.Α.Σ, από κοντά το ΠΑΣΟΚ

Η Νέα Δημοκρατία συνεχίζει να διατηρεί το προβάδισμα στην πρόθεση ψήφου, σύμφωνα με τη νέα πανελλαδική δημοσκόπηση της Interview για τη εφημερίδα Political.

Συγκεκριμένα, στο ερώτημα τι θα ψήφιζαν οι πολίτες εάν την επόμενη Κυριακή διεξάγονταν βουλευτικές εκλογές, η Νέα Δημοκρατία συγκεντρώνει το 27%, με την ΕΛΑΣ να ακολουθεί στο 14,3% και το ΠΑΣΟΚ να καταγράφει 13,3%.

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Ακολουθούν η Ελληνική Λύση με 6,9%, το ΚΚΕ με 5,6% και η Ελπίδα για τη Δημοκρατία με 3,9%. Η Φωνή Λογικής και η Συμμαχία Ελλήνων συγκεντρώνουν από 3,4%, ενώ το ΜέΡΑ25 καταγράφει 3%.

Ακολουθούν η Πλεύση Ελευθερίας με 2,7%, ο ΣΥΡΙΖΑ με 2%, οι Δημοκράτες με 1,8%, η Νίκη με 0,5% και η Νέα Αριστερά με 0,4%. Το ποσοστό των αναποφάσιστων ανέρχεται σε 8,8%, ενώ άλλο κόμμα επιλέγει το 3% των ερωτηθέντων.

Στην εκτίμηση εκλογικού αποτελέσματος, η Νέα Δημοκρατία συγκεντρώνει 29,6%, η ΕΛΑΣ 15,7% και το ΠΑΣΟΚ 14,6%.

Η Ελληνική Λύση καταγράφεται στο 7,6% και το ΚΚΕ στο 6,1%. Ακολουθούν η Ελπίδα για τη Δημοκρατία με 4,3%, η Φωνή Λογικής και η Συμμαχία Ελλήνων με 3,7% έκαστη, καθώς και το ΜέΡΑ25 με 3,3%.

Η Πλεύση Ελευθερίας συγκεντρώνει 3%, ο ΣΥΡΙΖΑ 2,2%, οι Δημοκράτες 2%, η Νίκη 0,5% και η Νέα Αριστερά 0,4%. Τα υπόλοιπα κόμματα συγκεντρώνουν συνολικά 3,3%.

Ο πολιτικός αρχηγός που εμπιστεύονται περισσότερο οι πολίτες

Στην ερώτηση για τον πολιτικό αρχηγό που εμπιστεύονται περισσότερο για τη διακυβέρνηση της χώρας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης βρίσκεται στην πρώτη θέση με 32,2%.

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Στη δεύτερη θέση βρίσκεται η απάντηση «Κανέναν» με 20,7%, ενώ ο Αλέξης Τσίπρας συγκεντρώνει 13,2% και ο Νίκος Ανδρουλάκης 10,6%.

Ο Κυριάκος Βελόπουλος καταγράφει 5%, ο Δημήτρης Κουτσούμπας 4,6% και η Μαρία Καρυστιανού 3,1%. Ο Γιάνης Βαρουφάκης συγκεντρώνει 3%, η Αφροδίτη Λατινοπούλου 2,3%, η Ζωή Κωνσταντοπούλου 2,2% και ο Στέφανος Κασσελάκης 1,9%. Τα ποσοστά του Δημήτρη Νατσιού και του Γαβριήλ Σακελλαρίδη διαμορφώνονται σε 0,6% για τον καθένα.

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Το 80% των ερωτηθέντων δηλώνει ότι αισθάνεται πολύ ή αρκετά κοντά στην πολιτική, ενώ το 20% απαντά λίγο ή καθόλου. Η σχέση με την πολιτική διαφοροποιείται ανάλογα με το φύλο. Μεταξύ των ανδρών, το 87% δηλώνει ότι αισθάνεται πολύ ή αρκετά κοντά, έναντι 13% που απαντά λίγο ή καθόλου. Στις γυναίκες, τα αντίστοιχα ποσοστά είναι 74% και 26%.

Ανά ηλικιακή ομάδα, το 76% των πολιτών ηλικίας 17 έως 35 ετών αισθάνεται πολύ ή αρκετά κοντά στην πολιτική, ενώ το 24% δηλώνει το αντίθετο. Στις ηλικίες 35 έως 55 ετών, τα ποσοστά διαμορφώνονται σε 77% και 23%, αντίστοιχα.

