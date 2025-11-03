Δημοσκόπηση Alco: Πρώτη η Νέα Δημοκρατία με διαφορά 11,6 μονάδων από το ΠΑΣΟΚ – Μεγάλος αντίπαλος οι αναποφάσιστοι

Τα αποτελέσματα του πρώτου μέρους της δημοσκόπησης της εταιρείας Alco παρουσιάστηκαν το απόγευμα της Δευτέρας (03.11) στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Alpha.

Και σε αυτή τη δημοσκόπηση το κυβερνών κόμμα διατηρεί άνετο προβάδισμα με μία μικρή πτώση, που όμως δεν καταφέρνει να καρπωθεί κανένα από τα κόμματα της αριστεράς. Η διαφορά ανάμεσα στη Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ αγγίζει τις 11,6 ποσοστιαίες μονάδες.

Αναλυτικά τα ποσοστά των κομμάτων:

ΝΔ 23,3%

ΠΑΣΟΚ 11,7%

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ 8,9%

ΚΚΕ 7,1%

ΠΛΕΥΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ 6,4%

ΣΥΡΙΖΑ 5%

ΦΩΝΗ ΛΟΓΙΚΗΣ 3,4%

ΚΙΝΗΜΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 2,5%

ΜέΡΑ25 2,4%

ΝΙΚΗ 2%

ΝΕΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ 1,4%



Πώς προσδιορίζονται οι αναποφάσιστοι

Σε ερώτημα της δημοσκόπησης αναφορικά με το πώς προσδιορίζονται οι αναποφάσιστοι τα ευρήματα έχουν ως εξής:

Δεξιοί 7%

Κεντροδεξιοί 23%

Κεντρώοι 23%

Κεντοαριστεροί 13%

Αριστεροι 5%

Τιποτα 23%

Δξ/Δα 6%

Μάλιστα το 59% των αναποφάσιστων είναι οι γυναίκες και το 41% οι άνδρες.

Σύμφωνα με τα ίδια ευρήματα, οι ηλικίες των αναποφάσιστων είναι οι ακόλουθες:

17-24 6%

25-34 32%

45-64 44%

65+ 18%

Η κρίση των θεσμών

Η πλειονότητα των πολιτών εκτιμά ότι η χώρα είναι σε περίοδο κρίσης των θεσμών. Σύμφωνα με τα ευρήματα της έρευνας, το 83% των ερωτηθέντων θεωρεί πως υπάρχει κρίση θεσμών, ενώ μόλις το 11% διαφωνεί και ένα 6% δηλώνει «δεν ξέρω/δεν απαντώ».

Όσον αφορά την ευθύνη για την κατάσταση αυτή, το 34% των συμμετεχόντων «δείχνει» την κυβέρνηση, το 31% θεωρεί ότι ευθύνονται όλα τα κόμματα, ενώ το 18% αποδίδει την κρίση στα πρόσωπα που τα εκπροσωπούν.

Σε ερώτηση της δημοσκόπησης αναφορικά με τα μέτρα της κυβέρνησης για το μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη το 50% διαφωνεί, το 39% δείχνει σύμφωνο κι ένα 11% «δεν ξέρω/δε απαντώ».