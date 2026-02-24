Δημογλίδου για επεισόδια στο Κρατικό Νίκαιας: “Καμία χρήση βίας από την ΕΛ.ΑΣ. – Δεν κάλεσε ο υπουργός την αστυνομία”

Για τα επεισόδια που σημειώθηκαν στο Κρατικό Νίκαιας το πρωί της Πέμπτης, 19 Φεβρουαρίου κατά την επίσκεψη του υπουργού Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη, μίλησε η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛΑΣ, Κωνσταντία Δημογλίδου.

Η κ. Δημογλίδου, μιλώντας στον ΣΚΑΪ και απαντώντας σε ερώτηση για το αν η Αστυνομία πήγε μόνη της στο νοσοκομείο ή την κάλεσε ο Άδωνις Γεωργιάδης, ξεκαθάρισε ότι «κανένας δεν καλεί. Η Αστυνομία ανάλογα με τις πληροφορίες που έχει για το αν θα πραγματοποιηθούν συγκεντρώσεις ή όχι σε οποιονδήποτε, χώρο προγραμματίζει και θέτει τα μέτρα ανάλογα με την περίσταση. Αυτό έγινε κι από τους αξιωματικούς του Πειραιά στο νοσοκομείο της Νίκαιας».

Όσον αφορά το πώς ενημερώθηκε η ΕΛΑΣ, η κ. Δημογλίδου είπε ότι «υπήρχαν καλέσματα από το διαδίκτυο, είχαν ανακοινωθεί εκεί από ανοιχτές πηγές».

Για τα επεισόδια που σημειώθηκαν, η κ. Δημογλίδου είπε ότι «αν δεν ήταν η Αστυνομία εκεί… οι εικόνες μιλούν από μόνες τους. Η Αστυνομία βρέθηκε εκεί για να καταφέρουν να εισέλθουν οι προσκεκλημένοι, γιατί δεν ήταν μόνο ο υπουργός. Αναγκάστηκαν να παραμείνουν εκεί, καθώς υπήρχαν συγκεντρωμένοι που ήθελαν να εισέλθουν και να διακόψουν την εκδήλωση. Δεν έγινε καμία χρήση βίας από πλευράς αστυνομικών. Άσκηση βίας μπορώ να επιβεβαιώσω μόνο στους συναδέλφους μας».

Για τον γιατρό που συνελήφθη κι ακολούθως αφέθηκε ελεύθερος, είπε: «Όταν ανακοινώνεται στους αστυνομικούς ή ενημερώνονται οι αστυνομικοί για κάποιο αυτόφωρο αδίκημα ακόμα και κατ’ έγκληση, είμαστε υποχρεωμένοι να ακινητοποιήσουμε τον δράστη εφόσον μας υποδειχθεί. Από τη στιγμή που επρόκειτο για κατ’ έγκληση αδίκημα και δεν έγινε μήνυμα, αφέθηκε ελεύθερος ο γιατρός».