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Στην ηλικιακή ομάδα 55-65 ετών και άνω, το ποσοστό όσων αισθάνονται πολύ ή αρκετά κοντά στην πολιτική ανέρχεται σε 85%, ενώ το 15% απαντά λίγο ή καθόλου.

Πρώτες οι ενημερωτικές ιστοσελίδες

Οι ενημερωτικές ιστοσελίδες αποτελούν την πρώτη επιλογή των πολιτών για την ενημέρωσή τους σχετικά με τις πολιτικές εξελίξεις, συγκεντρώνοντας 25,9%. Στη δεύτερη θέση βρίσκεται η τηλεόραση με 21,8%, ενώ σχεδόν ισοδύναμη είναι η χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, με ποσοστό 21,7%.

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Οι εφημερίδες, έντυπες ή ηλεκτρονικές, συγκεντρώνουν 14,4%. Ακολουθούν το YouTube και τα podcasts με 7,1%, το ραδιόφωνο με 6,4% και οι συζητήσεις με φίλους και συγγενείς με 2,7%.

Η ιδεολογική και παραταξιακή ταύτιση αναδεικνύεται ως ο σημαντικότερος παράγοντας για την επιλογή κόμματος, με ποσοστό 33%. Ακολουθεί η καταλληλότητα του υποψήφιου πρωθυπουργού με 32%, ενώ το πρόγραμμα του κόμματος συγκεντρώνει 30%. Άλλο κριτήριο επιλέγει το 5% των ερωτηθέντων.

Οι απαντήσεις διαφοροποιούνται σημαντικά ανάλογα με την κομματική προτίμηση. Μεταξύ όσων προτιμούν τη ΝΔ, το 62% δηλώνει ότι επηρεάζεται περισσότερο από την καταλληλότητα του υποψήφιου πρωθυπουργού. Το 19% δίνει προτεραιότητα στην ιδεολογική και παραταξιακή ταύτιση, ενώ το 18% στο πρόγραμμα του κόμματος.

Στους ψηφοφόρους του ΠΑΣΟΚ, το πρόγραμμα συγκεντρώνει το υψηλότερο ποσοστό, με 49%. Η ιδεολογική και παραταξιακή ταύτιση ακολουθεί με 37%, ενώ η καταλληλότητα του υποψήφιου πρωθυπουργού συγκεντρώνει 12%.

Για όσους επιλέγουν την ΕΛΑΣ, το 44% δηλώνει ότι επηρεάζεται περισσότερο από την ιδεολογική και παραταξιακή ταύτιση. Το 27% αναφέρει το πρόγραμμα του κόμματος και το 24% την καταλληλότητα του υποψήφιου πρωθυπουργού.

Ποιο κόμμα διαθέτει καλύτερο πρόγραμμα

Στη σύγκριση μεταξύ ΠΑΣΟΚ και ΕΛΑΣ, το 40% των ερωτηθέντων θεωρεί ότι το ΠΑΣΟΚ διαθέτει καλύτερο πρόγραμμα, ενώ το 21% επιλέγει την ΕΛΑΣ. Το 39% δεν εκφράζει άποψη ή δεν απαντά.

Ανάλογη είναι η εικόνα στο ερώτημα για την επάρκεια των στελεχών. Το 42% αποδίδει στο ΠΑΣΟΚ την υπεροχή ως προς τα ικανότερα στελέχη, το 18% επιλέγει την ΕΛΑΣ και το 40% δεν απαντά ή δεν γνωρίζει. Αντίθετα, στην αξιολόγηση της ηγεσίας, το 40% θεωρεί ότι η ΕΛΑΣ διαθέτει ισχυρότερη ηγεσία, έναντι 20% που επιλέγει το ΠΑΣΟΚ. Το υπόλοιπο 40% δεν εκφράζει συγκεκριμένη άποψη.

Αρνητική είναι η εικόνα ως προς την αξιολόγηση της αντιπολίτευσης απέναντι στην κυβέρνηση, καθώς το 61% των ερωτηθέντων απαντά ότι ούτε η ΕΛΑΣ ούτε το ΠΑΣΟΚ ασκούν πιο αξιόπιστη αντιπολίτευση. Το ΠΑΣΟΚ συγκεντρώνει το 24% των απαντήσεων, ενώ η ΕΛΑΣ επιλέγεται από το 15%.