Δημοσκόπηση Alco: Το 49% δηλώνει ότι το χριστουγεννιάτικο τραπέζι θα είναι φτωχότερο σε σχέση με πέρυσι

Τα αποτελέσματα του δεύτερου μέρους της δημοσκόπησης της εταιρείας Alco παρουσιάστηκαν το απόγευμα της Τρίτης (16.12) στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Alpha.

Στην ερώτηση σχετικά με τα χρήματα που καλούνται να δαπανήσουν οι πολίτες τα φετινά Χριστούγεννα το 49% των ερωτηθέντων δηλώνει ότι αυτά θα είναι λιγότερα από τα περσινά και το 37% ότι δεν θα έχουν απόκλιση από τις προηγούμενες γιορτές.

Μάλιστα το 32% δηλώνει ότι θα αναγκαστεί να περιορίσει κάποια βασικά αγαθά στο γιορτινό τραπέζι με το 24% να απαντάει ότι θα κινηθεί στα ίδια επίπεδα.

Χειρότερο από το 2024 χαρακτηρίζουν το έτος που φεύγει το 41% για την οικογένειά τους. Ποσοστό που εκφράζει εκτίμηση ότι τα πράγματα δεν θα αλλάξουν δραματικά ούτε τη νέα χρονιά.

Σε ερώτηση της δημοσκόπησης εάν πρέπει να αυστηροποιηθούν οι προϋποθέσεις για την ανανέωση του διπλώματος οδήγησης σε άτομα μεγάλης ηλικίας το 84% δίνει θετική απάντηση και μόλις το 8% διαφωνεί.