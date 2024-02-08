Δημοσκόπηση Alco: Περισσότερα μέτρα για την ακρίβεια και την φοροδιαφυγή ζητούν οι πολίτες

Το πρώτο μέρος της δημοσκόπησης της εταιρείας Alco παρουσιάστηκε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Alpha το απόγευμα της Πέμπτης.

Για μια ακόμη φορά το θέμα της ακρίβειας κυριαρχεί στα ζητήματα, με το 87% των πολιτών που συμμετείχαν στην δημοσκόπηση θεωρούν ότι η κυβέρνηση μπορεί να πάρει και άλλα μέτρα. Το 9% θεωρεί ότι έχει εξαντλήσει τα περιθώρια η κυβέρνηση, ενώ το 4% δεν ξέρει ή δεν απαντά.

Από εκεί και πέρα στην πρόθεση ψήφου στις Ευρωεκλογές η Νέα Δημοκρατία συγκεντρώνει το 28,2%, το ΠΑΣΟΚ το 12,2%, ο ΣΥΡΙΖΑ βρίσκεται στην 3η θέση και στο 10,2%, το ΚΚΕ στο 9,1%, η Ελληνική Λύση στο 6,1%, η Νίκη στο 3,2%, η Πλεύση Ελευθερίας στο 2,5%, οι Σπαρτιάτες στο 2,3%, το ΜέΡΑ25 στο 1,8%, η Νέα Αριστερά στο 2,1%. Τέλος άλλο κόμμα είναι στο 3,5% και το «Δεν απαντώ» στο 18,8%.

Πού οφείλεται η ανοδική πορεία των τιμών στην Ελλάδα:

38% Στην απουσία επαρκούς αριθμού ελέγχων.

29% Σε διεθνείς παράγοντες.

28% Στις παθογένειες ελληνικής αγοράς.

5% Δεν Ξέρω/Δεν Απαντώ.

Συμφωνείτε με την καθιέρωση απογευματινών χειρουργείων στα δημόσια νοσοκομεία, με κόστος για τους ασθενείς σαφώς μικρότερο από ότι στα ιδιωτικά νοσοκομεία;

53% Διαφωνώ.

41% Συμφωνώ.

6% Δεν Ξέρω, Δεν Απαντώ.

Το 62% χαρακτηρίζει «λανθασμένους» τους κυβερνητικούς χειρισμούς με τους αγρότες, ενώ το 24% τους θεωρεί «σωστούς».

