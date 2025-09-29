Θεωρείτε ότι η Ελλάδα πρέπει να αναγνωρίσει το παλαιστινιακό κράτος; Ψήφισε Εδώ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δημοσκόπηση Alco: Στις 12,5 μονάδες η διαφορά ΝΔ και ΠΑΣΟΚ – Πτώση για την Πλεύση Ελευθερίας

Στο 19% οι αναποφάσιστοι

Δημοσκόπηση Alco: Στις 12,5 μονάδες η διαφορά ΝΔ και ΠΑΣΟΚ – Πτώση για την Πλεύση Ελευθερίας
DEBATER NEWSROOM

Τα αποτελέσματα του πρώτου μέρους της δημοσκόπησης της εταιρείας Alco παρουσιάστηκαν το απόγευμα της Δευτέρας (29.09) στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Alpha.

Η Νέα Δημοκρατία διατηρεί άνετο προβάδισμα με διαφορά 12,5 μονάδων από το ΠΑΣΟΚ που παραμένει στη δεύτερη θέση. Υψηλά ποσοστά καταγράφει η Ελληνική Λύση του Κυριάκου Βελόπουλου, ενώ μικρή πτώση σημειώνει η Πλεύση Ελευθερίας της Ζωής Κωνσταντοπούλου.

Αναλυτικά τα ποσοστά των κομμάτων:

  • Νέα Δημοκρατία: 24%
  • ΠΑΣΟΚ: 11,5%
  • Ελληνική Λύση: 9,3%
  • ΚΚΕ: 7,1%
  • Πλεύση Ελευθερίας: 7,1%
  • ΣΥΡΙΖΑ: 6,2%
  • Φωνή Λογικής: 3,6%
  • ΜέΡΑ 25: 2,5%
  • Κίνημα Δημοκρατίας: 2,3%
  • Νίκη: 2,1%

Σε ερώτηση της δημοσκόπησης αναφορικά με το σκάνδαλο των παράνομων επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ και κατά πόσο θα τιμωρηθούν οι υπαίτιοι μετά την εμπλοκή της ευρωπαϊκής εισαγγελίας δύσπιστο δηλώνει το 54% με το 34% να θεωρεί ότι θα αποδοθούν ποινές.

Παράλληλα, αρνητικό πρόσημο σημειώνει η κυβέρνηση στο κομμάτι της διαχείρισης του μεταναστευτικού με το 71% να απαντά ότι η πολιτική που εφαρμόζεται είναι αναποτελεσματική, ενώ το 17% την αξιολογεί θετικά.

Την ίδια ώρα το 62% απαντά ότι η εξωτερική πολιτική που ασκεί η κυβέρνηση δεν υπερασπίζεται αποτελεσματικά τα συμφέροντα της χώρας, ενώ, το 25% απαντά το αντίθετο.

Αίσθηση προκαλεί το εύρημα της δημοσκόπησης ότι μεγάλη μερίδα της κοινωνίας δεν βρίσκει αντίκρυσμα σε κάποιο πολιτικό κόμμα σε ποσοστό 61%, σε αντίθεση με το 36%.

Αρνητικό πρόσημο στην ίδρυση κόμματος από τον Αλέξη Τσίπρα

Το 42% των ερωτηθέντων κρίνει αρνητικά την επιστροφή Τσίπρα στην πολιτική σκηνή της χώρας με την ίδρυση νέου κόμματος, ενώ το 37% απαντά ότι του είναι αδιάφορο.

